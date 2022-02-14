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Новини
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На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали "даниною" місцевих жителів. ФОТО

СБУ знешкодила потужне злочинне угруповання, яке захопило державний господарський об’єкт на Прикарпатті.

Серед вилученого у зловмисників – реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

Лідери угруповання намагались поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та "вибивали" з них гроші. У разі відмови – застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою.

СБУ встановила, що учасники угруповання захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як "штаб" для координації протиправної діяльності.

До складу злочинного угруповання входило понад 20 осіб, у тому числі зловмисники, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

За даними слідства, вони обкладали "даниною" місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження.

В ході проведення понад 50 обшуків за місцями перебування учасників злочинного угрупування, правоохоронці виявили:

  • 2 протитанкові реактивні гранатомети,
  • понад 20 одиниць стрілецької зброї,
  • бойову гранату РГД-5,
  • понад 6 тис. набоїв різного калібру,
  • оптичні приціли та глушники,
  • димові шашки,
  • бронежилети і засоби зв’язку,
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали даниною місцевих жителів 01
На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали даниною місцевих жителів 02
На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали даниною місцевих жителів 03
На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали даниною місцевих жителів 04
На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали даниною місцевих жителів 05
На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали даниною місцевих жителів 06
На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали даниною місцевих жителів 07

Наразі організаторам і активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Двом лідерам злочинного угруповання додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.

Крім того, правоохоронці встановлюють джерела надходження зброї та боєприпасів до кримінальників.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Головним управлінням Національної поліції в області та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Автор: 

рекет (116) СБУ (12783)


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Топ коментарі
+19
Їх стріляти треба , а не затримувати . Щоб злочинність зменшувалася по факту .
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14.02.2022 13:58
+4
Звісно, що якщо "старий_угринів" голосує за блаЗЄнських, то звідки там узятися новітньому Бандері, щоб захистити своїх земляків від бандитів...
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14.02.2022 13:56
+3
В этой новости все прекрасно: Вооруженное формирование ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ захватывает государственный объект в тылу, закрепляется в нем, организовывает штаб, захватывает местное население и пытается расширить плацдарм...
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14.02.2022 14:19
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Звісно, що якщо "старий_угринів" голосує за блаЗЄнських, то звідки там узятися новітньому Бандері, щоб захистити своїх земляків від бандитів...
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14.02.2022 13:56 Відповісти
Ну да... Село Степана Андрійовича здивувало.
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14.02.2022 14:20 Відповісти
Їх стріляти треба , а не затримувати . Щоб злочинність зменшувалася по факту .
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14.02.2022 13:58 Відповісти
Шикарное и абсолютно правильное мнение... +100500
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14.02.2022 14:01 Відповісти
В этой новости все прекрасно: Вооруженное формирование ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ захватывает государственный объект в тылу, закрепляется в нем, организовывает штаб, захватывает местное население и пытается расширить плацдарм...
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14.02.2022 14:19 Відповісти
20 чол., то взвод.
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14.02.2022 14:21 Відповісти
Да, собственно, самое прекрасное: вооруженное формирование - это еще не военные - это всего лишь бандюганы.
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14.02.2022 14:25 Відповісти
"Жопоблоковские арлята учатся летать"?
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14.02.2022 14:25 Відповісти
Якщо це дійсно зброя бандюків то чому якщо у чесного громадянина знайдуть незаеєстрований травмат для захисту себе та рідних то йому світить від 2-до 5 років вязниці.Якщо для захисту від бандюків із таким арсеналом і бомби буде замало?
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14.02.2022 14:26 Відповісти
Мы ж хотим типа в Европу , ну надо взять пример с той же Англии - не убийство , а просто покушение на убийство - ПОЖИЗНЕННОЕ лишение свободы ....
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14.02.2022 14:55 Відповісти
Я так думаю,что это наша Верховна Рада -захватили помещение и отбирают у людей деньги!
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14.02.2022 15:21 Відповісти
3нищити треба на місці
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14.02.2022 15:49 Відповісти
 
 