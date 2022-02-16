Подразделения ЮВО возвращаются в места постоянной дислокации после "учений" в оккупированном Крыму, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Российские военные сообщили о возращении с "учений" во временно оккупированном Крыму подразделений Южного военного округа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом", - сообщило ведомство в среду, добавив, что эшелон уже пересек Крымский мост.

Там заявили, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки.

"Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей", - сообщили военные.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов 15 февраля начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

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"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - сказал он.