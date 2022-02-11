Зону ООС на Донбасі відвідали 9 іноземних журналістів. ФОТО

Представники іноземних засобів масової інформації з 9 країн світу відвідали район проведення операції Об’єднаних сил. Це, зокрема, журналісти з Албанії, Бельгії, Греції, Грузії, Латвії, Люксембургу, Північної Македонії, Португалії та Сербії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Престур був організований командуванням Об’єднаних сил спільно з Академією української преси та за сприянням Луганської військово-цивільної адміністрації й посольства США в Україні.

Для початку, представників медіа ознайомили з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил. Після чого, вони відвідали позиції одного з підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту Золоте-4. Там іноземні журналісти поспілкувались з військовослужбовцями, які зараз захищають нашу Батьківщину. Гості були вражені побаченими руйнуваннями, які принесли російські окупанти в життя мирних українців", - відзначається у повідомленні.

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