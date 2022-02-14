Российские военные начали выдвижение на позиции для атаки, - CBS News
Отдельные подразделения армии РФ оставили места дислокации на сборах и начали двигаться на позиции для нападения.
Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники CBS News, передает Цензор.НЕТ.
"Мы узнали, что некоторые российские подразделения покинули свои места сборов и начали двигаться на позиции для нападения. Некоторые артиллерийские и реактивные установки большой дальности также переведены на огневые позиции", - говорится в сообщении.
Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
CBS News has learned that some Russian units have left their assembly areas and begun to move into attack positions, according to a U.S. official. Some long-range artillery and rocket launchers have also been moved into firing positions. https://t.co/MMwjYE87lj— CBS News (@CBSNews) February 14, 2022
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Сколково уже вовсю работает над дизайном)))
Танк лопает как перезревшая банка сюрстрёминга
так - спокій легше зберігати !
2014-й рік. Развертається мобілізація для поповнення 95-й. Стоїм біля КПП і розмова йде. Каже один чоловік, вже в літах - "в мене зараз небож біля Новоросіську, чекають наказу переправлятися на півострів Крим. Морська пехота РФ, строкова служба. Прослужив вже майже два рокі. Стріляв два рази по три патрона.
Все це, що зараз біля лінії фронту та біля наших кордонів, це в них найкращі. А в нас по кількості не меньш, наши у обороні, а це завжди меньші втрати особового складу, бо закопалися так, що по траншеям ходять не згибаючись і це добре. Таку оборону не так легко перепахати РСЗО чи важкою артилерією. Так, буде нашим важко. І страшно буде.
І авіацію ворог використує, алеж нізька облачність і точністі в них буде мало, та ще й яка не яка, а ППО в нас є, ось і Стінгеров трохи надалі, а вони дуже гарно по гвінтокрилам у Афганістані працювали.
Зима. На Донбасі болота. В Поліссі під шаром снігу земля взагалі не промерзла, декілька днів тому показували відео, по той бік кордону, так там екскаватор відкапував 9 кацапських танків, яки в грязюку залізли натурально по башти...
А наступати зимою важче, бо на кацапа більш одягу одягнуто, а для того, щоб під вогнем кулеметів на землі замерзнути, достатньо пари годин навить у таку погоду...
11/02/2022 12:49
Необходимо внутри Украины так обезвредить диверсионные группы а они я думаю есть..ждут просто момента, время.
Я готов.
Добро пожаловать рузьки свиньи!
Проституюючі писаки по всьому світу без жодних моральних принципів ні совісті (які з якогось переляку вважають себе журналістами) остаточно втратили будь-яку довіру від весни 2020.
И, если бы в Украине у власти не был тупорылый звиздюк ЗЕ, Украина тоже могла бы этим воспользоваться.
А в это время ЕС вместо кацапского газа покупает сжиженный газ у США и рассматривает другие альтернативные варианты поставок.
Как по мне, то профит США и ущерб РФ налицо.
Пойду сотку опрокину за упокой рузькэ оккупантов.
Не удивлюсь если там и схроны есть с оружием в церквях МП.
Даже не мечтайте, троллина кремлядская, что вас будут встречать в Украине! Пойдете на нас, будете удобрять земли УКРАИНСКИЕ!
Все будет хорошо! Все будет Украина!
💙💛
Также сообщается, что военные сливают и продают местным солярку по 18 рублей за канистру, а сухпай РФ теперь можно также легко найти на местном рынке
Вчерашняя встреча путлера с подельниками за столом на удалении 10-12 м от карлика показала что оно сцыкло и не готовр ни к чему серьезному. Он гриппом боится заразиться а вы война...