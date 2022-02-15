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Рада запровадила кримінальну відповідальність за антисемітизм

Рада запровадила кримінальну відповідальність за антисемітизм

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№5110).

За відповідне рішення проголосували 295 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документ доповнює статтю 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" пропонується доповнити нормою щодо проявів антисемітизму.

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За вчинення відповідного правопорушення передбачається покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого. Аналогічні дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.

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Водночас вищезазначені дії, вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

антисемітизм (122) ВР (14943) кримінальна відповідальність (212)


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Топ коментарі
+68
А за антиукраїнські прояви?
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15.02.2022 11:55
+59
Як можна виділяти одну націю серед інших і за образи проти однієї нації робити окрему відповідальність? Це порушення Конституції України яка проголошує рівність перед законом всіх громадян та осбі які перебувають на законних підставах на території України! Таке враження що хтось використовує смутні часи для вирішення своїх збочених питань!
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15.02.2022 12:04
+48
Ізраїль досі не визнав Голодомор геноцидом українців, Голодомор впроваджений переважно етнічними євреями на посадах керівників більшовицької влади в Україні! Як можна прописувати антисемітизм в закон коли Ізраїль вважає що не було Голодомору!
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15.02.2022 12:09
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15.02.2022 13:32 Відповісти
Держава має пояснити, чому на тлі повного небажання держави Ізраїль співпрацювати з Україною у військовій сфері та бажання зберегти найкращі стосунку із деравою-агресором, Україна має витрачати гроші платиників податків на боротьбу із антисемітизмом?
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15.02.2022 13:24 Відповісти
Ось для кого дороги ремонтують та земельку продають. Радійте, гойство. Бо не багато вони вам років врочать.
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15.02.2022 13:31 Відповісти
За закон про антисемітизм у 2021 році ЄС та Голос не дали жодного голосу. Результати останнього голосування не знайшов.
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15.02.2022 13:31 Відповісти
Я не антисемит,но почему скажите на милость жиды должны отличаться особым статусом? Прям как "кормильцы" донецкие , подавай им особыйстатус в УК.
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15.02.2022 13:32 Відповісти
Логічним кроком має бути внесення змін в конституцію
" Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками...."
Або нехай не змінюють,й при наступній,українській владі,закон визнають неконституційним.
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15.02.2022 13:33 Відповісти
Шульхан Арух, який є невід*ємною частиною Тори, голосами гоїв-акумів в ВРУ втілився в життя. Тора виявилась головнішою за Конституцію України. Цікаво, який тепер строк тюрми можна отримати, якщо заявити типу "я не люблю євреїв"?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D1%80%D1%83%D1%85
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Він не є частиною тори
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15.02.2022 13:49 Відповісти
Рада запровадила кримінальну відповідальність за антисемітизм Джерело:

А ДЕ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ, ІЇ МОВИ І ІСТОРІЇ ?
ТРОХИ ДВУЛІЧНА ЗАЯВА.
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15.02.2022 13:45 Відповісти
А что в Украине это явление силльно развито? Украинофобов, наверняка, в разы больше.
Нужно усиливать ответственность на оскорбительные высказывания об Украине, ее истории, символах, украинском языке, национальных героях и т.д.
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15.02.2022 13:50 Відповісти
И шо теперь Гордона не пошлёшь?На пятёрик загремишь сразу.Убирайте этот Закон,пока вам бошки не поотбивали
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15.02.2022 13:54 Відповісти
Цивилизованный Запад смотрит на всё это и делает свои выводы.
Жгите дальше.
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15.02.2022 13:59 Відповісти
Цивілізований Захід це це? - "(Магдебурзьке)Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85 цехів , регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв." В Україні біля 50 міст мали Магдебурзьке Право. В Росії - жодне.
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15.02.2022 14:12 Відповісти
Ну наконец то мы дождались,а то все говорят про агрессию засрашки,про тонущую экономику,про бардак в стране,про плинтусные рейтинги власти.Уважаемая рада начала заниматься насущными делами,а не всякой чепухой,которая в головах у большинства людей.

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15.02.2022 14:02 Відповісти
Ой вэй! Весь мир кибуц, и люди в нем хэбреи
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15.02.2022 14:03 Відповісти
Читаю майн кампф ...
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15.02.2022 14:05 Відповісти
это хорошо и правильно. антисиметизмус наказуем, а почему не ввели уголовную ответственность за сионизм и прочие проявления мыролюбностей и реформ? А то как то не справедливо выходит - как поймали вора , так он начинает скулить что это палытические преследования и антисиметизм.
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15.02.2022 14:09 Відповісти
В стране нет других проблем что ли? Это для этого собирали со всего мира сбежавших депутатов, чтобы защищать сынов Израиля, типа их тут кто то ущемляет?
Мы, в отличие от Израиля, вполне нормально относимся к евреям! А вот евреи в самом Израиле, очень даже ненормально относятся к украинцам!
Я против этого закона, пока Израиль не признал Голодомор геноцидом украинцев!
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15.02.2022 14:12 Відповісти
А коли буде відповідальність за українофобізм
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15.02.2022 14:14 Відповісти
Историю не переписать ! Она идет по спирали. 1923 -2022.
Четвертый Декрет Бланка " об угнетенной нации 1923 год.
В четвёртом Декрете БЛАНКА - Ленина
говорилось о том, что всякий еврей, на которого хоть где-то кто-то косо посмотрел,
должен был сразу об этом донести, и малейшее проявление антисемитизма каралось, согласно Декрету, наказанием вплоть до расстрела.
Ко времени создания ОГПУ (преемника ЧК) в 1923 году на долю евреев приходилось 15,5% всех руководящих сотрудников,
50% высшего руководства . В январе 1937 года в канун репрессий среди 111 «руководящих работников» НКВД насчитывалось 42 еврея,
35 русских, 8 латышей.
Во главе 12 из 20 отделов и управлений НКВД (60%, в том числе -
государственной безопасности, тюрем, лагерей, милиции ) стояли люди,
назвавшие себя по национальности евреями. Начальниками ГУЛАГа с 1930 года, когда он был сформирован,
по ноябрь 1938-го, когда репрессии в основном завершились, были евреи.
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15.02.2022 14:18 Відповісти
Ребят, так нахрена проливать кровь воевать с путлером, когда нас внутри страны тупо порабощают?
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15.02.2022 14:19 Відповісти
Поработить можно только тех, кто сам готов порабощаться.
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15.02.2022 14:24 Відповісти
А кто-то кого-то спросит?
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15.02.2022 14:27 Відповісти
Просто в ответ отбиваешь рога молча.
И не будет никакого антисемитизма.
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15.02.2022 14:28 Відповісти
Кому отбивать рога? Депутатам и чиновникам "богоизбранной национальности"? Так они и вводят такие законы что бы даже рот не открывали, не то, что бы что-то большее...
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15.02.2022 14:32 Відповісти
Теперь при обвинении любого чиновника "богоизбранной национальности" нельзя будет обвинять, критиковать и т.п. под страхом получить уголовную статью....В Украине появилась каста неприкасаемых....
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15.02.2022 14:23 Відповісти
Нет, теперь надо будет начинать с того, что "Не хочу показаться антисемитом", но падлюка Рабинович работает на кремль.
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15.02.2022 14:26 Відповісти
А почему это в Украине, где титульная нация украинцы, народ должен заведомо оправдываться перед какой-то групкой населения, которая огораживает себя от других такими законами?
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15.02.2022 14:29 Відповісти
Нация титульная,, когда сама выбирает себе президента и парламент.
А не из того что ей подсовывают: из плохого и ещё худшего.
Украинцев призывают стать непрозрачными для других этносов.
Чтобы никто ничего не знал про наши планы, и не мог их сорвать.
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15.02.2022 14:33 Відповісти
"Нация титульная,, когда сама выбирает себе президента и парламент."
нет....нация титульная, которая исторически и культурно титульная, а следовательно в большинстве...
"А не из того что ей подсовывают: из плохого и ещё худшего."
на данный момент тупо подсовывают вот такие рабские законы для титульной нации
"Украинцев призывают стать непрозрачными для других этносов."
кто призывает? что призывает....хз....
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15.02.2022 14:38 Відповісти
Ви добре себе почуваєте? Може ви хотіли написати беня? рабіновіч звісно покидьок але він ніхто - просто підлий жид і крадій
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15.02.2022 15:14 Відповісти
Поскольку у нас народ любит выполнять законы, особенно такого рода, когда кого-то назначают "богоизбранным" то антисемитизм сразу пойдет на спад ...
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15.02.2022 14:31 Відповісти
В Европе этот закон могут назвать шовинистическим.
Дискриминационным.
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15.02.2022 14:39 Відповісти
ДЕКРЕТ
от 12 апреля 1918 года (первый Декрет СНК) .Старо , как МИР ! 1918 год.

О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ.

По поступающим в Совет Народных Комиссаров сведениям контрреволюционеры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы против трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берёт в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя.
Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая тёмным массам, будто все их беды от евреев. При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от травли еврейская беднота.
Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками вражды к евреям, которая была привита народу самодержавием.
Еврейский буржуа нам враг не как еврей, а как буржуа. Еврейский рабочий нам брат.

Вл. Ульянов (Ленин). Управляющий Вл. Бонч-Бруевич. Секретарь Совета Н. Горбунов.
.
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15.02.2022 14:37 Відповісти
При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от травли еврейская беднота.
========
Не ну здесь не поспоришь...За исключением слова "беднота"...Под раздачу попадал мастеровой и лавочник...они не были богатыми, но бедными тоже...
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15.02.2022 14:45 Відповісти
Ребят это полная ***** творится....Нас же за людей не считают....Вы очнитесь то....Из нас тупо делают рабов для определенной касты населения....
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15.02.2022 14:40 Відповісти
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16.02.2022 01:45 Відповісти
какого народа слуги?
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15.02.2022 14:42 Відповісти
а чому саме за антисемитизм?
дехто "равнєє остальних"?
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15.02.2022 14:50 Відповісти
*****, даже в той самой россии, какая она не есть, так народ не закабаляют....это нужно срочно отменять....привилегированная нация над украинцами в Украине....так если на то пошло, даже те же самые русские не вводят для себя на их землях таких законов....это что ***** за рабство 2022 года
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15.02.2022 14:54 Відповісти
не отменять нада - не допоможе, вирізати треба по живому
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15.02.2022 15:11 Відповісти
тобто тепер еврей може мене обізвати "хахльонком" - і йому нічого не буде
а, якщо я йому у відповідь скажу "жидьонок", то мене судитимуть?
афігенна держава українців!
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15.02.2022 14:56 Відповісти
Просто бьёшь морду молча и без свидетелей.
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15.02.2022 15:27 Відповісти
это уже дискриминация, выискивать чтоб без свидетелей или молча.
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16.02.2022 00:08 Відповісти
Наша рада шо зовсім *********?
Цей закон сам по собі не є Порушенням рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності?
А за прояви антиукраїнізму буде якийсь закон, чи гоям права не потрібні?
Ну шо догралися? З'їли? Зрозуміли тепер чия влада в Україні і хто хазяїн?
Ми вже колонія ізраілю? Ми вже всі раби чи ще ні?
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15.02.2022 15:09 Відповісти
Boris Borisenko@BorisenkoBoris·1 ч
ВР зробила євреїв найбільш захищеною етнічною спільнотою в Україні‼️
ВР прийняла в 2 читанні з\проєкт про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму (№ 5110)
Антисемітизмом визнано "певне ставлення" до осіб єврейського походження🙄
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15.02.2022 15:12 Відповісти
"Брестский мир"
февраль 1918 года.
Прямые выплаты золотом , которые были предусмотрены тайным соглашением с немцами,официально Бланком отвергались
и были выплачены частично., в размере 93,5 тонны , вместо 245 тонн, предусмотренных соглашением.
В сентябре 1918 года по Версальскому мирному договору, все поступившее золото в Германию, было передано Франции в качестве контрибуции .

Состав делегации "Брестского Мира - Лев Троцкий (бронщтейн), Сокольников , Чичерин, Левон Кархан,Адольф Иоффе, Альфатер, Липский ,Андогский ...
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15.02.2022 15:14 Відповісти
Как по мне, то сперва надо разобраться и внятно объяснить народу что есть этот самый антисемитизм. Вот например жид-это уже тянет на антисемитизм или нет?
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15.02.2022 15:29 Відповісти
уфффф....не в обиду....неужели вы не понимаете, что чем размытее закон, тем больше кому этим законом можно закрыть рот или упрятать в тюрьму.....
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15.02.2022 15:46 Відповісти
Как раз это я и понимаю)))
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15.02.2022 17:31 Відповісти
тут даже и обсуждать нечего, закон №5110 - чистой воды семитский неонацизм.
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15.02.2022 15:30 Відповісти
Ребят, у нас сегодня принят нацистский закон....Без всякой войны нас открыто порабощают....
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15.02.2022 15:43 Відповісти
Читайте!!! https://www.you-books.com/book/O-Volot/Krysolyudi
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15.02.2022 21:31 Відповісти
Ukrmilitary Pages

@ukrmilitary

Ізраїль заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні

Намагаючись за всяку ціну уникнути втягування Ізраїлю у конфлікт між Росією та Україною, Ізраїль відмовився продати Києву систему ПРО «Залізний купол», щоб не дратувати росіян.
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15.02.2022 15:47 Відповісти
Нагадаємо, що про домовленості, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до США, щодо https://www.ukrmilitary.com/2021/09/iron-dome.html можливого отримання Україною систем протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема й системи Iron Dome («Залізний купол»), у вересні 2021 року офіційно https://president.gov.ua/news/pershi-rezultati-vizitu-volodimira-zelenskogo-do-ssha-ukrayi-70669 повідомляв Офіс Президента України .

https://www.ukrmilitary.com/2022/02/iron-dome.html
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15.02.2022 15:48 Відповісти
Израиль уже признал Голодомор геноцидом?
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15.02.2022 16:52 Відповісти
НІ
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15.02.2022 17:01 Відповісти
Почему Израиль не вводит уголовную ответственность за антиукраинизм на своей территории? почему Израиль до сих пор не признал голодомор украинцев геноцидом? Что ***** вообще твориться....
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15.02.2022 15:59 Відповісти
Кого выбрали то и имеем.

Помните как наши сволочи всех мастей тыкали Пороху, что он Вальцман?
Тогда значит антисемитизм поощрялся?
Но почему -то при "Вальцмане" таких законов не принимали.
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15.02.2022 16:56 Відповісти
Я УКРАЇНЕЦЬ! Я ПРОТИ ЦЬОГО ЗАКОНУ!!!
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15.02.2022 17:06 Відповісти
+++++++!
Я також проти!!
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15.02.2022 17:45 Відповісти
Мабуть таки Адольфик був правий!
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15.02.2022 17:43 Відповісти
Почему-то "Нравится" никто и не нажал...
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15.02.2022 17:55 Відповісти
Скажите президенту, что отныне он принадлежит к исключительной нации, уже и обманывать которую запрещено законом.
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15.02.2022 17:58 Відповісти
Оце довбойоби.
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15.02.2022 22:45 Відповісти
не, ну это пробитое дно..... Я понимаю, что вы их повыбирали в президенты и парламенты. Жрит-те.
Но закон неконституционный. А после явного подмахивания жидов русским, после голодомора и т.п. - это просто дичь какая-то....
они там е*лись окончательно?????
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16.02.2022 00:11 Відповісти
жыды противопоставляют себя другим народам, ведут себя скрытно и обособленно, презрительно относятся к другим народам, не считая их за людей. Сионизм - самая наглая форма нацизма.
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16.02.2022 01:26 Відповісти
любому человеку понятно, что выделение жыдов из всех национальностей в законе про дискриминацию прав граждан уже означает дискриминацию остальных наций. То шо? нада перечислять теперь в статье всех абиженных
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16.02.2022 01:36 Відповісти
в Украине жыды себя чувствуют безопаснее чем хде-либо на планете, в том числе и в самой эрэц исраэл. Там их палестинцы тревожат и держат в напряжении. А здесь, тоисть тут, у них половина кнессета (ВР), правительства и свой приЗе!дент
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16.02.2022 01:39 Відповісти
карочи, мы тут выпустим пар, а они - жыды - срать на нас хотели. Они тут строят себе новый иерушалим, изгоняют украинцев, а оставшихся превратят в шаббесгоев
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16.02.2022 01:43 Відповісти
страна теряет население быстрее чем во время мировой войны.. Сионисты приготовили эту землю для себя в качестве жизненного пространства. То шо не смогли сделать германские немцы, успешно осуществляют еврейские расовые жыды
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16.02.2022 01:47 Відповісти
Дебіли, краще б за кацапізм та ватність карали.
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16.02.2022 01:48 Відповісти
за теракты с жертвами кацапских агентов отпускают, а тут теперь нада следить за национальностью оппонента, шоп вдруг не плюнуть в жыда
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16.02.2022 01:59 Відповісти
Малайці огороджуються.
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16.02.2022 01:48 Відповісти
децтво прошло в городке, хде половина населения - жыды. Вплоть до конца семидисятых, когда они дружно сдрыснули в приоткрытый железный занавес. Так сколько помню, они захватили вся самые хлебные места: млын, пекарню, заготконтору, районо, райпо, оставив гоям асфальтный, кирпичный и машиностроительный заводы
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16.02.2022 01:57 Відповісти
а канда уже будет выполняцца закон про госслужбу??? Почему депутаты и министры мовы не знают, а если и говорят, то покрученной азировкой?
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16.02.2022 02:04 Відповісти
Это просто ****** какой то....И после таких законов я должен идти воевать? За что? Мать? Высшую касту? Из этой страны при таких законах проще свалить за бугор. Землю продали, теперь узаконили надзирателей....За что воевать? За хатынку и миску похлебки? Никого ни к чему не призываю. Лично мое мнение....думайте сами....
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16.02.2022 14:26 Відповісти
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