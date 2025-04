Российские военные начали выдвижение на позиции для атаки, - CBS News

Отдельные подразделения армии РФ оставили места дислокации на сборах и начали двигаться на позиции для нападения.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники CBS News, передает Цензор.НЕТ.

"Мы узнали, что некоторые российские подразделения покинули свои места сборов и начали двигаться на позиции для нападения. Некоторые артиллерийские и реактивные установки большой дальности также переведены на огневые позиции", - говорится в сообщении.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

CBS News has learned that some Russian units have left their assembly areas and begun to move into attack positions, according to a U.S. official. Some long-range artillery and rocket launchers have also been moved into firing positions. https://t.co/MMwjYE87lj