Заместитель министра Высоцкий блокирует работу рыбопромышленных предприятий, – общественная организация рыбаков

Полсотни одесских рыбаков провели акцию протеста у стен областной государственной администрации.

Протестующие требовали от первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого подписания приказа Госрыбагентства о выделении квот на промышленный лов рыбы 7 рыболовным предприятиям. Участники держали в руках плакаты "Не забирайте будущее наших семей", "Мы имеем право на труд", "Тарас Высоцкий, внесите изменения в приказ!"

Как пояснил Александр Крачок, глава ГО "Рыбаки Днестра и Днестровского лимана", выступившей организатором акции, 7 из 15 рыболовных предприятий, занимающихся выловом на Белгород-Днестровском лимане, не получили квот на вылов по причинам формального несоответствия вылова раков в предыдущие годы. Активист отметил, что низкие показатели были связаны с сокращением популяции раков.

"Если не выловлено 75% биоресурса, предприятие не может получить квоту. Мы предоставили документы Торгово-промышленной палаты, которые указывали на форс-мажорные обстоятельства, а именно, что популяция раков сильно уменьшилась. Абсурд состоит в том, что собралось здесь 6 предприятий, которые вылавливают от 100 до 700 тонн рыбы ежегодно. И им не дали квоты, потому что некоторые из них не поймали 2 кг раков или 20 или 30 кг", - отметил Александр Крачок.

Представитель протестующих сообщил, что после обращения рыбаков Госрыбагентство и Одесская ОГА подписали меморандум о сотрудничестве. Комиссия по распределению квот Госрыбагентства пересмотрела свое решение, и Госрыбагентство издало приказ, устанавливающий соответствующие квоты предприятиям, занимающимся выловом на Белгород-Днестровском лимане. Однако этот приказ до сих пор не подписан первым заместителем министра аграрной политики Тарасом Высоцким, и потому рыбаки не могут выходить на промысел.

"У каждой проблемы есть фамилия. Мы хотим обратиться к нынешнему первому заместителю Министра Тарасу Николаевичу Высоцкому, чтобы он подписал данный приказ Госрыбагентства. Мы хотим, чтобы представители государства, президента помогли нам. Чтобы людям не только дали квоты, а еще и право работать. Этот вопрос решается за 15 минут. Сам приказ Госрыбагентства уже есть. Министерство должно подписать этот приказ, который позволит людям работать. Потому что около 200 семей остаются без работы. Это исключительно рыбаки, а есть бухгалтеры, охрана, водители и другой персонал. Государство в нелегкое время остается без продовольствия", – отметил Александр Крачок.