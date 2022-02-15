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Кибератака: в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка" произошел сбой, сайты Минобороны и ВСУ не работают

Кибератака: в работе

Вечером 15 февраля клиенты государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" сообщают о сбоях в работе сервисов. Также не открываются сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Центр стратегических коммуникаций и безопасности подтвердил, что это кибератака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, при попытке открыть сайт Минобороны появляется надпись "сайт находится на техническом обслуживании". Сайт ВСУ попросту не открывается.

Минобороны сообщило в Фейсбуке, что официальный веб-портал министерства "подвергся, вероятно, DDoS-атакам, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду". Сейчас ведутся работы по возобновлению его функционирования.

На сбои жалуются клиенты "Ощадбанка" и "Приватбанка". По словам клиентов "Ощадбанка", банкоматы и терминалы не работают, с карточек нельзя снять и зачислить на них деньги.

Клиенты "Приватбанка" также пишут в соцсетях о сбоях, в частности, проблемах с загрузкой приложения "Приват24" и переводами. Спикер банка Олег Серга заверил "Суспільне", что проблемы уже решены.

"Были временные проблемы, связанные с перебоями связи в том же Приват24, но эти проблемы уже решены. Сейчас (по состоянию на 18 часов. - Ред.) "Приват24" работает у большинства клиентов", - сказал Серга.

Он также рассказал, что у него нет детализированной информации, идет ли речь в этом случае о DDoS-атаке.

"Я жду комментарии от специалистов по информационной безопасности. Они могут определить, были ли попытки DDoS-атаки", - сказал представитель "Приватбанка".

Правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также подтвердил, что в последние часы "Приватбанк" находится под массированной DdоS-атакой, но уверяет: никакой угрозы для средств вкладчиков нет.

"Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме", - говорят в Центре. В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, в том числе не работает интернет-банкинг.

"УП" сообщает со ссылкой на источники в правительстве и правоохранительных органах, что сбои - результат начавшейся в 15:00 мощной хакерской атаки.

Автор: 

киберпреступление (762) Минобороны (9304) Ощадбанк (219) хакер (1181) Приватбанк (833) кибербезопасность (673) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+34
Як зелені ідіоти думають провести онлайн вибори якщо навіть сайти міністерств не можуть захистити?
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15.02.2022 18:54
+26
В если сунутся то тоже лежать будут,только в цинковых или просто край дороги
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15.02.2022 18:51
+25
Амеры в январе обещали вводить санкции даже на кибератаки. Пуйло пристреливается, введут или нет
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15.02.2022 18:46
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Страница 2 из 2
Кошмарные последствия кибератаки! Сайт минобороны не работает. Интернет опустел
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15.02.2022 19:09 Ответить
Это был один из факторов перед началам нападения. Кибер атаки.
Готовимся встретить врага так, чтобы фины нами гордились!
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15.02.2022 19:09 Ответить
На самом деле это мелочь. Просто тест. Мне так кажется. Главный удар будет позже, если будет атака.
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15.02.2022 19:12 Ответить
SSuki naroda тестують електронне голосування ? Ну ну .... Казав слліпий побачимо
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15.02.2022 19:09 Ответить
Переводы с карты привата идут без проблем. Приложение до сих пор не работает
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15.02.2022 19:10 Ответить
Грош цена нашей кибер полиции. Лишний раз убеждаюсь, что гос средства тратятся в пустую на мужей Венедиктовой и прочих родственников из Системы.
Что мешало перекрыть доступ к ресурсам снаружи, а магистральным провайдерам отслеживать атакующих изнутри Украины, оперативно их блокируя?
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15.02.2022 19:12 Ответить
Пока Россия додосила банки украинцы делили Алёну Паш. Так и запишут в книгах по истории.
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15.02.2022 19:14 Ответить
Ну так у каждого своя функция. Вопросы к киберполиции, чем они были заняты в это время и почему все профукали, хотя перед этим уже была пробная атака.
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15.02.2022 19:25 Ответить
с паш тоже надо разобраться. Одно другому не мешает.
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15.02.2022 22:45 Ответить
Я о приоритетах
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15.02.2022 22:51 Ответить
не должна полиция таким заниматься. её дело расследовать.
и не каждый провайдер предоставляет защиту от ддос. поэтому кого-то оперативно блокировать, а тем более сидеть и вычислять тип атаки и как её отсечь, он не обязан. и не за час такое делается.
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15.02.2022 20:44 Ответить
Фсбшные проделки. Ссыкливое пуйло может только изподтишка какую-нибудь дрянь сделать, чтобы паники нагнать
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15.02.2022 19:14 Ответить
дидос атака
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15.02.2022 19:17 Ответить
Ощад открыл..но платить не пробовал
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15.02.2022 19:18 Ответить
Прихват24 уже работает
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15.02.2022 19:19 Ответить
" Позывной Буратино: Зеленский приступил к ключевому этапу спецоперации против Украины"

https://www.youtube.com/watch?v=Hnt0pQtIwaU
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15.02.2022 19:24 Ответить
Шендерович о плане армии РФ напасть на Украину: "Мой прогноз сбылся" По мнению Шендеровича, Кремль отказался от новой войны с Украиной, однако россиян все равно не ждет ничего хорошего.
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15.02.2022 19:24 Ответить
Сурков будет новым президентом.
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15.02.2022 19:29 Ответить
...кіслих щєй
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15.02.2022 19:34 Ответить
Нам то що, один кацап зміне іншого, як у свій час Пукін ******* )

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15.02.2022 20:01 Ответить
Кацапські виродки діють
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15.02.2022 19:40 Ответить
И нахрена нам кибербезопасность СБУ?
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15.02.2022 19:40 Ответить
А вообще есть тут в камментах Senjor Architect чего либо? Может подумаем про ответку??
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15.02.2022 19:51 Ответить
давно не хакерил. Лет 10ть. Созидать всегда приятнее. Но время такое.
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15.02.2022 19:52 Ответить
Кацапія ще хорохориться, тіпа Мєздь мая страшна
Всі кацапські "хакери" стоять на обліку у спецслужб США, включно з їх домашніми IP.
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15.02.2022 19:58 Ответить
Почалося?
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15.02.2022 20:03 Ответить
Всегда имейте наличку под рукой.
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15.02.2022 20:09 Ответить
Почему кибератаки не делают в Рашке. Почему только она это делает по всему свету.
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15.02.2022 20:11 Ответить
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15.02.2022 20:24 Ответить
так что там с санкциями против россии за кибератаки ... приват заработал но осадочек остался...
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15.02.2022 20:33 Ответить
"животворящий" же пальці гнув х**лу, типу, останнє попередження у червні 2021 робив і погрожував відвіддю та санкціями за москальські кібератаки.
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15.02.2022 20:40 Ответить
готові? завтра починається "схаждєніє пасєрєдінє" як казав зелен-ий і згідно з датою від цру
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15.02.2022 20:57 Ответить
Это была ,маленькая проба чтобы присмотреться,посеять панику( кацапская тактика)Ощадбанк закрыть надо ,там возможно есть шпионы…
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15.02.2022 21:37 Ответить
Страховая ассоциация Lloyds Market Association сегодня внесла украинские воды Черного и Азовского моря в зону пиратства, терроризма и войны.

В уведомлении о присвоении такого статуса акватории Черного и Азовского морей указаны контакты Нила Робертса, главы направления морского и авиастрахования.
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15.02.2022 21:54 Ответить
Где Федоров? Он их одной левой...
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15.02.2022 21:46 Ответить
підключайте додаткові сервери вночі, ощадівські довбні
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15.02.2022 21:56 Ответить
было заседание по кибер-угрозам, так нас скотская венгрия забанила....
твари...
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15.02.2022 22:42 Ответить
Мінцифри:

Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.

Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.

Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
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15.02.2022 22:50 Ответить
эдектронные деньги от лукавого
выключат свет - и вы нищий
а для этого развалят энергосистему
фсе
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15.02.2022 23:59 Ответить
Суть новини двома словами: Ощадбанк - зуйня!
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16.02.2022 01:04 Ответить
Сраный ковбой Байден с его же слов, должен это воспринять как форму нападения и ввести санкции. Но думаю, будет как всегда.
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16.02.2022 06:43 Ответить
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