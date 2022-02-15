РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8464 посетителя онлайн
Новости
5 253 12

Спортивный промоушен "Махач" запустил франшизу "Махач ММА"

Спортивный промоушен

Спортивный промоушен "Махач", подписал соглашение, по которому под брендом "Махач" теперь будут проводить соревнования по правилам смешанных единоборств. Для избежания путаницы новое подразделение будет в своем названии содержать пометку о принадлежности.

"Когда к нам пришли с предложением купить франшизу, нас это вначале застало врасплох, поскольку сложно под одним промоушеном разделить бойцов не устраивая конкуренцию друг с другом, однако в процессе переговоров с потенциальными франшизополучателями мы пришли к соглашению о разделении сфер. Нам это показалось интересным опытом и, исходя из результатов данного эксперимента, мы будем делать выводы о дальнейшем нашем развитии как франшизодателя", - рассказал сооснователь "Махач" Андрей Лимонтов

В отличие от "Махача", где бои проходят на голых кулаках, "Махач ММА" будет представлять собой классический ММА-турнир, где бои будут проходить с использованием спортивного снаряжения. "Если "Махач" - это жесткий спорт, то "Махач ММА" создается для ценителей спортивно-развлекательного интертеймента", - пояснили в промоушене.

"В процесс обсуждения мы также пришли к соглашению, что "Махач ММА" будет выходить на собственном канале и иметь отличительные особенности в символике. Однако команда наших специалистов будет оказывать всяческое содействие и консультации, чтобы под брендом "Махач" наши фанаты, как и раньше, получали только качественный контент", - сообщил Андрей Лимонтов

Первый чемпионат "Махач ММА" планируют провести уже в марте этого года. Сейчас составляются пары бойцов, подбирается площадка и полным ходом идут технические подготовительные работы.

"На сегодня основной штат "Махач" задействован в подготовке 9 сезона, который пройдет 19 февраля в ТРЦ "Терминал" (Бровары) и ожидаемо будет насыщен яркими боями и непредсказуемыми исходами, однако наша команда всецело помогает нашим новым друзьям "Махач ММА", - отметил Лимонтов.

Как сообщалось ранее, Украинский спортивный промоушен "Махач", организовывающий состязания по кулачным боям, купил бизнесмен из Казахстана. Однако ввиду нестабильной политической ситуации в Казахстене организаторами было принято решение продолжить проводить турниры в Украине. Как сообщили в промоушене, в скором времени панируется проведение "Махача" в Турции, Молдове, Азербайджане и ОАЭ.

Напомним, 14 декабря 2021 года в столичном Freedom Hall состоялся уже восьмой по счету турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач". Всего прошло 23 схватки из которых 9 закончились нокаутом, самый быстрый из которых был на 29 секунде боя. 

Материал размещен на правах рекламы.

Автор: 

бои без правил (7) спорт (2422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
это очень важная информация?
показать весь комментарий
15.02.2022 18:14
+10
Вид спорта для тупых дегенератов. В боксе нужен интеллект, а это действительно тупой махач не более
показать весь комментарий
15.02.2022 18:21
+4
Две недели ждал этой новости. И вот свершилось. Теперь можно спать спокойно.
показать весь комментарий
15.02.2022 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это очень важная информация?
показать весь комментарий
15.02.2022 18:14 Ответить
Шкода, що не можна цю новину в спам відправити. Тупорила рашистська пародія для дегенератів. Лише одна назва чого варта
показать весь комментарий
15.02.2022 18:52 Ответить
Вид спорта для тупых дегенератов. В боксе нужен интеллект, а это действительно тупой махач не более
показать весь комментарий
15.02.2022 18:21 Ответить
Откуда это мнение?
Чем ты занимался? Где тренировался, на каких соревнованиях выступал?

Лично я по теме могу сказать, что все эти соревнования не поддерживаю - людям лучше учить профессии, чем убивать друг друга. Ибо сам долго в своё время тренировался и могу сказать, что для закалки это надо, но лучше б сократил время, потраченное на тренировки, на 2/3 и потратил его на обучение программированию.

Но мне интересно, откуда мнение, что в боксе мозг нужен, а в мма не нужен? Интересно потому, что мма намного сложнее - можно бить ногами, бороться, проводить броски. А оказывается, мозг для этого не нужен?
показать весь комментарий
15.02.2022 19:16 Ответить
Две недели ждал этой новости. И вот свершилось. Теперь можно спать спокойно.
показать весь комментарий
15.02.2022 18:30 Ответить
Это не очень важная информация, а материал на правах рекламы. Читайте внимательно.
показать весь комментарий
15.02.2022 18:31 Ответить
махач - это реплика рсфсрровского говнища *бои без правил в песке*...делайте выводы
показать весь комментарий
15.02.2022 18:38 Ответить
Все это ради своего, ручного тотализатора где кэфами и боями можно управлять как угодно
показать весь комментарий
15.02.2022 18:47 Ответить
А не має бажання у "махачів" на передовій країну захищати, а не бабло в тилу рубити на видовищах? Ми б з радістю і гордістю подивились би на увесь отой "Махач" і "Махач ММА" на передовій.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:21 Ответить
Кому не нравится - пусть идут лесом. А ценителям зайдет!
показать весь комментарий
15.02.2022 19:37 Ответить
Ни хрена со времен Римской империи не поменялось.Одни калечат друг друга за деньги,вторые платят деньги за то чтобы на это посмотреть.
показать весь комментарий
15.02.2022 20:52 Ответить
 
 