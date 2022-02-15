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"Мы уверены в мирном будущем Украины": совместное заявление киевских бизнесменов

Ведущие киевские предприниматели выступили с общим заявлением, в котором сообщили, что бизнес продолжает стабильно работать и выполнять свои обязательства перед партнерами.

Об этом шла речь на брифинге представителей бизнес-среды, состоявшемся в помещении Центра защиты киевлян 15 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

В частности, представители бизнеса подтвердили свои планы остаться в Украине и делать свой вклад в благосостояние страны. Также они отметили, что провели внутреннюю координационную встречу и определили, каким будет алгоритм действий бизнеса по помощи жителям Киева и украинскому государству.

Предприниматели заверили, что находятся на связи с городскими и центральными властями, системой территориальной обороны и готовы реагировать на кризисные ситуации.

Также они призвали предпринимателей по всей стране сохранять стабильную работу, а в случае необходимости – подставить плечо украинскому обществу и украинской армии.

"Мы уверены в мирном будущем Украины. Мы верим в наши вооруженные силы, верим в Украину и на своем уровне будем делать все для обеспечения экономической стабильности и обороноспособности нашего государства", - говорится в заявлении.

Заявление поддержали: Владислава Молчанова, инвестор, общественный деятель, учредитель группы компаний Stolitsa Group (SG); Игорь Никонов, предприниматель, основатель девелоперской компании KAN Development; Николай Негрич, предприниматель и общественный деятель; Игорь Ланда, директор "БТ Инвест Украина", член правления "Новус Украина"; Андрей Иванов, соучредитель девелоперской компании UDP под управлением инвесткомпании Q Partners; Евгений Горбач, руководитель рынка "Столичный".

Автор: 

бизнес (1620) Киев (25489) оборона (5201)


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Топ комментарии
+21
РЕСПЕКТ, Батьківщина в нас одна.
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15.02.2022 22:15
+7
все выехали на историческую родину пересидеть а потом приехать и дальше слюни пускать
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15.02.2022 22:25
+5
А где Бродский с червоным Червоненко и остальными? Теневой кабинет формируют---на подаче будут? Во пруха попрёт! Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать!
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15.02.2022 22:23
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РЕСПЕКТ, Батьківщина в нас одна.
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15.02.2022 22:15 Ответить
А где Бродский с червоным Червоненко и остальными? Теневой кабинет формируют---на подаче будут? Во пруха попрёт! Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать!
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15.02.2022 22:23 Ответить
все выехали на историческую родину пересидеть а потом приехать и дальше слюни пускать
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15.02.2022 22:25 Ответить
Они не просто приедут слюни пускать , они будут учить , как нам жить
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16.02.2022 06:32 Ответить
Так хай допомогають,ЗСУ не відмовляться від будь-якої допомоги.
Поки це тільки на самопіар схоже.
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15.02.2022 22:27 Ответить
вони реальні люди і роблять реальні вчинки, а не тупі заяви керівників зло@бучих держустанов типу бєнєдиктиабо моностиря.
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15.02.2022 23:16 Ответить
Навіть заяви бізнесменів більш змістовні та більш мобілізуючі ніж зачитки якимось актором якихось телесуфлерів.
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16.02.2022 00:21 Ответить
Дивно, а Гереги не вийшли підтримати Україну, хоча українці їм носять мільярди гривень в магазини ("Епіцентр", якщо хтось забув).
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16.02.2022 02:45 Ответить
Запомните лица и фамилии этих пособников узаконенного государственного бандитизма. Пока они будут "помогать", государственные бандиты и дальше будут грабить простых людей. Тьфу!
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16.02.2022 03:07 Ответить
Абыдна, да ?
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16.02.2022 04:35 Ответить
"определили, каким будет алгоритм действий бизнеса по помощи жителям Киева и украинскому государству" - што?!
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16.02.2022 03:42 Ответить
Карл, кто это такие?
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16.02.2022 06:01 Ответить
...хватет раскачивати лотку
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16.02.2022 06:42 Ответить
 
 