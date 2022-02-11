"Правий сектор" проведе відкритий вишкіл у Гідропарку в Києві

У неділю, 13 лютого, "Правий Сектор" проведе відкритий вишкіл для всіх бажаючих у Гідропарку (район пляжу Венеція) в Києві.

Про це речниця "Правого сектору" Дана Виноградова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї неділі з 12:00 до 16:00 члени НВР "Правий сектор" Київської області проведуть відкритий вишкіл для усіх охочих", - написала Виноградова.

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Місце проведення: Гідропарк, острів Долобецький, пляж "Венеція".

Програма:

1. Домедична допомога (тактична медицина)

2. Безпечне поводження зі зброєю

3. Безпечна поведінка при виявленні вибухівки

Умови для прийняття участі у вишколі:

1. Спілкування виключно українською мовою

2. Брати участь у вишколі дозволяється виключно тверезим особам

3. Дотримання вказівок інструкторів та організаторів вишколу

4. Залізна дисципліна

5. Вдягнутися в одяг для активного відпочинку з урахуванням погодних умов