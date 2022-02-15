Кибератака: в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка" произошел сбой, сайты Минобороны и ВСУ не работают
Вечером 15 февраля клиенты государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" сообщают о сбоях в работе сервисов. Также не открываются сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Центр стратегических коммуникаций и безопасности подтвердил, что это кибератака.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, при попытке открыть сайт Минобороны появляется надпись "сайт находится на техническом обслуживании". Сайт ВСУ попросту не открывается.
Минобороны сообщило в Фейсбуке, что официальный веб-портал министерства "подвергся, вероятно, DDoS-атакам, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду". Сейчас ведутся работы по возобновлению его функционирования.
На сбои жалуются клиенты "Ощадбанка" и "Приватбанка". По словам клиентов "Ощадбанка", банкоматы и терминалы не работают, с карточек нельзя снять и зачислить на них деньги.
Клиенты "Приватбанка" также пишут в соцсетях о сбоях, в частности, проблемах с загрузкой приложения "Приват24" и переводами. Спикер банка Олег Серга заверил "Суспільне", что проблемы уже решены.
"Были временные проблемы, связанные с перебоями связи в том же Приват24, но эти проблемы уже решены. Сейчас (по состоянию на 18 часов. - Ред.) "Приват24" работает у большинства клиентов", - сказал Серга.
Он также рассказал, что у него нет детализированной информации, идет ли речь в этом случае о DDoS-атаке.
"Я жду комментарии от специалистов по информационной безопасности. Они могут определить, были ли попытки DDoS-атаки", - сказал представитель "Приватбанка".
Правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также подтвердил, что в последние часы "Приватбанк" находится под массированной DdоS-атакой, но уверяет: никакой угрозы для средств вкладчиков нет.
"Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме", - говорят в Центре. В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, в том числе не работает интернет-банкинг.
"УП" сообщает со ссылкой на источники в правительстве и правоохранительных органах, что сбои - результат начавшейся в 15:00 мощной хакерской атаки.
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Готовимся встретить врага так, чтобы фины нами гордились!
Что мешало перекрыть доступ к ресурсам снаружи, а магистральным провайдерам отслеживать атакующих изнутри Украины, оперативно их блокируя?
и не каждый провайдер предоставляет защиту от ддос. поэтому кого-то оперативно блокировать, а тем более сидеть и вычислять тип атаки и как её отсечь, он не обязан. и не за час такое делается.
https://www.youtube.com/watch?v=Hnt0pQtIwaU
Всі кацапські "хакери" стоять на обліку у спецслужб США, включно з їх домашніми IP.
В уведомлении о присвоении такого статуса акватории Черного и Азовского морей указаны контакты Нила Робертса, главы направления морского и авиастрахования.
твари...
Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.
Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.
Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
выключат свет - и вы нищий
а для этого развалят энергосистему
фсе