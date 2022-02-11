"Правый сектор" проведет открытые учения в Гидропарке в Киеве
В воскресенье, 13 февраля, "Правый Сектор" проведет открытую военную подготовку для всех желающих в Гидропарке (район пляжа Венеция) в Киеве.
Об этом пресс-секретарь "Правого сектора" Дана Виноградова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"В это воскресенье с 12:00 до 16:00 члены НПР "Правый сектор" Киевской области проведут открытую военную подготовку для всех желающих", - написала Виноградова.
Место проведения: Гидропарк, Долобецкий остров, пляж "Венеция".
Программа:
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Домедицинская помощь (тактическая медицина)
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Безопасное обращение с оружием
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Безопасное поведение при обнаружении взрывчатки
Условия для принятия участия в военной подготовке:
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Общение исключительно на украинском языке
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Участвовать в военной подготовке разрешается исключительно трезвым лицам
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Соблюдение указаний инструкторов и организаторов учений
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Железная дисциплина
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Одеться в одежду для активного отдыха с учетом погодных условий
Пожалуйста, подождите...
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Навіщо підігрувати кремлівській пропоганді ?????????????????????
Всі памятають як той ярош злив вибори у 2014 промокшанському олігархату
Я ВИБАЧАЮСЬ, НО ВИ ЯВНИЙ КОРИСНИЙ ІДІОТ кремля !
И большая просьба, неизвестный вы наш, не переходите на личности, не красиво.
Этот пункт кураторы из Москвы попросили добавить? Примерно половина защитников Украины говорит на русском.
Kavkaz Center
@newkc14
Песков подтвердил отказ Макрона сдавать ПЦР-тест перед встречей с Путиным, поэтому они сидели на большом расстоянии. Десятки раз вакцинированная крыса страшно боится сдохнуть. Но придется, обязательно придется. Вариантов не умереть просто не существует. Часы тикают, тик-так...!))
Всё движется к попытке Кремля помериться военными силами с Западом на территории Украины. УВЫ .Кремлёвский маразматик в агонии . (с)
как говорил о нем Б.Немцов - он иепнутый !!!
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/89757041.html