Спортивний промоушен "Махач" запустив франшизу "Махач ММА"
Спортивний промоушен "Махач" підписав угоду, за якою під брендом "Махач" тепер проводитимуть змагання з правил змішаних єдиноборств. Щоб уникнути плутанини, новий підрозділ у своїй назві міститиме позначку про належність.
"Коли до нас прийшли з пропозицією купити франшизу, нас це спочатку застало зненацька, оскільки складно під одним промоушеном розділити бійців, не влаштовуючи конкуренцію один з одним, однак у процесі переговорів із потенційними франшизоодержувачами ми дійшли згоди про поділ сфер. Нам це здалося цікавим досвідом і, виходячи з результатів даного експерименту, ми робитимемо висновки про подальший наш розвиток як франшизодавця" - розповів співзасновник "Махача" Андрій Лимонтов.
На відміну від "Махача", де бої проходять на голих кулаках, "Махач ММА" буде класичним ММА-турніром, де бої відбуватимуться з використанням спортивного спорядження. "Якщо "Махач" - це жорсткий спорт, то "Махач ММА" створюється для поціновувачів спортивно-розважального інтертейменту" - пояснили у промоції.
"У процесі обговорення ми також дійшли згоди, що "Махач ММА" виходитиме на власному каналі і матиме відмінні риси в символіці. Проте команда наших фахівців надаватиме всіляке сприяння та консультації, щоб під брендом "Махач" наші фанати, як і раніше, отримували лише якісний контент" - повідомив Андрій Лимонтов.
Перший чемпіонат "Махач ММА" планують провести вже у березні цього року. Наразі складаються пари бійців, підбирається майданчик та повним ходом йдуть технічні підготовчі роботи.
"На сьогодні основний штат "Махач" задіяний у підготовці 9 сезону, який пройде 19 лютого в ТРЦ "Термінал" (Бровари) та очікувано буде насичений яскравими боями та непередбачуваними результатами, проте наша команда повністю допомагає нашим новим друзям "Махач ММА", - зазначив Лимонтов.
Як повідомлялося раніше, Український спортивний промоушен "Махач", який організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен із Казахстану. Проте через нестабільну політичну ситуацію в Казахстані організаторами було прийнято рішення продовжити проводити турніри в Україні. Як повідомили у промоції, незабаром планується проведення "Махача" в Туреччині, Молдові, Азербайджані та ОАЕ.
Нагадаємо, 14 грудня 2021 року у столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промоушену "Махач". Всього відбулося 23 бої, з яких 9 закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою.
Матеріал розміщено на правах реклами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чем ты занимался? Где тренировался, на каких соревнованиях выступал?
Лично я по теме могу сказать, что все эти соревнования не поддерживаю - людям лучше учить профессии, чем убивать друг друга. Ибо сам долго в своё время тренировался и могу сказать, что для закалки это надо, но лучше б сократил время, потраченное на тренировки, на 2/3 и потратил его на обучение программированию.
Но мне интересно, откуда мнение, что в боксе мозг нужен, а в мма не нужен? Интересно потому, что мма намного сложнее - можно бить ногами, бороться, проводить броски. А оказывается, мозг для этого не нужен?