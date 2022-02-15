Рада запровадила кримінальну відповідальність за антисемітизм
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№5110).
За відповідне рішення проголосували 295 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документ доповнює статтю 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" пропонується доповнити нормою щодо проявів антисемітизму.
За вчинення відповідного правопорушення передбачається покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого. Аналогічні дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.
Водночас вищезазначені дії, вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Будь ласка, зачекайте...
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" Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками...."
Або нехай не змінюють,й при наступній,українській владі,закон визнають неконституційним.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D1%80%D1%83%D1%85
А ДЕ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ, ІЇ МОВИ І ІСТОРІЇ ?
ТРОХИ ДВУЛІЧНА ЗАЯВА.
Нужно усиливать ответственность на оскорбительные высказывания об Украине, ее истории, символах, украинском языке, национальных героях и т.д.
Жгите дальше.
Мы, в отличие от Израиля, вполне нормально относимся к евреям! А вот евреи в самом Израиле, очень даже ненормально относятся к украинцам!
Я против этого закона, пока Израиль не признал Голодомор геноцидом украинцев!
Четвертый Декрет Бланка " об угнетенной нации 1923 год.
В четвёртом Декрете БЛАНКА - Ленина
говорилось о том, что всякий еврей, на которого хоть где-то кто-то косо посмотрел,
должен был сразу об этом донести, и малейшее проявление антисемитизма каралось, согласно Декрету, наказанием вплоть до расстрела.
Ко времени создания ОГПУ (преемника ЧК) в 1923 году на долю евреев приходилось 15,5% всех руководящих сотрудников,
50% высшего руководства . В январе 1937 года в канун репрессий среди 111 «руководящих работников» НКВД насчитывалось 42 еврея,
35 русских, 8 латышей.
Во главе 12 из 20 отделов и управлений НКВД (60%, в том числе -
государственной безопасности, тюрем, лагерей, милиции ) стояли люди,
назвавшие себя по национальности евреями. Начальниками ГУЛАГа с 1930 года, когда он был сформирован,
по ноябрь 1938-го, когда репрессии в основном завершились, были евреи.
И не будет никакого антисемитизма.
А не из того что ей подсовывают: из плохого и ещё худшего.
Украинцев призывают стать непрозрачными для других этносов.
Чтобы никто ничего не знал про наши планы, и не мог их сорвать.
нет....нация титульная, которая исторически и культурно титульная, а следовательно в большинстве...
"А не из того что ей подсовывают: из плохого и ещё худшего."
на данный момент тупо подсовывают вот такие рабские законы для титульной нации
"Украинцев призывают стать непрозрачными для других этносов."
кто призывает? что призывает....хз....
Дискриминационным.
от 12 апреля 1918 года (первый Декрет СНК) .Старо , как МИР ! 1918 год.
О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ.
По поступающим в Совет Народных Комиссаров сведениям контрреволюционеры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы против трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берёт в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя.
Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая тёмным массам, будто все их беды от евреев. При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от травли еврейская беднота.
Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками вражды к евреям, которая была привита народу самодержавием.
Еврейский буржуа нам враг не как еврей, а как буржуа. Еврейский рабочий нам брат.
Вл. Ульянов (Ленин). Управляющий Вл. Бонч-Бруевич. Секретарь Совета Н. Горбунов.
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Не ну здесь не поспоришь...За исключением слова "беднота"...Под раздачу попадал мастеровой и лавочник...они не были богатыми, но бедными тоже...
дехто "равнєє остальних"?
а, якщо я йому у відповідь скажу "жидьонок", то мене судитимуть?
афігенна держава українців!
Цей закон сам по собі не є Порушенням рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності?
А за прояви антиукраїнізму буде якийсь закон, чи гоям права не потрібні?
Ну шо догралися? З'їли? Зрозуміли тепер чия влада в Україні і хто хазяїн?
Ми вже колонія ізраілю? Ми вже всі раби чи ще ні?
ВР зробила євреїв найбільш захищеною етнічною спільнотою в Україні‼️
ВР прийняла в 2 читанні з\проєкт про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму (№ 5110)
Антисемітизмом визнано "певне ставлення" до осіб єврейського походження🙄
февраль 1918 года.
Прямые выплаты золотом , которые были предусмотрены тайным соглашением с немцами,официально Бланком отвергались
и были выплачены частично., в размере 93,5 тонны , вместо 245 тонн, предусмотренных соглашением.
В сентябре 1918 года по Версальскому мирному договору, все поступившее золото в Германию, было передано Франции в качестве контрибуции .
Состав делегации "Брестского Мира - Лев Троцкий (бронщтейн), Сокольников , Чичерин, Левон Кархан,Адольф Иоффе, Альфатер, Липский ,Андогский ...
@ukrmilitary
Ізраїль заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні
Намагаючись за всяку ціну уникнути втягування Ізраїлю у конфлікт між Росією та Україною, Ізраїль відмовився продати Києву систему ПРО «Залізний купол», щоб не дратувати росіян.
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/iron-dome.html
Помните как наши сволочи всех мастей тыкали Пороху, что он Вальцман?
Тогда значит антисемитизм поощрялся?
Но почему -то при "Вальцмане" таких законов не принимали.
Я також проти!!
Но закон неконституционный. А после явного подмахивания жидов русским, после голодомора и т.п. - это просто дичь какая-то....
они там е*лись окончательно?????