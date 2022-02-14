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Новости Война
29 070 236

Зеленский обратился к украинцам: Мы готовы ко всем сценариям. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он уверен, что власти хорошо знают о планах и численности армии РФ на границе. И Украине есть что противопоставить в случае нападения.

Видео обращение опубликовано на страницах главы государства в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия", - сказал президент.

"Великий народ великой страны! Перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий.

Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.

Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Мы уверены в наших вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти.

Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!" - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255)


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Топ комментарии
+51
Чтобы не терять время на просмотр:
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14.02.2022 19:59
+47
Кац предлагает сдаться?
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14.02.2022 19:57
+47
Хочу лєнку твою побачити, не ховай цю сєпаршу
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14.02.2022 19:57
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******** ЗЕлений, зрадник. На паль, сволото!
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14.02.2022 23:09 Ответить
Щоб не писали кацапи й корисні ідіоти тут у коментарях але це належна промова.
P. S. Ніколи не був за янєлоха.
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14.02.2022 23:10 Ответить
Належна його промова буде на палю, коли кров з рота піде.
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14.02.2022 23:20 Ответить
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14.02.2022 23:10 Ответить
Parole, parole, parole
Слова, слова, слова
Це слова з пісні відомої співачки!
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14.02.2022 23:17 Ответить
Непоганий виступ. Головне, щоб слова з не розходились з реальними справами.
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14.02.2022 23:26 Ответить
а когда у него слова не расходились с делами?
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15.02.2022 04:30 Ответить
Зєлупа має бути готовим лише до одного сценарію - бути викинутим на смітник історії ASAP.
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14.02.2022 23:44 Ответить
Щоденні заклики не панікувати не додають спокою. Спокійніше було б коли повідомляли про прийняття на озброєння нової техніки, передачу у війська нової зброї, збільшення зарплати військовим, введення військ ООН на кордон з РФ. Але для цього потрібна робота. А "Зе" робить що може - відосіки і тирить гроші з бюджету, все як 8 років тому.
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14.02.2022 23:52 Ответить
Готові - це, коли оборонні підприємства працюють один день на тиждень? Чмо зелене!
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15.02.2022 01:00 Ответить
НА ТЕРОБОРОНУ ГРОШЕЙ НЕМАЄ, А У КРИВОМУ РОЗІ БУДУЮТЬ СТАДІОН І БАСЕЙН НА 830 МЛН. ГРН

https://tverezo.info/post/152458
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15.02.2022 10:12 Ответить
Дуже добра промова.
Дякую Президенту України.

Трішки незрозуміло тільки про газ, вугілля та електроенергію: як може хтось перекривати поставки нам цих ресурсів? - Ці ресурси, хіба, поза нашим контролем? Ми їх що, досі із РФ та Біларусі купуємо? (Якщо так, то це явне недопрацювання влади, яке влада має негайно виправити.)
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15.02.2022 01:08 Ответить


Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане лох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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15.02.2022 08:00 Ответить
и еще поэтому нам Польшу доганять 50 лет . потому что они провели реформы и живут как люди и минимальная зарплата 22 000 гривень и всякие мрази типа калломойского там из банков не ****** по 155 млрд грн . а в начале 90х мы туда возили мясорубки и бельевые прищепки на блошиный рынок . теперь ездим туда на работу . может и правда наше место в ..таежном.. союзе если мы в ВР выбираем кыву . рабиновича . медведчука . юзика . безуглую . арахамию . третьякову . трухина и прочую и прочую ********
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15.02.2022 10:10 Ответить
если б это дерьмо хоть к чему-то готовилось, у нас бы военная техника 24/7 перемещалась
очередной видосик виртуального прип*здента
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15.02.2022 03:21 Ответить
Дерібан України синагога вже домовила з ордою і прораховує щоб жоден інший сценарій не завадив.
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15.02.2022 04:02 Ответить
Мы готовы ко всем сценариям... в том числе - принять х**ло в любом количестве с любой стороны"
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15.02.2022 04:46 Ответить
А при Порошенку такого-б не було (але ж тобі "порохоботи" які його підтримують "поперек горла стоять! Ти ж саме про це писав учора "Батіщеву"!
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15.02.2022 11:53 Ответить
Зеленский - президент.
А тому позакривайте пельки.
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15.02.2022 07:14 Ответить
гнусавый видосик сдает Украину... где только можно... не пора ли у него спросить чем оно, перед тем как принять то или иное решение, обкуривается, обкалывается, обпивается....
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15.02.2022 07:16 Ответить
совершенно верное заявление.
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15.02.2022 07:52 Ответить
А сім'я вже в Італії, а брехло сказало, що в Україні.
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15.02.2022 08:55 Ответить
Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
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15.02.2022 11:54 Ответить
Напад? Який напад? 16е число - свято... Я щось не почув с ким ми воюємо вже 8 років та хто ж нам загрожує вторгненням. В нього пороблено на слова москалі та #уйло?
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15.02.2022 09:22 Ответить
змасти інструмент гри на роялі. готове воно, курва.
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15.02.2022 09:33 Ответить
да ми великий народ ВЕЛИКОИ КРАИНИ . а ти никчемний актор з нимецького фильма для дорослих . готовий прийняти в любий пози та в любий килькости
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15.02.2022 09:57 Ответить
Да они то готовы.
Они уже знатно прибарахлились за счет Украины. И готовы встречать Пу с цветами, выполнив все его забаганки.
Либо готовы свалить с награбленным в любой момент

Вот так вы, 73% продали и предали Украину. Впрочем вам ничего дальше не светит. Вы сделали свое дело , а дальше на мусорник как отработанный материал
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15.02.2022 10:17 Ответить
СБУ СЧИТАЕТ ДЕТЕКТИВОВ, РАЗОБЛАЧИВШИХ МАХИНАЦИИ КОЛОМОЙСКОГО, АГЕНТАМИ ВРАГА (+ВИДЕО)

Чт, 10/02/2022

Работники НБУ подозреваются «в проведении подрывной деятельности против Украины».

https://crime-ua.com/node/29456
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15.02.2022 10:36 Ответить
Все, кто сомневается в кристальной честности Бени будут объявляться врагами Украины
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15.02.2022 10:37 Ответить
ты все тетрадки тут проверяешь, ушлёпок ? Что думаю то пишу - и ты мне никто рассказывать что я должен думать... Давай с тобой договоримся: ты мне не говоришь, что я должен писать, а я тебе не скажу куда ты должен пойти....
Ты лайки посчитай у меня и у себя... высерун....
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15.02.2022 11:59 Ответить
"Приходят к блогеру "бакановские":
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?
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15.02.2022 12:04 Ответить
Все сказав? Мавпа що "працює під єврея" - у тебе взагалі принципи якісь є? Чи ти "як актириса з німецького порнофільму готова прийнять з усіх боків у будь-якій кількості"? А за "лайками" я не ганяюся Мене читають люди що "мають клепку в голові"
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15.02.2022 12:08 Ответить
Це вірно! Нема про що сперечатися ! Такі саме клепнуті, як і ти...Що навіть не втямують ані як лайкнуть, ані як гавкнуть
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15.02.2022 16:02 Ответить
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