Российские военные начали выдвижение на позиции для атаки, - CBS News

Отдельные подразделения армии РФ оставили места дислокации на сборах и начали двигаться на позиции для нападения.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники CBS News, передает Цензор.НЕТ.

"Мы узнали, что некоторые российские подразделения покинули свои места сборов и начали двигаться на позиции для нападения. Некоторые артиллерийские и реактивные установки большой дальности также переведены на огневые позиции", - говорится в сообщении.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.