Кибератака: в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка" произошел сбой, сайты Минобороны и ВСУ не работают

Вечером 15 февраля клиенты государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" сообщают о сбоях в работе сервисов. Также не открываются сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Центр стратегических коммуникаций и безопасности подтвердил, что это кибератака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, при попытке открыть сайт Минобороны появляется надпись "сайт находится на техническом обслуживании". Сайт ВСУ попросту не открывается.

Минобороны сообщило в Фейсбуке, что официальный веб-портал министерства "подвергся, вероятно, DDoS-атакам, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду". Сейчас ведутся работы по возобновлению его функционирования.

На сбои жалуются клиенты "Ощадбанка" и "Приватбанка". По словам клиентов "Ощадбанка", банкоматы и терминалы не работают, с карточек нельзя снять и зачислить на них деньги.

Клиенты "Приватбанка" также пишут в соцсетях о сбоях, в частности, проблемах с загрузкой приложения "Приват24" и переводами. Спикер банка Олег Серга заверил "Суспільне", что проблемы уже решены.

"Были временные проблемы, связанные с перебоями связи в том же Приват24, но эти проблемы уже решены. Сейчас (по состоянию на 18 часов. - Ред.) "Приват24" работает у большинства клиентов", - сказал Серга.

Он также рассказал, что у него нет детализированной информации, идет ли речь в этом случае о DDoS-атаке.

"Я жду комментарии от специалистов по информационной безопасности. Они могут определить, были ли попытки DDoS-атаки", - сказал представитель "Приватбанка".

Правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также подтвердил, что в последние часы "Приватбанк" находится под массированной DdоS-атакой, но уверяет: никакой угрозы для средств вкладчиков нет.

"Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме", - говорят в Центре. В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, в том числе не работает интернет-банкинг.

"УП" сообщает со ссылкой на источники в правительстве и правоохранительных органах, что сбои - результат начавшейся в 15:00 мощной хакерской атаки.