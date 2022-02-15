Спортивний промоушен "Махач" запустив франшизу "Махач ММА"

Спортивний промоушен "Махач" підписав угоду, за якою під брендом "Махач" тепер проводитимуть змагання з правил змішаних єдиноборств. Щоб уникнути плутанини, новий підрозділ у своїй назві міститиме позначку про належність.

"Коли до нас прийшли з пропозицією купити франшизу, нас це спочатку застало зненацька, оскільки складно під одним промоушеном розділити бійців, не влаштовуючи конкуренцію один з одним, однак у процесі переговорів із потенційними франшизоодержувачами ми дійшли згоди про поділ сфер. Нам це здалося цікавим досвідом і, виходячи з результатів даного експерименту, ми робитимемо висновки про подальший наш розвиток як франшизодавця" - розповів співзасновник "Махача" Андрій Лимонтов.

На відміну від "Махача", де бої проходять на голих кулаках, "Махач ММА" буде класичним ММА-турніром, де бої відбуватимуться з використанням спортивного спорядження. "Якщо "Махач" - це жорсткий спорт, то "Махач ММА" створюється для поціновувачів спортивно-розважального інтертейменту" - пояснили у промоції.

"У процесі обговорення ми також дійшли згоди, що "Махач ММА" виходитиме на власному каналі і матиме відмінні риси в символіці. Проте команда наших фахівців надаватиме всіляке сприяння та консультації, щоб під брендом "Махач" наші фанати, як і раніше, отримували лише якісний контент" - повідомив Андрій Лимонтов.

Перший чемпіонат "Махач ММА" планують провести вже у березні цього року. Наразі складаються пари бійців, підбирається майданчик та повним ходом йдуть технічні підготовчі роботи.

"На сьогодні основний штат "Махач" задіяний у підготовці 9 сезону, який пройде 19 лютого в ТРЦ "Термінал" (Бровари) та очікувано буде насичений яскравими боями та непередбачуваними результатами, проте наша команда повністю допомагає нашим новим друзям "Махач ММА", - зазначив Лимонтов.

Як повідомлялося раніше, Український спортивний промоушен "Махач", який організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен із Казахстану. Проте через нестабільну політичну ситуацію в Казахстані організаторами було прийнято рішення продовжити проводити турніри в Україні. Як повідомили у промоції, незабаром планується проведення "Махача" в Туреччині, Молдові, Азербайджані та ОАЕ.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року у столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промоушену "Махач". Всього відбулося 23 бої, з яких 9 закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою.

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