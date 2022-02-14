На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали "данью" местных жителей. ФОТО

СБУ обезвредила мощную преступную группировку, захватившую государственный хозяйственный объект на Прикарпатье.

Среди изъятого у злоумышленников – реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны разного калибра.

Лидеры группировки пытались распространить свое преступное воздействие. Для этого запугивали людей и выбивали из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.

СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали в качестве "штаба" для координации противоправной деятельности.

В состав преступной группировки входили более 20 человек, в том числе злоумышленники, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

По данным следствия, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили пострадавшим телесные повреждения.

В ходе проведения более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки, правоохранители выявили:

2 противотанковых реактивных гранатомета,

более 20 единиц стрелкового оружия,

боевую гранату РГД-5,

свыше 6 тыс. патронов разного калибра,

оптические прицелы и глушители,

дымовые шашки,

бронежилеты и средства связи,

деньги, полученные преступным путем.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.















В настоящее время организаторам и активным участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 357 (угон, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Двум лидерам преступной группировки дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Кроме того, правоохранители устанавливают источники поступления оружия и боеприпасов к уголовникам.

Меры по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в области и при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.