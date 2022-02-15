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Новини
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"Ми впевнені у мирному майбутньому України": спільна заява київських бізнесменів

Провідні київські підприємці виступили із спільною заявою, у якій повідомили, що бізнес продовжує стабільно працювати та виконувати свої зобов’язання перед партнерами.

Про це йшлося на брифінгу представників бізнес-середовища, який відбувся в приміщенні Центру захисту киян 15 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.

Зокрема, представники бізнесу підтвердили свої плани залишитися в Україні і робити свій в несок в добробут країни. Також вони зазначили, що провели внутрішню координаційну зустріч та визначили яким буде алгоритм дій бізнесу по допомозі мешканцям Києва та українській державі.

Підприємці запевнили, що знаходяться на зв‘язку з міською та центральною владою, системою територіальної оборони і готові реагувати на кризові ситуації.

Також вони закликали підприємців по всій країні зберігати стабільну роботу, а в разі необхідності - підставити плече українському суспільству та українській армії.

"Ми впевнені у мирному майбутньому України. Ми віримо в наші збройні сили, віримо в Україну та на свому рівні будемо робити все для забезпечення економічної стабільності та обороноздатності нашої держави", - йдеться у заяві.

Заяву підтримали: Владислава Молчанова, інвестор, громадський діяч, засновниця групи компаній Stolitsa Group (SG); Ігор Ніконов, підприємець, засновник девелоперської компанії KAN Development; Микола Негрич, підприємець та громадський діяч; Ігор Ланда, директор "БТ Інвест Україна", член правління "Новус Україна"; Андрій Іванов, співзасновник девелоперської компанії UDP під управлінням інвесткомпанії Q Partners; Євген Горбач, керівник ринку "Столичний".

Автор: 

бізнес (1974) Київ (19429) оборона (4773)


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Топ коментарі
+21
РЕСПЕКТ, Батьківщина в нас одна.
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15.02.2022 22:15
+7
все выехали на историческую родину пересидеть а потом приехать и дальше слюни пускать
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15.02.2022 22:25
+5
А где Бродский с червоным Червоненко и остальными? Теневой кабинет формируют---на подаче будут? Во пруха попрёт! Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать!
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15.02.2022 22:23
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РЕСПЕКТ, Батьківщина в нас одна.
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15.02.2022 22:15 Відповісти
А где Бродский с червоным Червоненко и остальными? Теневой кабинет формируют---на подаче будут? Во пруха попрёт! Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать!
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15.02.2022 22:23 Відповісти
все выехали на историческую родину пересидеть а потом приехать и дальше слюни пускать
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15.02.2022 22:25 Відповісти
Они не просто приедут слюни пускать , они будут учить , как нам жить
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16.02.2022 06:32 Відповісти
Так хай допомогають,ЗСУ не відмовляться від будь-якої допомоги.
Поки це тільки на самопіар схоже.
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15.02.2022 22:27 Відповісти
вони реальні люди і роблять реальні вчинки, а не тупі заяви керівників зло@бучих держустанов типу бєнєдиктиабо моностиря.
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15.02.2022 23:16 Відповісти
Навіть заяви бізнесменів більш змістовні та більш мобілізуючі ніж зачитки якимось актором якихось телесуфлерів.
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16.02.2022 00:21 Відповісти
Дивно, а Гереги не вийшли підтримати Україну, хоча українці їм носять мільярди гривень в магазини ("Епіцентр", якщо хтось забув).
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16.02.2022 02:45 Відповісти
Запомните лица и фамилии этих пособников узаконенного государственного бандитизма. Пока они будут "помогать", государственные бандиты и дальше будут грабить простых людей. Тьфу!
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16.02.2022 03:07 Відповісти
Абыдна, да ?
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16.02.2022 04:35 Відповісти
"определили, каким будет алгоритм действий бизнеса по помощи жителям Киева и украинскому государству" - што?!
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16.02.2022 03:42 Відповісти
Карл, кто это такие?
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16.02.2022 06:01 Відповісти
...хватет раскачивати лотку
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16.02.2022 06:42 Відповісти
 
 