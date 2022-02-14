Заступник міністра Висоцький блокує роботу рибопромислових підприємств, – громадська організація рибалок

Пів сотні одеських рибалок провели акцію протесту під стінами обласної державної адміністрації.

Протестувальники вимагали від першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького підписання наказу Держрибагентства про виділення квот на промисловий вилов риби 7 рибальським підприємствам. Учасники тримали в руках плакати "Не забирайте майбутнє наших сімей", "Ми маємо право на працю", "Тарас Висоцький, внесіть зміни в наказ!"

Як пояснив Олександр Крачок, голова "ГО Рибалки Дністра та Дністровського лиману", що виступила організатором акції, 7 із 15 рибальських підприємств, що займаються виловом на Білгород-Дністровському лимані, не отримали квот на вилов з причин формальної невідповідності вилову раків у попередні роки. Активіст зазначив, що низькі показники були пов’язані зі скороченням популяції раків.

"Якщо не виловлено 75% біоресурсу, підприємство не може отримати квоту. Ми надали документи Торгово-промислової палати, які вказували на форс-мажорні обставини, а саме на те, що популяція раків сильно зменшилася. Абсурд у тому, що зібралося тут 6 підприємств, які виловлюють від 100 до 700 тонн риби щорічно. І їм не дали квоти, тому що деякі з них не зловили 2 кг раків або 20 чи 30 кг", - зазначив Олександр Крачок.

Представник протестувальників повідомив, що після звернення рибалок Держрибагентство і Одеська ОДА підписали меморандум про співпрацю. Комісія з розподілу квот Держрибагентства переглянула своє рішення і Держрибагентство видало наказ, що встановлює відповідні квоти підприємствам, які займаються виловом на Білгород-Дністровському лимані. Однак цей наказ досі не підписаний першим заступником міністра аграрної політики Тарасом Висоцьким, і тому рибалки не можуть виходити на промисел.

"Кожна проблема має прізвище. Ми хочемо звернутися до нинішнього першого заступника міністра Тараса Миколайовича Висоцького, щоб він підписав даний наказ Держрибагентства. Ми хочемо, щоб представники держави, президента посприяли нам. Щоб людям не тільки дали частки, а ще і право працювати. Це питання вирішується за 15 хвилин. Сам наказ Держрибагентства уже є. Міністерство повинно підписати цей наказ, який дозволить людям працювати. Бо близько 200 сімей залишаються без роботи. Це виключно рибалки, а ще є бухгалтери, охорона, водії та інший персонал. Держава у нелегкий час залишається без продовольства", – зазначив Олександр Крачок.