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Зону ООС на Донбассе посетили 9 иностранных журналистов. ФОТО

Представители иностранных СМИ из 9 стран мира посетили район проведения операции Объединенных сил. Это, в частности, журналисты из Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Латвии, Люксембурга, Северной Македонии, Португалии и Сербии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Пресс-тур был организован командованием Объединенных сил совместно с Академией украинской прессы и при содействии Луганской военно-гражданской администрации и посольства США в Украине.

Для начала представителей медиа ознакомили с ситуацией по безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. После чего они посетили позиции одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Золотое-4. Там иностранные журналисты пообщались с военнослужащими, которые сейчас защищают нашу Родину. Гости были поражены увиденными разрушениями, которые принесли российские оккупанты в жизнь мирных украинцев", - отмечается в сообщении.

Зону ООС на Донбассе посетили 9 иностранных журналистов 01

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журналистика (3285) СМИ (3833) операция Объединенных сил (6766)


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Від деяких тхне(
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11.02.2022 21:56 Ответить
А чого вони шкіряться?
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11.02.2022 22:07 Ответить
Опупеть а где журналисты Германии, Франции, Италии, Испании, наказвнных Буком Нидерландов?
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12.02.2022 10:17 Ответить
 
 