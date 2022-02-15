НАТО пока не видит никаких свидетельств деэскалации вблизи Украины, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об "осторожном оптимизме" в связи с сигналами со стороны России относительно готовности к переговорам по ситуации вокруг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции.

Однако, по его словам, пока данных, указывающих на деэскалацию со стороны РФ непосредственно на местах, нет.

"Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации на местах", - отметил он.

"Мы продолжим следить за ситуацией на местах", - добавил Столтенберг.

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По утверждению Столтенберга, в ряде случаев НАТО наблюдало, что силы РФ покидали позиции близ Украины, но оставляли там военное снаряжение, благодаря чему в случае необходимости войска смогут быстро вернуться к границе.

"Перемещение войск само по себе не означает настоящую деэскалацию", - добавил он.