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Новини
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Заступник міністра Висоцький блокує роботу рибопромислових підприємств, – громадська організація рибалок

Пів сотні одеських рибалок провели акцію протесту під стінами обласної державної адміністрації.

Протестувальники вимагали від першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького підписання наказу Держрибагентства про виділення квот на промисловий вилов риби 7 рибальським підприємствам. Учасники тримали в руках плакати "Не забирайте майбутнє наших сімей", "Ми маємо право на працю", "Тарас Висоцький, внесіть зміни в наказ!"

Заступник міністра Висоцький блокує роботу рибопромислових підприємств, – громадська організація рибалок 01

Як пояснив Олександр Крачок, голова "ГО Рибалки Дністра та Дністровського лиману", що виступила організатором акції, 7 із 15 рибальських підприємств, що займаються виловом на Білгород-Дністровському лимані, не отримали квот на вилов з причин формальної невідповідності вилову раків у попередні роки. Активіст зазначив, що низькі показники були пов’язані зі скороченням популяції раків.

"Якщо не виловлено 75% біоресурсу, підприємство не може отримати квоту. Ми надали документи Торгово-промислової палати, які вказували на форс-мажорні обставини, а саме на те, що популяція раків сильно зменшилася. Абсурд у тому, що зібралося тут 6 підприємств, які виловлюють від 100 до 700 тонн риби щорічно. І їм не дали квоти, тому що деякі з них не зловили 2 кг раків або 20 чи 30 кг", - зазначив Олександр Крачок.

Представник протестувальників повідомив, що після звернення рибалок Держрибагентство і Одеська ОДА підписали меморандум про співпрацю. Комісія з розподілу квот Держрибагентства переглянула своє рішення і Держрибагентство видало наказ, що встановлює відповідні квоти підприємствам, які займаються виловом на Білгород-Дністровському лимані. Однак цей наказ досі не підписаний першим заступником міністра аграрної політики Тарасом Висоцьким, і тому рибалки не можуть виходити на промисел.

Заступник міністра Висоцький блокує роботу рибопромислових підприємств, – громадська організація рибалок 02

"Кожна проблема має прізвище. Ми хочемо звернутися до нинішнього першого заступника міністра Тараса Миколайовича Висоцького, щоб він підписав даний наказ Держрибагентства. Ми хочемо, щоб представники держави, президента посприяли нам. Щоб людям не тільки дали частки, а ще і право працювати. Це питання вирішується за 15 хвилин. Сам наказ Держрибагентства уже є. Міністерство повинно підписати цей наказ, який дозволить людям працювати. Бо близько 200 сімей залишаються без роботи. Це виключно рибалки, а ще є бухгалтери, охорона, водії та інший персонал. Держава у нелегкий час залишається без продовольства", – зазначив Олександр Крачок.

Автор: 

Одеса (5437) рибалки (104) Висоцький Тарас (88)


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Цих утирків-промисловиків треба притягувати до відповідальності за планомірне знищення іхтіофауни. В Дніпрі вже навіть пічкурів вибили.
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14.02.2022 16:31 Відповісти
Шины, коктейли молотова и под министерство. Подпишут быстро.
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14.02.2022 16:32 Відповісти
Все эти рыболовецкие предприятия - самые главные браконьеры. Выцеживают все, не ********. Оставят после себя мертвую воду.
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14.02.2022 16:35 Відповісти
І працюють вони, в основному, під дахом т.з. "силовиків". Зустріч з ними на відкритій воді, без засобів захисту, може бути дуже небезпечною.
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14.02.2022 16:39 Відповісти
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https://www.facebook.com/ribakiua/posts/5197855663569446?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 лютого о 21:00 ·

Увага Знов мітинг? ОК

Шановні рибалки - у зв'язку із затягуванням прийняття режиму рибальства на 2022 рік із обмеженнями промислового вилову риби на верхів'ях водосховищ Дніпра та у акваторіях міст, із відкриттям промислу вже зараз - в переднерестовий період, із небезпекою знищення рибних запасів - ікряної риби (!!!) в промислових масштабах, вже за тиждень, 17.02.2022, плануємо в Києві мирну зустріч любителів риболовлі під https://www.facebook.com/groups/1289478831142368/user/100069168760902/?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=-]K-y-R Міністерство аграрної політики та продовольства України на Хрещатику з метою з'ясування позиції керівництва відомства з цих питань

Отже: Київ, 17.02, у четвер (рибний день), на 10:00, місце Хрещатик, 24, вхід в будівлю Мінагрополітики. Вимоги у нас прості та конкретні. 2 питання:

1) заборона промислового вилову риби у прісних водоймах загального користування в переднерестовий період (зі сходження льодоставу і до початку нересту);

2) закриття для рибного промислу верхніх частин УСІХ водосховищ Дніпра та акваторій в межах населених пунктів, як було прописано у попередніх режимах рибальства 2020-2021 років

Також обговоримо прийняття нових правил любительського і спортивного рибальства та нових такс на відшкодування збитків.

Відеозвернення https://www.facebook.com/ngo.zvir/?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=kK-y-R ЗВІР https://www.facebook.com/ngo.zvir/posts/3118108855097952?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/2306494409592738/posts/3118108855097952

Долучаймося до заходу https://www.facebook.com/events/916953328968935/?__cft__[0]=AZU0pDVRlbb2v31H7U6-hWrdX85illGdYmUOdp9tWwom8kNvFBuTA2oTaWpLDRdEGeJ7RNUvL2iN3rEv-xTNlyDz5GgGsPX-1PopToItYgyxHuw3lmGQpf8hcbg-D3ls2lHBs7b2c2kmXlefbTXbO9qrEVDyOQMFPwNdZzK6RhofbkNZt7fdTBsWpl3c495T2LaYUoIk2PKTILazoWQNcCLm&__tn__=-UK-y-R https://facebook.com/events/s/916953328968935

Просимо поширення і запрошуємо всіх небайдужих, а також представників ЗМІ
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14.02.2022 17:22 Відповісти
И тоже скажут, что это проплаченные митинги врагами Зеленского
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14.02.2022 17:48 Відповісти
Браканы ставят сети в ста метрах от плотин и днём и ночью. Вместе с инспекцией и ментами они уже давно убили все ресурсы Днепра ( Днестра тем более - достаточно пройти по базарам Одессы). Получая квоту 20 т - они вылавливают 400 , уничтожили все , остался только никому не нужный карась. Охранные отряды спецназа с вертолетами, пулеметами не помогут. Нужно ловить , заворачивать в сети и топить- увеличивать популяцию сомов. Эти твари никогда не нажрутся.
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14.02.2022 18:09 Відповісти
 
 