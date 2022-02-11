Зону ООС на Донбассе посетили 9 иностранных журналистов. ФОТО
Представители иностранных СМИ из 9 стран мира посетили район проведения операции Объединенных сил. Это, в частности, журналисты из Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Латвии, Люксембурга, Северной Македонии, Португалии и Сербии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Пресс-тур был организован командованием Объединенных сил совместно с Академией украинской прессы и при содействии Луганской военно-гражданской администрации и посольства США в Украине.
Для начала представителей медиа ознакомили с ситуацией по безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. После чего они посетили позиции одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Золотое-4. Там иностранные журналисты пообщались с военнослужащими, которые сейчас защищают нашу Родину. Гости были поражены увиденными разрушениями, которые принесли российские оккупанты в жизнь мирных украинцев", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль