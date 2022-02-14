Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за тиждень зросли на 5%

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова за тиждень (7-14 лютого) зросли на 5% до рекордних від початку опалювального сезону 540 тис. т.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики за 14 та 7 лютого.



Загалом у всіх ТЕС країни за останній тиждень запаси зросли на 6%.

Станом на 14 лютого запаси вугілля на ТЕС збільшилися до 737 тис. т.

З початку поточного року запаси вугілля на ТЕС ДТЕК зросли рівно вдвічі – з 275 тис. т на 31 грудня 2021 року до 540 тис. т. На решті ТЕС запаси збільшилися на 23% - зі 160 до 197 тис. т.

Станом на 7 лютого на українських ТЕС є 696 тис. т вугілля. З них на державних ТЕС – 153 тис. т.

Раніше з посиланням на пресслужбу ДТЕК повідомлялося, що компанія протягом опалювального сезону 2021-2022 року придбала за імпортом рекордні 1,7 млн. тонн. Більше ніж половину цього обсягу поставлено морем із США та Колумбії.