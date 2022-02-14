УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10936 відвідувачів онлайн
Новини Війна
90 739 241

Російські військові почали висування на позиції для атаки, - CBS News

Російські військові почали висування на позиції для атаки, - CBS News

Окремі підрозділи армії РФ облишили місця дислокації на зборах та почали рухатися на позиції для нападу.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дізналися, що деякі російські підрозділи залишили свої місця зборів та почали рухатися на позиції для нападу. Деякі артилерійські та реактивні установки великої дальності також переведені на вогневі позиції", - йдеться у повідомленні.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

CBS News has learned that some Russian units have left their assembly areas and begun to move into attack positions, according to a U.S. official. Some long-range artillery and rocket launchers have also been moved into firing positions. https://t.co/MMwjYE87lj

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2022

Автор: 

росія (64969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+66
Кляті кацапи
показати весь коментар
14.02.2022 22:30
+57
Удобрения идут?
показати весь коментар
14.02.2022 22:30
+56
Покажите онлайн спутниковые снимки...если честно немного начинает напрягать...
Без реального подтверждения это дрочь
показати весь коментар
14.02.2022 22:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Значит в ритуальный комплект "ниизвестный зольдат" добавят овочек, веник и шпатель...
Сколково уже вовсю работает над дизайном)))
показати весь коментар
14.02.2022 23:53 Відповісти
То ви мабуть не бачили, як Т-72 від НЛОУ на металобрухт перетворюється. Башта у одну сторону, 12 ціліндровий у другу, траки відразу на частини, щоб підліткам було потім простіше на металобрухт здавати.
показати весь коментар
14.02.2022 23:34 Відповісти
Я видел...)))
Танк лопает как перезревшая банка сюрстрёминга
показати весь коментар
14.02.2022 23:56 Відповісти
так вже задовбали ці ватні війська, анальні кадирови, та інша нечість, йдіть вже сюди на свою смерть або на мацкву там все зло та горе совкове
показати весь коментар
14.02.2022 23:19 Відповісти
кум з кулеметом, я - з автоматом,
так - спокій легше зберігати !
показати весь коментар
14.02.2022 23:21 Відповісти
могут обстрелять, а потом сделать тупой вид (какой у них всегда, впрочем) и сказать, что перепутали координаты... ну и "проведут расследования-исследования"
показати весь коментар
14.02.2022 23:26 Відповісти
Ну для зняття напруги. ))))

2014-й рік. Развертається мобілізація для поповнення 95-й. Стоїм біля КПП і розмова йде. Каже один чоловік, вже в літах - "в мене зараз небож біля Новоросіську, чекають наказу переправлятися на півострів Крим. Морська пехота РФ, строкова служба. Прослужив вже майже два рокі. Стріляв два рази по три патрона.

Все це, що зараз біля лінії фронту та біля наших кордонів, це в них найкращі. А в нас по кількості не меньш, наши у обороні, а це завжди меньші втрати особового складу, бо закопалися так, що по траншеям ходять не згибаючись і це добре. Таку оборону не так легко перепахати РСЗО чи важкою артилерією. Так, буде нашим важко. І страшно буде.

І авіацію ворог використує, алеж нізька облачність і точністі в них буде мало, та ще й яка не яка, а ППО в нас є, ось і Стінгеров трохи надалі, а вони дуже гарно по гвінтокрилам у Афганістані працювали.

Зима. На Донбасі болота. В Поліссі під шаром снігу земля взагалі не промерзла, декілька днів тому показували відео, по той бік кордону, так там екскаватор відкапував 9 кацапських танків, яки в грязюку залізли натурально по башти...

А наступати зимою важче, бо на кацапа більш одягу одягнуто, а для того, щоб під вогнем кулеметів на землі замерзнути, достатньо пари годин навить у таку погоду...
показати весь коментар
14.02.2022 23:29 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 23:32 Відповісти
Російські танки загрузли в багні у Ростовській області, - соцмережі
11/02/2022 12:49
показати весь коментар
14.02.2022 23:36 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/02/11/rosijski-tanky-zagruzly-v-bagni-u-rostovskij-oblasti-soczmerezhi/ https://novynarnia.com/2022/02/11/rosijski-tanky-zagruzly-v-bagni-u-rostovskij-oblasti-soczmerezhi/

показати весь коментар
14.02.2022 23:37 Відповісти
наши должны взять на прицел.нельзя больше допустить дать возможность продвижения по НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ и устраивать военные операции только на нашей территории,как дали в 14 году.Если что,территорией войны должна стать и территория противника.И пусть гражданское население территории врага тоже почувствует "вкус войны",которую развязал ими избранный президент
показати весь коментар
14.02.2022 23:44 Відповісти
Так. Не можно допустити стратегичної помилки Генерала Дудаєва та полковника Масхадова, яки не перенеслі бойові дії у Московію.
показати весь коментар
14.02.2022 23:46 Відповісти
правильно в случае полномасштабной агрессии войну следует перенести также на территорию врага!
Необходимо внутри Украины так обезвредить диверсионные группы а они я думаю есть..ждут просто момента, время.
показати весь коментар
15.02.2022 00:04 Відповісти
Ствол еще с 2014 есть.
Я готов.
Добро пожаловать рузьки свиньи!
показати весь коментар
14.02.2022 23:55 Відповісти
Клоун готовий зустрічати, з такої нагоди навіть свято єднання чи воз'єднання призначив на 16 число.
показати весь коментар
14.02.2022 23:56 Відповісти
НУ ЧЕГО ТЫ ТАКОЙ ТУПОЙ?
показати весь коментар
15.02.2022 08:34 Відповісти
Упороте зебидло, заберай свого клоуна і вали на парашу, щоб і дух твій не смердів в Україні.
показати весь коментар
15.02.2022 11:34 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky·13mУкраина как лидер Свободного мира уже одержала моральную победу над путинской Дзюдохерией. В отличие от старой Европы Украина готова платить за свою свободу большую цену, чем диктатор за ее покорение. Она спасла мир от урода. Опущенный пахан уже не пахан. Слава Украине!
показати весь коментар
15.02.2022 00:11 Відповісти
не, а шо, нормальная тема - отрабатьівают вопросьі взаимодействия частей и подразделений и организации управления на местности, вьіход из районов сосредоточения, вьітягивание походньіх колон с последующим развертьіванием на рубежах, плюс вопросьі всестороннего обеспечения и тд, с попутной рекогносцировкой. сейчас не полезут, нет єффекта внезапности. районьі оборудованьі, в тч полевьіе парки и складьі. технику и вооружение оставляют на месте с подразделениями охраньі и обслуживания, л/с - в ППД. ну а летом-осенью по сухому то вполне
показати весь коментар
15.02.2022 00:12 Відповісти
Я довірятиму заявам наших військових, а не американській газетці.

Проституюючі писаки по всьому світу без жодних моральних принципів ні совісті (які з якогось переляку вважають себе журналістами) остаточно втратили будь-яку довіру від весни 2020.
показати весь коментар
15.02.2022 00:23 Відповісти
А по-моему отличный гамбит, позволивший США и ВБ поставить ЕС на уши и добиться своих целей в борьбе с РФ.

И, если бы в Украине у власти не был тупорылый звиздюк ЗЕ, Украина тоже могла бы этим воспользоваться.
показати весь коментар
15.02.2022 00:38 Відповісти
Хороший гамбит дать куйлу достроить СП2 подставив под удар Украину и Польшу .
показати весь коментар
15.02.2022 01:28 Відповісти
На СП-2 потрачено кацапское бабло и он лежит теперь мертвой трубой на дне моря. И вполне вероятно, что мертвой трубой и останется.

А в это время ЕС вместо кацапского газа покупает сжиженный газ у США и рассматривает другие альтернативные варианты поставок.

Как по мне, то профит США и ущерб РФ налицо.
показати весь коментар
15.02.2022 08:54 Відповісти
лежать трубе недолго именно потому что немцы в этом заинтересованы не меньше кацапстана . поставки сжиженного газа надо было не прекращать и делать это через Польшу как этот делал Трамп . Ибо Польша это союзник , Германия кусок лайна кацапский придаток с амбициями рулить в Евросоюзе . Никакого особенного профита США не имеет ибо идиот бидон/обама перестал выдавать лицензии на шельфофую добычу газа и цена на него очень высока в купе с ценой на нефть .
показати весь коментар
15.02.2022 19:50 Відповісти
Реально поддерживают уровень накала!!!"Деякі підрозділи",они как то подписаны,эти позиции для нападения!?15 км до границы это позиции для нападения или нет,а 16 км???Готовиться надо постоянно,пока рядом такие ******** соседи!!
показати весь коментар
15.02.2022 00:23 Відповісти
Ух ты!

Пойду сотку опрокину за упокой рузькэ оккупантов.
показати весь коментар
15.02.2022 00:23 Відповісти

показати весь коментар
15.02.2022 00:25 Відповісти
ласкаво просимо в АД
показати весь коментар
15.02.2022 00:32 Відповісти
Завдяки цим "новинам" наші люди потроху почнуть розуміти що таке fake news.
показати весь коментар
15.02.2022 00:51 Відповісти
Санкции приготовились
показати весь коментар
15.02.2022 01:10 Відповісти
В Лавре проверьте и зачистку там сделать московском патриархате их наемников диверсантов ФСБ.
Не удивлюсь если там и схроны есть с оружием в церквях МП.
показати весь коментар
15.02.2022 01:25 Відповісти
Ты о чем убогое?
Даже не мечтайте, троллина кремлядская, что вас будут встречать в Украине! Пойдете на нас, будете удобрять земли УКРАИНСКИЕ!
показати весь коментар
15.02.2022 07:15 Відповісти
Ничего не будет! Не волнуйтесь!
Все будет хорошо! Все будет Украина!
💙💛
показати весь коментар
15.02.2022 07:12 Відповісти
Очередной говновброс, задолбали уже эти писаки-журнашлюхи
показати весь коментар
15.02.2022 07:20 Відповісти
BBC ща похоже на бабок на лавке у подъезда... лишь бы ляпнуть!
показати весь коментар
15.02.2022 08:11 Відповісти
На различных белорусские торговых площадка начали появляться российские сухпайки. Объявления сравнительно свежие и появляются в тех местах, где дислоцируются российские войска.
Также сообщается, что военные сливают и продают местным солярку по 18 рублей за канистру, а сухпай РФ теперь можно также легко найти на местном рынке
показати весь коментар
15.02.2022 08:29 Відповісти
Подзадрали немного такой подачей "инфы"
Вчерашняя встреча путлера с подельниками за столом на удалении 10-12 м от карлика показала что оно сцыкло и не готовр ни к чему серьезному. Он гриппом боится заразиться а вы война...
показати весь коментар
15.02.2022 08:47 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 