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Новини
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Спортивний промоушен "Махач" запустив франшизу "Махач ММА"

Спортивний промоушен

Спортивний промоушен "Махач" підписав угоду, за якою під брендом "Махач" тепер проводитимуть змагання з правил змішаних єдиноборств. Щоб уникнути плутанини, новий підрозділ у своїй назві міститиме позначку про належність.

"Коли до нас прийшли з пропозицією купити франшизу, нас це спочатку застало зненацька, оскільки складно під одним промоушеном розділити бійців, не влаштовуючи конкуренцію один з одним, однак у процесі переговорів із потенційними франшизоодержувачами ми дійшли згоди про поділ сфер. Нам це здалося цікавим досвідом і, виходячи з результатів даного експерименту, ми робитимемо висновки про подальший наш розвиток як франшизодавця" - розповів співзасновник "Махача" Андрій Лимонтов.

На відміну від "Махача", де бої проходять на голих кулаках, "Махач ММА" буде класичним ММА-турніром, де бої відбуватимуться з використанням спортивного спорядження. "Якщо "Махач" - це жорсткий спорт, то "Махач ММА" створюється для поціновувачів спортивно-розважального інтертейменту" - пояснили у промоції.

"У процесі обговорення ми також дійшли згоди, що "Махач ММА" виходитиме на власному каналі і матиме відмінні риси в символіці. Проте команда наших фахівців надаватиме всіляке сприяння та консультації, щоб під брендом "Махач" наші фанати, як і раніше, отримували лише якісний контент" - повідомив Андрій Лимонтов.

Перший чемпіонат "Махач ММА" планують провести вже у березні цього року. Наразі складаються пари бійців, підбирається майданчик та повним ходом йдуть технічні підготовчі роботи.

"На сьогодні основний штат "Махач" задіяний у підготовці 9 сезону, який пройде 19 лютого в ТРЦ "Термінал" (Бровари) та очікувано буде насичений яскравими боями та непередбачуваними результатами, проте наша команда повністю допомагає нашим новим друзям "Махач ММА", - зазначив Лимонтов.

Як повідомлялося раніше, Український спортивний промоушен "Махач", який організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен із Казахстану. Проте через нестабільну політичну ситуацію в Казахстані організаторами було прийнято рішення продовжити проводити турніри в Україні. Як повідомили у промоції, незабаром планується проведення "Махача" в Туреччині, Молдові, Азербайджані та ОАЕ.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року у столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промоушену "Махач". Всього відбулося 23 бої, з яких 9 закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою.

Матеріал розміщено на правах реклами.

Автор: 

бої без правил (4) спорт (1614)


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Топ коментарі
+11
это очень важная информация?
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15.02.2022 18:14
+10
Вид спорта для тупых дегенератов. В боксе нужен интеллект, а это действительно тупой махач не более
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15.02.2022 18:21
+4
Две недели ждал этой новости. И вот свершилось. Теперь можно спать спокойно.
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15.02.2022 18:30
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это очень важная информация?
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15.02.2022 18:14 Відповісти
Шкода, що не можна цю новину в спам відправити. Тупорила рашистська пародія для дегенератів. Лише одна назва чого варта
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15.02.2022 18:52 Відповісти
Вид спорта для тупых дегенератов. В боксе нужен интеллект, а это действительно тупой махач не более
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15.02.2022 18:21 Відповісти
Откуда это мнение?
Чем ты занимался? Где тренировался, на каких соревнованиях выступал?

Лично я по теме могу сказать, что все эти соревнования не поддерживаю - людям лучше учить профессии, чем убивать друг друга. Ибо сам долго в своё время тренировался и могу сказать, что для закалки это надо, но лучше б сократил время, потраченное на тренировки, на 2/3 и потратил его на обучение программированию.

Но мне интересно, откуда мнение, что в боксе мозг нужен, а в мма не нужен? Интересно потому, что мма намного сложнее - можно бить ногами, бороться, проводить броски. А оказывается, мозг для этого не нужен?
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15.02.2022 19:16 Відповісти
Две недели ждал этой новости. И вот свершилось. Теперь можно спать спокойно.
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15.02.2022 18:30 Відповісти
Это не очень важная информация, а материал на правах рекламы. Читайте внимательно.
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15.02.2022 18:31 Відповісти
махач - это реплика рсфсрровского говнища *бои без правил в песке*...делайте выводы
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15.02.2022 18:38 Відповісти
Все это ради своего, ручного тотализатора где кэфами и боями можно управлять как угодно
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15.02.2022 18:47 Відповісти
А не має бажання у "махачів" на передовій країну захищати, а не бабло в тилу рубити на видовищах? Ми б з радістю і гордістю подивились би на увесь отой "Махач" і "Махач ММА" на передовій.
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15.02.2022 19:21 Відповісти
Кому не нравится - пусть идут лесом. А ценителям зайдет!
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15.02.2022 19:37 Відповісти
Ни хрена со времен Римской империи не поменялось.Одни калечат друг друга за деньги,вторые платят деньги за то чтобы на это посмотреть.
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15.02.2022 20:52 Відповісти
 
 