Зону ООС на Донбассе посетили 9 иностранных журналистов. ФОТО

Представители иностранных СМИ из 9 стран мира посетили район проведения операции Объединенных сил. Это, в частности, журналисты из Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Латвии, Люксембурга, Северной Македонии, Португалии и Сербии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Пресс-тур был организован командованием Объединенных сил совместно с Академией украинской прессы и при содействии Луганской военно-гражданской администрации и посольства США в Украине.

Для начала представителей медиа ознакомили с ситуацией по безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. После чего они посетили позиции одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Золотое-4. Там иностранные журналисты пообщались с военнослужащими, которые сейчас защищают нашу Родину. Гости были поражены увиденными разрушениями, которые принесли российские оккупанты в жизнь мирных украинцев", - отмечается в сообщении.