Рада ввела уголовную ответственность за антисемитизм

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№5110).

За соответствующее решение проголосовало 295 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ дополняет статью 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" предлагается дополнить нормой относительно проявлений антисемитизма.

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За совершение соответствующего правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого. Аналогичные действия, сопряженные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

В то же время вышеуказанные действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.