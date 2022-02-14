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Новини Війна
29 070 236

Зеленський звернувся до українців: Ми готові до всіх сценаріїв. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він запевнений, що влада добре знає про плани та чисельність армії РФ на кордоні. І України є що протиставити у разі нападу.

Відео звернення опуліковане на сторінках глави держави у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо всі ризики. Щоденно. Ми постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії", - сказав президент.

"Великий народе великої країни! Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій.

Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.

Ми прагнемо миру й хочемо розв'язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому. Ми впевнені в наших збройних силах, та наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.

У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам'ять.

Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися.

Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!" - зазначив Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715)


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Топ коментарі
+51
Чтобы не терять время на просмотр:
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14.02.2022 19:59
+47
Кац предлагает сдаться?
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14.02.2022 19:57
+47
Хочу лєнку твою побачити, не ховай цю сєпаршу
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14.02.2022 19:57
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******** ЗЕлений, зрадник. На паль, сволото!
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14.02.2022 23:09 Відповісти
Щоб не писали кацапи й корисні ідіоти тут у коментарях але це належна промова.
P. S. Ніколи не був за янєлоха.
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14.02.2022 23:10 Відповісти
Належна його промова буде на палю, коли кров з рота піде.
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14.02.2022 23:20 Відповісти
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14.02.2022 23:10 Відповісти
Parole, parole, parole
Слова, слова, слова
Це слова з пісні відомої співачки!
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14.02.2022 23:17 Відповісти
Непоганий виступ. Головне, щоб слова з не розходились з реальними справами.
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14.02.2022 23:26 Відповісти
а когда у него слова не расходились с делами?
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15.02.2022 04:30 Відповісти
Зєлупа має бути готовим лише до одного сценарію - бути викинутим на смітник історії ASAP.
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14.02.2022 23:44 Відповісти
Щоденні заклики не панікувати не додають спокою. Спокійніше було б коли повідомляли про прийняття на озброєння нової техніки, передачу у війська нової зброї, збільшення зарплати військовим, введення військ ООН на кордон з РФ. Але для цього потрібна робота. А "Зе" робить що може - відосіки і тирить гроші з бюджету, все як 8 років тому.
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14.02.2022 23:52 Відповісти
Готові - це, коли оборонні підприємства працюють один день на тиждень? Чмо зелене!
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15.02.2022 01:00 Відповісти
НА ТЕРОБОРОНУ ГРОШЕЙ НЕМАЄ, А У КРИВОМУ РОЗІ БУДУЮТЬ СТАДІОН І БАСЕЙН НА 830 МЛН. ГРН

https://tverezo.info/post/152458
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15.02.2022 10:12 Відповісти
Дуже добра промова.
Дякую Президенту України.

Трішки незрозуміло тільки про газ, вугілля та електроенергію: як може хтось перекривати поставки нам цих ресурсів? - Ці ресурси, хіба, поза нашим контролем? Ми їх що, досі із РФ та Біларусі купуємо? (Якщо так, то це явне недопрацювання влади, яке влада має негайно виправити.)
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15.02.2022 01:08 Відповісти


Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане лох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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15.02.2022 08:00 Відповісти
и еще поэтому нам Польшу доганять 50 лет . потому что они провели реформы и живут как люди и минимальная зарплата 22 000 гривень и всякие мрази типа калломойского там из банков не ****** по 155 млрд грн . а в начале 90х мы туда возили мясорубки и бельевые прищепки на блошиный рынок . теперь ездим туда на работу . может и правда наше место в ..таежном.. союзе если мы в ВР выбираем кыву . рабиновича . медведчука . юзика . безуглую . арахамию . третьякову . трухина и прочую и прочую ********
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15.02.2022 10:10 Відповісти
если б это дерьмо хоть к чему-то готовилось, у нас бы военная техника 24/7 перемещалась
очередной видосик виртуального прип*здента
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15.02.2022 03:21 Відповісти
Дерібан України синагога вже домовила з ордою і прораховує щоб жоден інший сценарій не завадив.
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15.02.2022 04:02 Відповісти
Мы готовы ко всем сценариям... в том числе - принять х**ло в любом количестве с любой стороны"
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15.02.2022 04:46 Відповісти
А при Порошенку такого-б не було (але ж тобі "порохоботи" які його підтримують "поперек горла стоять! Ти ж саме про це писав учора "Батіщеву"!
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Зеленский - президент.
А тому позакривайте пельки.
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15.02.2022 07:14 Відповісти
гнусавый видосик сдает Украину... где только можно... не пора ли у него спросить чем оно, перед тем как принять то или иное решение, обкуривается, обкалывается, обпивается....
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15.02.2022 07:16 Відповісти
совершенно верное заявление.
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15.02.2022 07:52 Відповісти
А сім'я вже в Італії, а брехло сказало, що в Україні.
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15.02.2022 08:55 Відповісти
Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
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15.02.2022 11:54 Відповісти
Напад? Який напад? 16е число - свято... Я щось не почув с ким ми воюємо вже 8 років та хто ж нам загрожує вторгненням. В нього пороблено на слова москалі та #уйло?
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15.02.2022 09:22 Відповісти
змасти інструмент гри на роялі. готове воно, курва.
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15.02.2022 09:33 Відповісти
да ми великий народ ВЕЛИКОИ КРАИНИ . а ти никчемний актор з нимецького фильма для дорослих . готовий прийняти в любий пози та в любий килькости
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15.02.2022 09:57 Відповісти
Да они то готовы.
Они уже знатно прибарахлились за счет Украины. И готовы встречать Пу с цветами, выполнив все его забаганки.
Либо готовы свалить с награбленным в любой момент

Вот так вы, 73% продали и предали Украину. Впрочем вам ничего дальше не светит. Вы сделали свое дело , а дальше на мусорник как отработанный материал
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15.02.2022 10:17 Відповісти
СБУ СЧИТАЕТ ДЕТЕКТИВОВ, РАЗОБЛАЧИВШИХ МАХИНАЦИИ КОЛОМОЙСКОГО, АГЕНТАМИ ВРАГА (+ВИДЕО)

Чт, 10/02/2022

Работники НБУ подозреваются «в проведении подрывной деятельности против Украины».

https://crime-ua.com/node/29456
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15.02.2022 10:36 Відповісти
Все, кто сомневается в кристальной честности Бени будут объявляться врагами Украины
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15.02.2022 10:37 Відповісти
ты все тетрадки тут проверяешь, ушлёпок ? Что думаю то пишу - и ты мне никто рассказывать что я должен думать... Давай с тобой договоримся: ты мне не говоришь, что я должен писать, а я тебе не скажу куда ты должен пойти....
Ты лайки посчитай у меня и у себя... высерун....
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15.02.2022 11:59 Відповісти
"Приходят к блогеру "бакановские":
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?
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15.02.2022 12:04 Відповісти
Все сказав? Мавпа що "працює під єврея" - у тебе взагалі принципи якісь є? Чи ти "як актириса з німецького порнофільму готова прийнять з усіх боків у будь-якій кількості"? А за "лайками" я не ганяюся Мене читають люди що "мають клепку в голові"
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15.02.2022 12:08 Відповісти
Це вірно! Нема про що сперечатися ! Такі саме клепнуті, як і ти...Що навіть не втямують ані як лайкнуть, ані як гавкнуть
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15.02.2022 16:02 Відповісти
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