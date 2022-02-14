Зеленський звернувся до українців: Ми готові до всіх сценаріїв. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він запевнений, що влада добре знає про плани та чисельність армії РФ на кордоні. І України є що протиставити у разі нападу.
Відео звернення опуліковане на сторінках глави держави у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо всі ризики. Щоденно. Ми постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії", - сказав президент.
"Великий народе великої країни! Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій.
Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.
Ми прагнемо миру й хочемо розв'язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому. Ми впевнені в наших збройних силах, та наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка.
Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.
У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам'ять.
Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися.
Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!" - зазначив Зеленський
Будь ласка, зачекайте...
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P. S. Ніколи не був за янєлоха.
Слова, слова, слова
Це слова з пісні відомої співачки!
https://tverezo.info/post/152458
Дякую Президенту України.
Трішки незрозуміло тільки про газ, вугілля та електроенергію: як може хтось перекривати поставки нам цих ресурсів? - Ці ресурси, хіба, поза нашим контролем? Ми їх що, досі із РФ та Біларусі купуємо? (Якщо так, то це явне недопрацювання влади, яке влада має негайно виправити.)
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане лох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
очередной видосик виртуального прип*здента
А тому позакривайте пельки.
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
Они уже знатно прибарахлились за счет Украины. И готовы встречать Пу с цветами, выполнив все его забаганки.
Либо готовы свалить с награбленным в любой момент
Вот так вы, 73% продали и предали Украину. Впрочем вам ничего дальше не светит. Вы сделали свое дело , а дальше на мусорник как отработанный материал
Чт, 10/02/2022
Работники НБУ подозреваются «в проведении подрывной деятельности против Украины».
https://crime-ua.com/node/29456
Ты лайки посчитай у меня и у себя... высерун....
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?