Зеленський звернувся до українців: Ми готові до всіх сценаріїв. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він запевнений, що влада добре знає про плани та чисельність армії РФ на кордоні. І України є що протиставити у разі нападу.

Відео звернення опуліковане на сторінках глави держави у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо всі ризики. Щоденно. Ми постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії", - сказав президент.

"Великий народе великої країни! Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій.

Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.

Ми прагнемо миру й хочемо розв'язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому. Ми впевнені в наших збройних силах, та наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.

У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам'ять.

Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися.

Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!" - зазначив Зеленський