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Заместитель министра Высоцкий блокирует работу рыбопромышленных предприятий, – общественная организация рыбаков

Полсотни одесских рыбаков провели акцию протеста у стен областной государственной администрации.

Протестующие требовали от первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого подписания приказа Госрыбагентства о выделении квот на промышленный лов рыбы 7 рыболовным предприятиям. Участники держали в руках плакаты "Не забирайте будущее наших семей", "Мы имеем право на труд", "Тарас Высоцкий, внесите изменения в приказ!"

Заместитель министра Высоцкий блокирует работу рыбопромышленных предприятий, – общественная организация рыбаков 01

Как пояснил Александр Крачок, глава ГО "Рыбаки Днестра и Днестровского лимана", выступившей организатором акции, 7 из 15 рыболовных предприятий, занимающихся выловом на Белгород-Днестровском лимане, не получили квот на вылов по причинам формального несоответствия вылова раков в предыдущие годы. Активист отметил, что низкие показатели были связаны с сокращением популяции раков.

"Если не выловлено 75% биоресурса, предприятие не может получить квоту. Мы предоставили документы Торгово-промышленной палаты, которые указывали на форс-мажорные обстоятельства, а именно, что популяция раков сильно уменьшилась. Абсурд состоит в том, что собралось здесь 6 предприятий, которые вылавливают от 100 до 700 тонн рыбы ежегодно. И им не дали квоты, потому что некоторые из них не поймали 2 кг раков или 20 или 30 кг", - отметил Александр Крачок.

Представитель протестующих сообщил, что после обращения рыбаков Госрыбагентство и Одесская ОГА подписали меморандум о сотрудничестве. Комиссия по распределению квот Госрыбагентства пересмотрела свое решение, и Госрыбагентство издало приказ, устанавливающий соответствующие квоты предприятиям, занимающимся выловом на Белгород-Днестровском лимане. Однако этот приказ до сих пор не подписан первым заместителем министра аграрной политики Тарасом Высоцким, и потому рыбаки не могут выходить на промысел.

Заместитель министра Высоцкий блокирует работу рыбопромышленных предприятий, – общественная организация рыбаков 02

"У каждой проблемы есть фамилия. Мы хотим обратиться к нынешнему первому заместителю Министра Тарасу Николаевичу Высоцкому, чтобы он подписал данный приказ Госрыбагентства. Мы хотим, чтобы представители государства, президента помогли нам. Чтобы людям не только дали квоты, а еще и право работать. Этот вопрос решается за 15 минут. Сам приказ Госрыбагентства уже есть. Министерство должно подписать этот приказ, который позволит людям работать. Потому что около 200 семей остаются без работы. Это исключительно рыбаки, а есть бухгалтеры, охрана, водители и другой персонал. Государство в нелегкое время остается без продовольствия", – отметил Александр Крачок.

Автор: 

Одесса (7868) рыбаки (176) Высоцкий Тарас (36)


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Цих утирків-промисловиків треба притягувати до відповідальності за планомірне знищення іхтіофауни. В Дніпрі вже навіть пічкурів вибили.
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14.02.2022 16:31 Ответить
Шины, коктейли молотова и под министерство. Подпишут быстро.
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14.02.2022 16:32 Ответить
Все эти рыболовецкие предприятия - самые главные браконьеры. Выцеживают все, не ********. Оставят после себя мертвую воду.
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14.02.2022 16:35 Ответить
І працюють вони, в основному, під дахом т.з. "силовиків". Зустріч з ними на відкритій воді, без засобів захисту, може бути дуже небезпечною.
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14.02.2022 16:39 Ответить
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https://www.facebook.com/ribakiua/posts/5197855663569446?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 лютого о 21:00 ·

Увага Знов мітинг? ОК

Шановні рибалки - у зв'язку із затягуванням прийняття режиму рибальства на 2022 рік із обмеженнями промислового вилову риби на верхів'ях водосховищ Дніпра та у акваторіях міст, із відкриттям промислу вже зараз - в переднерестовий період, із небезпекою знищення рибних запасів - ікряної риби (!!!) в промислових масштабах, вже за тиждень, 17.02.2022, плануємо в Києві мирну зустріч любителів риболовлі під https://www.facebook.com/groups/1289478831142368/user/100069168760902/?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=-]K-y-R Міністерство аграрної політики та продовольства України на Хрещатику з метою з'ясування позиції керівництва відомства з цих питань

Отже: Київ, 17.02, у четвер (рибний день), на 10:00, місце Хрещатик, 24, вхід в будівлю Мінагрополітики. Вимоги у нас прості та конкретні. 2 питання:

1) заборона промислового вилову риби у прісних водоймах загального користування в переднерестовий період (зі сходження льодоставу і до початку нересту);

2) закриття для рибного промислу верхніх частин УСІХ водосховищ Дніпра та акваторій в межах населених пунктів, як було прописано у попередніх режимах рибальства 2020-2021 років

Також обговоримо прийняття нових правил любительського і спортивного рибальства та нових такс на відшкодування збитків.

Відеозвернення https://www.facebook.com/ngo.zvir/?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=kK-y-R ЗВІР https://www.facebook.com/ngo.zvir/posts/3118108855097952?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/2306494409592738/posts/3118108855097952

Долучаймося до заходу https://www.facebook.com/events/916953328968935/?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=-UK-y-R https://facebook.com/events/s/916953328968935

Просимо поширення і запрошуємо всіх небайдужих, а також представників ЗМІ
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14.02.2022 17:22 Ответить
И тоже скажут, что это проплаченные митинги врагами Зеленского
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14.02.2022 17:48 Ответить
Браканы ставят сети в ста метрах от плотин и днём и ночью. Вместе с инспекцией и ментами они уже давно убили все ресурсы Днепра ( Днестра тем более - достаточно пройти по базарам Одессы). Получая квоту 20 т - они вылавливают 400 , уничтожили все , остался только никому не нужный карась. Охранные отряды спецназа с вертолетами, пулеметами не помогут. Нужно ловить , заворачивать в сети и топить- увеличивать популяцию сомов. Эти твари никогда не нажрутся.
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14.02.2022 18:09 Ответить
 
 