Зеленский обратился к украинцам: Мы готовы ко всем сценариям. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он уверен, что власти хорошо знают о планах и численности армии РФ на границе. И Украине есть что противопоставить в случае нападения.

Видео обращение опубликовано на страницах главы государства в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия", - сказал президент.

"Великий народ великой страны! Перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий.

Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.

Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Мы уверены в наших вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти.

Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!" - отметил Зеленский.