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Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за тиждень зросли на 5%

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за тиждень зросли на 5%

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова за тиждень (7-14 лютого) зросли на 5% до рекордних від початку опалювального сезону 540 тис. т.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики за 14 та 7 лютого. 


Загалом у всіх ТЕС країни за останній тиждень запаси зросли на 6%.
Станом на 14 лютого запаси вугілля на ТЕС збільшилися до 737 тис. т.

З початку поточного року запаси вугілля на ТЕС ДТЕК зросли рівно вдвічі – з 275 тис. т на 31 грудня 2021 року до 540 тис. т. На решті ТЕС запаси збільшилися на 23% - зі 160 до 197 тис. т.
Станом на 7 лютого на українських ТЕС є 696 тис. т вугілля. З них на державних ТЕС – 153 тис. т.
Раніше з посиланням на пресслужбу ДТЕК повідомлялося, що компанія протягом опалювального сезону 2021-2022 року придбала за імпортом рекордні 1,7 млн. тонн. Більше ніж половину цього обсягу поставлено морем із США та Колумбії.

Автор: 

ТЕС (917) вугілля (2471) ДТЕК (1981)


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Ринат Ахметов снабдил углём ТЭЦ и уехал на 13 дней на отдых в Германию
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14.02.2022 13:46 Відповісти
врут, на самом деле это зеля обеспечил, договорился с сша о поставках, на высшем уровне до которого смог дотянуться
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14.02.2022 13:55 Відповісти
"Кузнецам дано заданье - орден к завтрему скуют..."
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14.02.2022 13:57 Відповісти
Ахметка бросился работать, когда зима уже почти кончилась.
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14.02.2022 13:58 Відповісти
Ахметов обеспечил свои ТЭЦ запасом угля, а твой, зебуин, Шмыга держит госТЭЦ на минималках угля и простоях.
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14.02.2022 15:03 Відповісти
 
 