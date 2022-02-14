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Новости
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На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали "данью" местных жителей. ФОТО

СБУ обезвредила мощную преступную группировку, захватившую государственный хозяйственный объект на Прикарпатье.

Среди изъятого у злоумышленников – реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны разного калибра.

Лидеры группировки пытались распространить свое преступное воздействие. Для этого запугивали людей и выбивали из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.

СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали в качестве "штаба" для координации противоправной деятельности.

В состав преступной группировки входили более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

По данным следствия, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили пострадавшим телесные повреждения.

В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки, правоохранители выявили:

  • 2 противотанковых реактивных гранатомета,
  • более 20 единиц стрелкового оружия,
  • боевую гранату РГД-5,
  • свыше 6 тыс. патронов разного калибра,
  • оптические прицелы и глушители,
  • дымовые шашки,
  • бронежилеты и средства связи,
  • деньги, полученные преступным путем.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали данью местных жителей 01
На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали данью местных жителей 02
На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали данью местных жителей 03
На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали данью местных жителей 04
На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали данью местных жителей 05
На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали данью местных жителей 06
На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали данью местных жителей 07

В настоящее время организаторам и активным участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 357 (угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Двум лидерам преступной группировки дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов к уголовникам.

Меры по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в области и при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Автор: 

рэкет (143) СБУ (19864)


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Топ комментарии
+19
Їх стріляти треба , а не затримувати . Щоб злочинність зменшувалася по факту .
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14.02.2022 13:58
+4
Звісно, що якщо "старий_угринів" голосує за блаЗЄнських, то звідки там узятися новітньому Бандері, щоб захистити своїх земляків від бандитів...
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14.02.2022 13:56
+3
В этой новости все прекрасно: Вооруженное формирование ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ захватывает государственный объект в тылу, закрепляется в нем, организовывает штаб, захватывает местное население и пытается расширить плацдарм...
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14.02.2022 14:19
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Звісно, що якщо "старий_угринів" голосує за блаЗЄнських, то звідки там узятися новітньому Бандері, щоб захистити своїх земляків від бандитів...
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14.02.2022 13:56 Ответить
Ну да... Село Степана Андрійовича здивувало.
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14.02.2022 14:20 Ответить
Їх стріляти треба , а не затримувати . Щоб злочинність зменшувалася по факту .
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14.02.2022 13:58 Ответить
Шикарное и абсолютно правильное мнение... +100500
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14.02.2022 14:01 Ответить
В этой новости все прекрасно: Вооруженное формирование ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ захватывает государственный объект в тылу, закрепляется в нем, организовывает штаб, захватывает местное население и пытается расширить плацдарм...
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14.02.2022 14:19 Ответить
20 чол., то взвод.
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14.02.2022 14:21 Ответить
Да, собственно, самое прекрасное: вооруженное формирование - это еще не военные - это всего лишь бандюганы.
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14.02.2022 14:25 Ответить
"Жопоблоковские арлята учатся летать"?
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14.02.2022 14:25 Ответить
Якщо це дійсно зброя бандюків то чому якщо у чесного громадянина знайдуть незаеєстрований травмат для захисту себе та рідних то йому світить від 2-до 5 років вязниці.Якщо для захисту від бандюків із таким арсеналом і бомби буде замало?
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14.02.2022 14:26 Ответить
Мы ж хотим типа в Европу , ну надо взять пример с той же Англии - не убийство , а просто покушение на убийство - ПОЖИЗНЕННОЕ лишение свободы ....
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14.02.2022 14:55 Ответить
Я так думаю,что это наша Верховна Рада -захватили помещение и отбирают у людей деньги!
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14.02.2022 15:21 Ответить
3нищити треба на місці
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14.02.2022 15:49 Ответить
 
 