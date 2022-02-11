"Правий сектор" проведе відкритий вишкіл у Гідропарку в Києві
У неділю, 13 лютого, "Правий Сектор" проведе відкритий вишкіл для всіх бажаючих у Гідропарку (район пляжу Венеція) в Києві.
Про це речниця "Правого сектору" Дана Виноградова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї неділі з 12:00 до 16:00 члени НВР "Правий сектор" Київської області проведуть відкритий вишкіл для усіх охочих", - написала Виноградова.
Місце проведення: Гідропарк, острів Долобецький, пляж "Венеція".
Програма:
1. Домедична допомога (тактична медицина)
2. Безпечне поводження зі зброєю
3. Безпечна поведінка при виявленні вибухівки
Умови для прийняття участі у вишколі:
1. Спілкування виключно українською мовою
2. Брати участь у вишколі дозволяється виключно тверезим особам
3. Дотримання вказівок інструкторів та організаторів вишколу
4. Залізна дисципліна
5. Вдягнутися в одяг для активного відпочинку з урахуванням погодних умов
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіщо підігрувати кремлівській пропоганді ?????????????????????
Всі памятають як той ярош злив вибори у 2014 промокшанському олігархату
Я ВИБАЧАЮСЬ, НО ВИ ЯВНИЙ КОРИСНИЙ ІДІОТ кремля !
И большая просьба, неизвестный вы наш, не переходите на личности, не красиво.
Этот пункт кураторы из Москвы попросили добавить? Примерно половина защитников Украины говорит на русском.
Kavkaz Center
@newkc14
Песков подтвердил отказ Макрона сдавать ПЦР-тест перед встречей с Путиным, поэтому они сидели на большом расстоянии. Десятки раз вакцинированная крыса страшно боится сдохнуть. Но придется, обязательно придется. Вариантов не умереть просто не существует. Часы тикают, тик-так...!))
Всё движется к попытке Кремля помериться военными силами с Западом на территории Украины. УВЫ .Кремлёвский маразматик в агонии . (с)
как говорил о нем Б.Немцов - он иепнутый !!!
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/89757041.html