"Правый сектор" проведет открытые учения в Гидропарке в Киеве

В воскресенье, 13 февраля, "Правый Сектор" проведет открытую военную подготовку для всех желающих в Гидропарке (район пляжа Венеция) в Киеве.

Об этом пресс-секретарь "Правого сектора" Дана Виноградова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"В это воскресенье с 12:00 до 16:00 члены НПР "Правый сектор" Киевской области проведут открытую военную подготовку для всех желающих", - написала Виноградова.

Место проведения: Гидропарк, Долобецкий остров, пляж "Венеция".

Программа:

Домедицинская помощь (тактическая медицина) Безопасное обращение с оружием Безопасное поведение при обнаружении взрывчатки

Условия для принятия участия в военной подготовке: