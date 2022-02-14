Російські військові почали висування на позиції для атаки, - CBS News

Окремі підрозділи армії РФ облишили місця дислокації на зборах та почали рухатися на позиції для нападу.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дізналися, що деякі російські підрозділи залишили свої місця зборів та почали рухатися на позиції для нападу. Деякі артилерійські та реактивні установки великої дальності також переведені на вогневі позиції", - йдеться у повідомленні.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.