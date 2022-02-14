На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали "данью" местных жителей. ФОТО
СБУ обезвредила мощную преступную группировку, захватившую государственный хозяйственный объект на Прикарпатье.
Среди изъятого у злоумышленников – реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны разного калибра.
Лидеры группировки пытались распространить свое преступное воздействие. Для этого запугивали людей и выбивали из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.
СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали в качестве "штаба" для координации противоправной деятельности.
В состав преступной группировки входили более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
По данным следствия, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили пострадавшим телесные повреждения.
В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки, правоохранители выявили:
- 2 противотанковых реактивных гранатомета,
- более 20 единиц стрелкового оружия,
- боевую гранату РГД-5,
- свыше 6 тыс. патронов разного калибра,
- оптические прицелы и глушители,
- дымовые шашки,
- бронежилеты и средства связи,
- деньги, полученные преступным путем.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
В настоящее время организаторам и активным участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 357 (угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).
Двум лидерам преступной группировки дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.
Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов к уголовникам.
Меры по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в области и при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.
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