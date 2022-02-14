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Новости Война
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Российские военные начали выдвижение на позиции для атаки, - CBS News

Российские военные начали выдвижение на позиции для атаки, - CBS News

Отдельные подразделения армии РФ оставили места дислокации на сборах и начали двигаться на позиции для нападения.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники CBS News, передает Цензор.НЕТ.

"Мы узнали, что некоторые российские подразделения покинули свои места сборов и начали двигаться на позиции для нападения. Некоторые артиллерийские и реактивные установки большой дальности также переведены на огневые позиции", - говорится в сообщении.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

CBS News has learned that some Russian units have left their assembly areas and begun to move into attack positions, according to a U.S. official. Some long-range artillery and rocket launchers have also been moved into firing positions. https://t.co/MMwjYE87lj

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2022

Автор: 

россия (95393)


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Топ комментарии
+66
Кляті кацапи
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14.02.2022 22:30
+57
Удобрения идут?
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14.02.2022 22:30
+56
Покажите онлайн спутниковые снимки...если честно немного начинает напрягать...
Без реального подтверждения это дрочь
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14.02.2022 22:33
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Значит в ритуальный комплект "ниизвестный зольдат" добавят овочек, веник и шпатель...
Сколково уже вовсю работает над дизайном)))
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14.02.2022 23:53 Ответить
То ви мабуть не бачили, як Т-72 від НЛОУ на металобрухт перетворюється. Башта у одну сторону, 12 ціліндровий у другу, траки відразу на частини, щоб підліткам було потім простіше на металобрухт здавати.
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14.02.2022 23:34 Ответить
Я видел...)))
Танк лопает как перезревшая банка сюрстрёминга
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14.02.2022 23:56 Ответить
так вже задовбали ці ватні війська, анальні кадирови, та інша нечість, йдіть вже сюди на свою смерть або на мацкву там все зло та горе совкове
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14.02.2022 23:19 Ответить
кум з кулеметом, я - з автоматом,
так - спокій легше зберігати !
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14.02.2022 23:21 Ответить
могут обстрелять, а потом сделать тупой вид (какой у них всегда, впрочем) и сказать, что перепутали координаты... ну и "проведут расследования-исследования"
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14.02.2022 23:26 Ответить
Ну для зняття напруги. ))))

2014-й рік. Развертається мобілізація для поповнення 95-й. Стоїм біля КПП і розмова йде. Каже один чоловік, вже в літах - "в мене зараз небож біля Новоросіську, чекають наказу переправлятися на півострів Крим. Морська пехота РФ, строкова служба. Прослужив вже майже два рокі. Стріляв два рази по три патрона.

Все це, що зараз біля лінії фронту та біля наших кордонів, це в них найкращі. А в нас по кількості не меньш, наши у обороні, а це завжди меньші втрати особового складу, бо закопалися так, що по траншеям ходять не згибаючись і це добре. Таку оборону не так легко перепахати РСЗО чи важкою артилерією. Так, буде нашим важко. І страшно буде.

І авіацію ворог використує, алеж нізька облачність і точністі в них буде мало, та ще й яка не яка, а ППО в нас є, ось і Стінгеров трохи надалі, а вони дуже гарно по гвінтокрилам у Афганістані працювали.

Зима. На Донбасі болота. В Поліссі під шаром снігу земля взагалі не промерзла, декілька днів тому показували відео, по той бік кордону, так там екскаватор відкапував 9 кацапських танків, яки в грязюку залізли натурально по башти...

А наступати зимою важче, бо на кацапа більш одягу одягнуто, а для того, щоб під вогнем кулеметів на землі замерзнути, достатньо пари годин навить у таку погоду...
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14.02.2022 23:29 Ответить
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14.02.2022 23:32 Ответить
Російські танки загрузли в багні у Ростовській області, - соцмережі
11/02/2022 12:49
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14.02.2022 23:36 Ответить
https://novynarnia.com/2022/02/11/rosijski-tanky-zagruzly-v-bagni-u-rostovskij-oblasti-soczmerezhi/ https://novynarnia.com/2022/02/11/rosijski-tanky-zagruzly-v-bagni-u-rostovskij-oblasti-soczmerezhi/

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14.02.2022 23:37 Ответить
наши должны взять на прицел.нельзя больше допустить дать возможность продвижения по НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ и устраивать военные операции только на нашей территории,как дали в 14 году.Если что,территорией войны должна стать и территория противника.И пусть гражданское население территории врага тоже почувствует "вкус войны",которую развязал ими избранный президент
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14.02.2022 23:44 Ответить
Так. Не можно допустити стратегичної помилки Генерала Дудаєва та полковника Масхадова, яки не перенеслі бойові дії у Московію.
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14.02.2022 23:46 Ответить
правильно в случае полномасштабной агрессии войну следует перенести также на территорию врага!
Необходимо внутри Украины так обезвредить диверсионные группы а они я думаю есть..ждут просто момента, время.
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15.02.2022 00:04 Ответить
Ствол еще с 2014 есть.
Я готов.
Добро пожаловать рузьки свиньи!
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14.02.2022 23:55 Ответить
Клоун готовий зустрічати, з такої нагоди навіть свято єднання чи воз'єднання призначив на 16 число.
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14.02.2022 23:56 Ответить
НУ ЧЕГО ТЫ ТАКОЙ ТУПОЙ?
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15.02.2022 08:34 Ответить
Упороте зебидло, заберай свого клоуна і вали на парашу, щоб і дух твій не смердів в Україні.
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15.02.2022 11:34 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky·13mУкраина как лидер Свободного мира уже одержала моральную победу над путинской Дзюдохерией. В отличие от старой Европы Украина готова платить за свою свободу большую цену, чем диктатор за ее покорение. Она спасла мир от урода. Опущенный пахан уже не пахан. Слава Украине!
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15.02.2022 00:11 Ответить
не, а шо, нормальная тема - отрабатьівают вопросьі взаимодействия частей и подразделений и организации управления на местности, вьіход из районов сосредоточения, вьітягивание походньіх колон с последующим развертьіванием на рубежах, плюс вопросьі всестороннего обеспечения и тд, с попутной рекогносцировкой. сейчас не полезут, нет єффекта внезапности. районьі оборудованьі, в тч полевьіе парки и складьі. технику и вооружение оставляют на месте с подразделениями охраньі и обслуживания, л/с - в ППД. ну а летом-осенью по сухому то вполне
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15.02.2022 00:12 Ответить
Я довірятиму заявам наших військових, а не американській газетці.

Проституюючі писаки по всьому світу без жодних моральних принципів ні совісті (які з якогось переляку вважають себе журналістами) остаточно втратили будь-яку довіру від весни 2020.
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15.02.2022 00:23 Ответить
А по-моему отличный гамбит, позволивший США и ВБ поставить ЕС на уши и добиться своих целей в борьбе с РФ.

И, если бы в Украине у власти не был тупорылый звиздюк ЗЕ, Украина тоже могла бы этим воспользоваться.
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15.02.2022 00:38 Ответить
Хороший гамбит дать куйлу достроить СП2 подставив под удар Украину и Польшу .
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15.02.2022 01:28 Ответить
На СП-2 потрачено кацапское бабло и он лежит теперь мертвой трубой на дне моря. И вполне вероятно, что мертвой трубой и останется.

А в это время ЕС вместо кацапского газа покупает сжиженный газ у США и рассматривает другие альтернативные варианты поставок.

Как по мне, то профит США и ущерб РФ налицо.
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15.02.2022 08:54 Ответить
лежать трубе недолго именно потому что немцы в этом заинтересованы не меньше кацапстана . поставки сжиженного газа надо было не прекращать и делать это через Польшу как этот делал Трамп . Ибо Польша это союзник , Германия кусок лайна кацапский придаток с амбициями рулить в Евросоюзе . Никакого особенного профита США не имеет ибо идиот бидон/обама перестал выдавать лицензии на шельфофую добычу газа и цена на него очень высока в купе с ценой на нефть .
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15.02.2022 19:50 Ответить
Реально поддерживают уровень накала!!!"Деякі підрозділи",они как то подписаны,эти позиции для нападения!?15 км до границы это позиции для нападения или нет,а 16 км???Готовиться надо постоянно,пока рядом такие ******** соседи!!
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15.02.2022 00:23 Ответить
Ух ты!

Пойду сотку опрокину за упокой рузькэ оккупантов.
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15.02.2022 00:23 Ответить

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15.02.2022 00:25 Ответить
ласкаво просимо в АД
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15.02.2022 00:32 Ответить
Завдяки цим "новинам" наші люди потроху почнуть розуміти що таке fake news.
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15.02.2022 00:51 Ответить
Санкции приготовились
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15.02.2022 01:10 Ответить
В Лавре проверьте и зачистку там сделать московском патриархате их наемников диверсантов ФСБ.
Не удивлюсь если там и схроны есть с оружием в церквях МП.
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15.02.2022 01:25 Ответить
Ты о чем убогое?
Даже не мечтайте, троллина кремлядская, что вас будут встречать в Украине! Пойдете на нас, будете удобрять земли УКРАИНСКИЕ!
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15.02.2022 07:15 Ответить
Ничего не будет! Не волнуйтесь!
Все будет хорошо! Все будет Украина!
💙💛
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15.02.2022 07:12 Ответить
Очередной говновброс, задолбали уже эти писаки-журнашлюхи
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15.02.2022 07:20 Ответить
BBC ща похоже на бабок на лавке у подъезда... лишь бы ляпнуть!
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15.02.2022 08:11 Ответить
На различных белорусские торговых площадка начали появляться российские сухпайки. Объявления сравнительно свежие и появляются в тех местах, где дислоцируются российские войска.
Также сообщается, что военные сливают и продают местным солярку по 18 рублей за канистру, а сухпай РФ теперь можно также легко найти на местном рынке
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15.02.2022 08:29 Ответить
Подзадрали немного такой подачей "инфы"
Вчерашняя встреча путлера с подельниками за столом на удалении 10-12 м от карлика показала что оно сцыкло и не готовр ни к чему серьезному. Он гриппом боится заразиться а вы война...
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15.02.2022 08:47 Ответить
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