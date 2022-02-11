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"Правий сектор" проведе відкритий вишкіл у Гідропарку в Києві

У неділю, 13 лютого, "Правий Сектор" проведе відкритий вишкіл для всіх бажаючих у Гідропарку (район пляжу Венеція) в Києві.

Про це речниця "Правого сектору" Дана Виноградова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї неділі з 12:00 до 16:00 члени НВР "Правий сектор" Київської області проведуть відкритий вишкіл для усіх охочих", - написала Виноградова.

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Місце проведення: Гідропарк, острів Долобецький, пляж "Венеція".

Програма:

1. Домедична допомога (тактична медицина)

2. Безпечне поводження зі зброєю

3. Безпечна поведінка при виявленні вибухівки

Умови для прийняття участі у вишколі:

1. Спілкування виключно українською мовою

2. Брати участь у вишколі дозволяється виключно тверезим особам

3. Дотримання вказівок інструкторів та організаторів вишколу

4. Залізна дисципліна

5. Вдягнутися в одяг для активного відпочинку з урахуванням погодних умов

Київ (19405) військові навчання (2775) Правий сектор (332)


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Топ коментарі
+26
ХУНТА СТАВИТЬ ЛАЙК!!!
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11.02.2022 17:49
+25
Правому сектору-респект.Зараз запрєбрікам буде фєєрвєрк з лапатних пєрдаков...
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11.02.2022 17:50
+24
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11.02.2022 18:07
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ХУНТА СТАВИТЬ ЛАЙК!!!
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11.02.2022 17:49 Відповісти
Правому сектору-респект.Зараз запрєбрікам буде фєєрвєрк з лапатних пєрдаков...
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11.02.2022 17:50 Відповісти
первайпашел!!!!
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11.02.2022 17:54 Відповісти
а мені дзвонили знайомі з правого сектору позавчора і запросили на тренування з ними постріляти з їх зброї по мішеням, також є снайперські гвинтівки(вся зброя з дозволами) вдруге вже запрошують...але нема настрою... хвороби. лікарні....((
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11.02.2022 17:56 Відповісти
А уявіть, що ви по москалям стреляєте , сразу і настрій підійметься і хвороби пройдуть )
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11.02.2022 18:05 Відповісти
да настрій то може піднятися .а хвороби нікуди не дінуться...
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11.02.2022 18:34 Відповісти
Окрим ковиду вси хвороби маячня. Не звертайте уваги на ци дрибници!
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11.02.2022 19:12 Відповісти
диабет і інше.....якщо можливого раку на горизонті теж маячня...?
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11.02.2022 19:17 Відповісти
Я иронизировал а духе ковидобесного времени. Извините если зацепил.
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11.02.2022 20:41 Відповісти
да всё нормально....))
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11.02.2022 20:53 Відповісти
Ні, якщо ковід чи діарея, то які тренування серед Людей…
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11.02.2022 19:27 Відповісти
І навіщо таке робити ? Для картинки на московському ТВ !? Невже правосеками керує кремлівська агентура... Яка, коли їй потрібно, достає їх із скриньки,мов кролика: мов дивіться - нацики готуються напасти на расею... Чи просто недалекі люди - корисні ідіоти... Готуйтесь собі тихенькою.
Навіщо підігрувати кремлівській пропоганді ?????????????????????
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11.02.2022 18:04 Відповісти
Бо це і є проект кремлядських фсбшних маргіналів.
Всі памятають як той ярош злив вибори у 2014 промокшанському олігархату
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11.02.2022 19:39 Відповісти
Ми на своїй землі. картинка ) Сиди тихо, а то путін нападе
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11.02.2022 19:58 Відповісти
НЕ "нацики готуються напасти на расею", а патрiоти готуються захищати Батькивщину. хай знають, що нефуй шастать.
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11.02.2022 20:49 Відповісти
Що знають ? В ерефії немає свободи слова !! Що їм покажуть по ящику те і будуть знати!
Я ВИБАЧАЮСЬ, НО ВИ ЯВНИЙ КОРИСНИЙ ІДІОТ кремля !
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12.02.2022 01:17 Відповісти
Тре їхати...
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11.02.2022 18:05 Відповісти
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11.02.2022 18:07 Відповісти
почему в Киеве? почему не в Золотом или Станице Луганской?
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11.02.2022 18:09 Відповісти
В Москве было бы веселее..
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11.02.2022 18:18 Відповісти
Потому что в Луганской области процентов 80 населения ждут-не дождутся расею-матушку! Русских бурятов, русских чеченов, русских казачков, чукчей и татар на православных русских танках и искандерах! И смотрят росТВ и ходят в РПЦ ставить свечечку за победу расейскага воинства! Увы, таковы реалии. И , кстати, усугубилось это б@@дство очень сильно за последние 2-3 года почему-то. Кто ответит, почему??
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11.02.2022 18:57 Відповісти
это бред рашкованской пропаганды. на этом вы, собственно, в 2014 году и оступились
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11.02.2022 19:05 Відповісти
Оступились на этом весной 2019-го. Эти проценты дружно (относительно, некоторые за@@али и тупо не пошли на выборы, ещё свежа была в памяти пилюлина 2014-го) проголосовали за зе-чмо, а на местных навыбирали сепарню. Я живу в этом регионе и совсем не по наслышке знаю настроения.
И большая просьба, неизвестный вы наш, не переходите на личности, не красиво.
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11.02.2022 19:26 Відповісти
Не оступились, а ціленаправлено злили Україну прокремлядському олігархату
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11.02.2022 19:41 Відповісти
"1. Спілкування виключно українською мовою"

Этот пункт кураторы из Москвы попросили добавить? Примерно половина защитников Украины говорит на русском.
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11.02.2022 18:24 Відповісти
Это фейк, ваши слова. Все говорят на Родной. Но чтобы удлинить и разбавить сказанное добавляют иностранные матершинные слова. Это по новым понятиям не возбраняется.
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11.02.2022 18:47 Відповісти
Не в тему, но, надеюсь, интересно
Kavkaz Center
@newkc14
Песков подтвердил отказ Макрона сдавать ПЦР-тест перед встречей с Путиным, поэтому они сидели на большом расстоянии. Десятки раз вакцинированная крыса страшно боится сдохнуть. Но придется, обязательно придется. Вариантов не умереть просто не существует. Часы тикают, тик-так...!))
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11.02.2022 18:27 Відповісти
Хлопці з ПС, запросіть на вишкіл нацдружини, бо вештаються без діла по вулицях.
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11.02.2022 18:35 Відповісти
опять с автоматом из дерева
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11.02.2022 18:49 Відповісти
Если большая война вдруг начнётся - она закончится примерно за неделю, положив конец эпохе пропаганды, ржавых советских танков, ковров на стене, хрустальных сервизов, полированных сервантов, поломанных лыж на балконе и чайного гриба на кухне в бесплатной хрущёвке...
Всё движется к попытке Кремля помериться военными силами с Западом на территории Украины. УВЫ .Кремлёвский маразматик в агонии . (с)
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11.02.2022 18:49 Відповісти
у него больше шансов нюхнуть новичка, чем отдать приказ о наступлении
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11.02.2022 18:55 Відповісти
как можно прогнозировать не прогнозируемого идиота !?
как говорил о нем Б.Немцов - он иепнутый !!!
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11.02.2022 19:39 Відповісти
Ви занадто перебільшуєте наміри Кремля. Так вони зруйнують вашу хрущовку, згорить ваш килим, уламками вражаючих частин *********** відпалірують ваш сервант і злавають лижі на балконі. Можливо вони вб'ють і вас, але воювати із Заходом вони не збираються і не будуть, ну принаймі зараз.Нікому крім нас мозьква не загрожує.
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11.02.2022 19:04 Відповісти
вы видеди - " (с) " ....это не ко мне .. это кацап пишет своим соплеменникам чего их ждет...
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11.02.2022 19:38 Відповісти
Надеюсь,у каждого кацапа при подрыве пердака в глазах будет два слова-"ПРАВЫЙ СЕКТОР".
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11.02.2022 19:13 Відповісти
А для чого кремль зробив таку піар кампанію цьому сектору, як гадаєте?
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11.02.2022 19:45 Відповісти
Я гадаю,що ви задаєте безглузде питання.
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11.02.2022 20:44 Відповісти
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11.02.2022 20:12 Відповісти
Якщо Ви такі праві,то чому не вийдите 15 лютого за права Людини та проти законопроекту 4142.Чи тільки можете галасувати та створювати антиімідж Україні.
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11.02.2022 21:25 Відповісти
..підтримую Вас .. Честь
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11.02.2022 21:28 Відповісти
Вони поруч...

https://www.ukr.net/news/details/kyiv/89757041.html
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11.02.2022 23:01 Відповісти
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11.02.2022 23:16 Відповісти
Отлично! 20 минут добраться. Прийду.
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12.02.2022 13:45 Відповісти
 
 