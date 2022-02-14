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Запасы угля на ТЭС ДТЭК за неделю выросли на 5%

Запасы угля на ТЭС ДТЭК за неделю выросли на 5%

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова за неделю (7-14 февраля) выросли на 5% до рекордных с начала отопительного сезона 540 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики за 14 и 7 февраля.

В целом у всех ТЭС страны за последнюю неделю запасы выросли на 6%.

На 14 февраля запасы угля на ТЭС увеличились до 737 тыс. т.

С начала текущего года запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли ровно вдвое - с 275 тыс. т на 31 декабря 2021 до 540 тыс. т. На остальных ТЭС запасы увеличились на 23% - со 160 до 197 тыс. т.

По состоянию на 7 февраля на украинских ТЭС 696 тыс. т угля. Из них на государственных ТЭС – 153 тыс. т.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщалось, что компания в течение отопительного сезона 2021-2022 года приобрела по импорту рекордные 1,7 млн ​​тонн. Более половины этого объема поставлено морем из США и Колумбии.

Автор: 

ТЭС (280) уголь (1000) ДТЭК (520)


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Ринат Ахметов снабдил углём ТЭЦ и уехал на 13 дней на отдых в Германию
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14.02.2022 13:46 Ответить
врут, на самом деле это зеля обеспечил, договорился с сша о поставках, на высшем уровне до которого смог дотянуться
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14.02.2022 13:55 Ответить
"Кузнецам дано заданье - орден к завтрему скуют..."
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14.02.2022 13:57 Ответить
Ахметка бросился работать, когда зима уже почти кончилась.
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14.02.2022 13:58 Ответить
Ахметов обеспечил свои ТЭЦ запасом угля, а твой, зебуин, Шмыга держит госТЭЦ на минималках угля и простоях.
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14.02.2022 15:03 Ответить
 
 