На Прикарпатті затримали рекетирів, які обкладали "даниною" місцевих жителів. ФОТО

СБУ знешкодила потужне злочинне угруповання, яке захопило державний господарський об’єкт на Прикарпатті.

Серед вилученого у зловмисників – реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

Лідери угруповання намагались поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та "вибивали" з них гроші. У разі відмови – застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою.

СБУ встановила, що учасники угруповання захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як "штаб" для координації протиправної діяльності.

До складу злочинного угруповання входило понад 20 осіб, у тому числі зловмисники, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

За даними слідства, вони обкладали "даниною" місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження.

В ході проведення понад 50 обшуків за місцями перебування учасників злочинного угрупування, правоохоронці виявили:

2 протитанкові реактивні гранатомети,

понад 20 одиниць стрілецької зброї,

бойову гранату РГД-5,

понад 6 тис. набоїв різного калібру,

оптичні приціли та глушники,

димові шашки,

бронежилети і засоби зв’язку,

гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.















Наразі організаторам і активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Двом лідерам злочинного угруповання додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.

Крім того, правоохоронці встановлюють джерела надходження зброї та боєприпасів до кримінальників.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Головним управлінням Національної поліції в області та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.