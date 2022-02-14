Зеленский обратился к украинцам: Мы готовы ко всем сценариям. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он уверен, что власти хорошо знают о планах и численности армии РФ на границе. И Украине есть что противопоставить в случае нападения.
Видео обращение опубликовано на страницах главы государства в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия", - сказал президент.
"Великий народ великой страны! Перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий.
Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.
Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Мы уверены в наших вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.
Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.
У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти.
Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.
Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!" - отметил Зеленский.
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P. S. Ніколи не був за янєлоха.
Слова, слова, слова
Це слова з пісні відомої співачки!
https://tverezo.info/post/152458
Дякую Президенту України.
Трішки незрозуміло тільки про газ, вугілля та електроенергію: як може хтось перекривати поставки нам цих ресурсів? - Ці ресурси, хіба, поза нашим контролем? Ми їх що, досі із РФ та Біларусі купуємо? (Якщо так, то це явне недопрацювання влади, яке влада має негайно виправити.)
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане лох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
очередной видосик виртуального прип*здента
А тому позакривайте пельки.
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
Они уже знатно прибарахлились за счет Украины. И готовы встречать Пу с цветами, выполнив все его забаганки.
Либо готовы свалить с награбленным в любой момент
Вот так вы, 73% продали и предали Украину. Впрочем вам ничего дальше не светит. Вы сделали свое дело , а дальше на мусорник как отработанный материал
Чт, 10/02/2022
Работники НБУ подозреваются «в проведении подрывной деятельности против Украины».
https://crime-ua.com/node/29456
Ты лайки посчитай у меня и у себя... высерун....
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?