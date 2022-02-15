НАТО пока не видит никаких свидетельств деэскалации вблизи Украины, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об "осторожном оптимизме" в связи с сигналами со стороны России относительно готовности к переговорам по ситуации вокруг Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции.
"Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции.
Однако, по его словам, пока данных, указывающих на деэскалацию со стороны РФ непосредственно на местах, нет.
"Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации на местах", - отметил он.
"Мы продолжим следить за ситуацией на местах", - добавил Столтенберг.
По утверждению Столтенберга, в ряде случаев НАТО наблюдало, что силы РФ покидали позиции близ Украины, но оставляли там военное снаряжение, благодаря чему в случае необходимости войска смогут быстро вернуться к границе.
"Перемещение войск само по себе не означает настоящую деэскалацию", - добавил он.
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Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга.
Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий.
Кроме возможности заболеть, среди местных жителей наблюдается страх, и даже не войны, а во-первых, оккупации, ведь сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, но сомнения в этом все равно остаются.
Во-вторых же, картинка по телевизору о народной любви белорусов к учениям - это одно, а вот что касается реальности, здесь несколько по-другому, многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.
Масла в огонь страхов подливает еще и тот факт, что среди участников учений весьма много лиц неславянской наружности - различных этнических народностей России, которые обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как «свои», а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны.
Кстати, само поведение российских военнослужащих также вызывает вопросы, мы потихоньку стали привыкать к тому, что военная техника ездит по городам чуть ли не как рейсовые автобусы и паркуется, где придется возле магазинов и кафе, причем никто не обращает внимание на, например, дороги, которые по весне скорее всего придется заново укладывать, оно и понятно, здесь вступает в дело принцип «оно не моё». А вот будет ли за что их ремонтировать - вопрос, поскольку непонятно где взять деньги в условиях, когда рубль, как и экономика постоянно находится в поисках «прощупывания дна».
Отдельная история - «борьба с природой». Только беженцы перестали рубить на западе страны лес на дрова и вот новая напасть: поступают массовые сообщения о том, что для обогрева и оборудования полевых лагерей происходят новые вырубки и по весне, в полюбившихся местах для отдыха, теперь вполне можно встретить какое-нибудь пепелище или другие «следы» учений.
Почему? Потому что, советская, а потом и российская армия никогда не славилась бережным отношением к этому, скорее наоборот, там даже просто человеческая жизнь часто вообще не имеет никакой ценности, все держится на страхе перед командованием, в общем имеются все условия для «бардака», который сейчас и наблюдается.
На данный момент уже имеется множество наблюдений как после отбоя солдаты по-тихому пьянствуют, не говоря уже про офицерский состав, более того, весьма быстро наладились поставки алкоголя на любой вкус от самогона, до чего-то «элитного».
https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/15/454776/ https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/15/454776/
Татишо. Ну, пусть шарики надуют и походят с ними. Говорят, помогает.
Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника».
А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ».
Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом )
Виктор Шевчук
Текущая напряженность продлится до конца февраля.
Следующая самая опасная дата: 23 февраля.
Так, что не расслабляемся и чистим автомат.
Самолёты созданы на базе транспортного самолёта https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-135_Stratolifter C-135 Stratolifter и заправщика https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_KC-135_Stratotanker KC-135 Stratotanker ; эксплуатируются в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Военно-воздушных силах США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Великобритании .
С момента принятия на службу в 1960-х годах RC-135 участвовали во всех военных операциях с участием армии США, в том числе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5 война во Вьетнаме , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83 Вспышка ярости » (Гренада), «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Каньон Эльдорадо » (Ливия), «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83 Правое дело » (Панама), «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Обдуманная сила » (Босния), «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_(1999) Союзная сила » (Югославия), «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%C2%BB Щит пустыни » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%C2%BB Буря в пустыне » (Кувейт), «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Несокрушимая свобода » и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Иракская война .
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодную войну RC-135 выполняли наблюдение за советскими системами ПВО и отслеживали запуски советских межконтинентальных ракет.