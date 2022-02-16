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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Подразделения ЮВО возвращаются в места постоянной дислокации после "учений" в оккупированном Крыму, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Российские военные сообщили о возращении с "учений" во временно оккупированном Крыму подразделений Южного военного округа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом", - сообщило ведомство в среду, добавив, что эшелон уже пересек Крымский мост.

Там заявили, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки.

"Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей", - сообщили военные.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов 15 февраля начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

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"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - сказал он.

Автор: 

армия РФ (19115) Крым (26373)


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Топ комментарии
+17
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16.02.2022 09:14
+16
Возьми себе самолет в кредит и пусть летает без страховки над Украиной.
Если ты не понял многоходовочки Байдена и Британии ,то лучше молчать.
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16.02.2022 09:10
+9
СПУТНИКОВЫХ ФОТОГРАФИЙ НЕТ!
А нагло врать и пи..деть кацапы всегда хорошо умели.
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16.02.2022 09:15
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Правила форума Совет форумчан
Возьми себе самолет в кредит и пусть летает без страховки над Украиной.
Если ты не понял многоходовочки Байдена и Британии ,то лучше молчать.
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16.02.2022 09:10 Ответить
Что ты несешь, практически все авиарейсы летают в обычном режиме.
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16.02.2022 09:23 Ответить

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16.02.2022 09:31 Ответить
https://kbp.aero/ru/ Не забудь нажать на кнопку " показать все "
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16.02.2022 09:32 Ответить
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16.02.2022 09:25 Ответить
Вже можуть повертатись втікачі, що залишили на чартерах нас... Плякаль...
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16.02.2022 09:06 Ответить
Стінгери, Товсь!
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16.02.2022 09:22 Ответить
"Никогда столько и ТАК ЦИНИЧНО не лгут, как НАКАНУНЕ и во время войны*.

По мотивам известного утверждения Отто фон Бисмарка "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." Во времена СМИ еще не обладали такими убийственными возможностями мгновенного действия на легковерных обывателей - паству. О которой один диктатор говорил, что население это бараны и их необходимо палкой, стаей псов держать в стаде управляемом пастухом - пастырем.

Возможно, сообщение о том, что Підрозділи Південного військового округу (ПВО), що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст." Як і раніше "Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення із "військових навчань" до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом" тоже ложь?
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16.02.2022 09:10 Ответить
Судя по тому где находится луна, то они как раз заезжают у Крысм, а не покидают его по мосту
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16.02.2022 09:14 Ответить
екскременти свої забрали з собою на "историческую родину-уродину"?
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16.02.2022 09:14 Ответить
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16.02.2022 09:14 Ответить
СПУТНИКОВЫХ ФОТОГРАФИЙ НЕТ!
А нагло врать и пи..деть кацапы всегда хорошо умели.
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16.02.2022 09:15 Ответить
добрий спосіб виправдати відступ по всіх фронтах : "вазвращєнєє с учєнєй"
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16.02.2022 09:17 Ответить
Нельзя ближайщие три дня расслабляться (никак), деза - это главная уловка ГБШников, даже, если намеренно ответут несколько подразделений НАПОКАЗ!
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16.02.2022 09:26 Ответить
Продолжающиеся на территории Беларуси военные учения «Союзная решимость - 2022» точно войдут в анналы белорусской истории если не по численности военнослужащих, принимающих в них участие, то по крайней мере по «пофигизму» его участников относительно как самих себя так, и «окружающей действительности».
Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга.
Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий.
Кроме возможности заболеть, среди местных жителей наблюдается страх, и даже не войны, а во-первых, оккупации, ведь сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, но сомнения в этом все равно остаются.
Во-вторых же, картинка по телевизору о народной любви белорусов к учениям - это одно, а вот что касается реальности, здесь несколько по-другому, многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.
Да, военных действительно очень много, шок у местных жителей возникает уже от того, что они такого еще вообще никогда не видели, тем более все с оружием и, назовем так, «несколько перевозбуждены» учениями и возможной необходимостью «стать грудью на защиту рубежей», а в таких ситуациях люди действительно далеко не всегда адекватны.
Масла в огонь страхов подливает еще и тот факт, что среди участников учений весьма много лиц неславянской наружности - различных этнических народностей России, которые обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как «свои», а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны.
Кстати, само поведение российских военнослужащих также вызывает вопросы, потихоньку стали привыкать к тому, что военная техника ездит по городам чуть ли не как рейсовые автобусы и паркуется, где придется возле магазинов и кафе, причем никто не обращает внимание на, например, дороги, которые по весне скорее всего придется заново укладывать, оно и понятно, здесь вступает в дело принцип «оно не моё».
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16.02.2022 09:36 Ответить
https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ad444ba
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16.02.2022 10:09 Ответить
> многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.

Ета нивазможно. Мы усе знаем, лоссиане самые добгые сущиства на етай планете, и не только на ней. Так что ета всё бесчинствуютъ замаскированныя гей-солдаты НАТО. А вот к етим "многие" надобы присмотрецца, уж не предатели ли.
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16.02.2022 10:25 Ответить
Вот именно! С чего бы это они боятся дочек одолжить в член к пепенцам... тьху, в плен к чеченцам и бурятам? Авось трызда не мыло, не вымылится - так нет же, не позволяют поднять боевой йух... тьху, боевой дух русскоглазому солдату! Небось берегут для ЛГБТ-инструкторов НАТО? Измена! К стенке!
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16.02.2022 12:02 Ответить
вот чисто ради интереса, сколько нептунов надо для нанесения непоправимого урона крымскому мосту?...
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16.02.2022 09:46 Ответить
Путин делал вид что уходил из Грузии а потом вероломно напал на неё
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16.02.2022 10:06 Ответить
Путин конечно безбашенное *****, но в Грузии не всё так однозначно было. Там у Михо немного башню подорвало. Не просчитал он путина и слишком на американцев надеялся: типа не позволят, защитят если что ...
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16.02.2022 10:41 Ответить
И в чем ему башню подорвало?
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16.02.2022 11:37 Ответить
Тебе в подробностях рассказать всю историю грузинско-российского конфликта 2008 г.? Или сам изучишь? Советую на европейско-американских ресурсах изучать.
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16.02.2022 11:43 Ответить
Так я с ней знаком в режиме онлайн) Вот мне и интересно когда Михо отдал приказ напасть на рашку?
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16.02.2022 22:15 Ответить
Не нужно утрировать. Я не утверждал, что Саакашвили виноват в том, что РФ напала на Грузию. Во всех подобных конфликтах вина РФ безусловна (для меня во всяком случае).
Я говорил о том, что прежде чем условно "***********" надо трезво оценивать собственные силы и вероятное поведение противника. Именно в этом ошибся Саакашвили.
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17.02.2022 10:13 Ответить
кабаев и его кодла никогда открыто не нападает, сегодня все ждали нападения, кабаев ждёт, что завтра все расслабятся, и нагадит из за угла..
пока кабаев сидит в кремле, а не в Гааге, Украине нельзя терять бдительность, потому, что у кабаева острая мания преследования, фобии бандеровцев и бред уничтожения Украины..
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16.02.2022 10:11 Ответить
В сельских поселениях Чечни объявили о проведении сбора резервистов
https://www.kavkazr.com/a/v-seljskih-poseleniyah-chechni-provodyat-sbor-rezervistov/31704876.html
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16.02.2022 10:55 Ответить
Значить Україна пішла на поступки...
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16.02.2022 13:11 Ответить
Все закончилось именно так, как и должно было. Зачем устроили истерику, уронив нашу экономику, непонятно
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16.02.2022 13:12 Ответить
Куценко,как можно уронить экономику за две недели? Вот зачем писать бред?
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16.02.2022 13:22 Ответить
Про нападение с ноября разгоняют и это сказалось, к примеру, на валютном рынке.
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16.02.2022 13:39 Ответить
Пока мучились розияне в Крыму только по открытым источникам сумели потерять в дтп 10ко авто и плюс 3 бтра с грузом 200 там непонятка ковид тоже считать или нет
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16.02.2022 13:18 Ответить
Поражен наивностью нашего народа. Зеленский ведет переговоры со старшими из.... А сейчас встречается с олигархами, сегодня с Ахметовым в Мариуполе. Он снова всю страну отдает в руки олигархов. Как позорник клянчит бульдозеры у Европы, а олигархи не одного автомата не купили, а живут за счет страны и народа и как мыши побежали сразу. Но Зеля снова поплакал "вернитесь" и все опять двадцать пять. Только вот Путину похер. Если его олигархи решат, что потерять все в Лондоне выгоднее чем приобрести всю Украину и сесть здесь на все, а через время и Европа склонится к ним и еще вернут все, то Путин войдет и его ничто не остановит. У Украины два главных врага: наши олигархи и Рашисты. Так что придется нам воевать и очень сильно и тяжело. А ВОЙНА НАЧНЕТСЯ 04.04.22 и продлится до 2040 года. Я видел горящую красную книгу, которую держал военный генерал и на ней были золотые написанные числа 04.04.22 ...... 11.40. Не старайтесь писать что я болен, мне все равно. Правду не сотрешь, она пишется наверху у Бога.
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16.02.2022 14:33 Ответить
Ежели перевезти по мосту танки на материк ,то это никакой не отвод . Не надо дурака включать!
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16.02.2022 16:21 Ответить
 
 