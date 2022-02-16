Подразделения ЮВО возвращаются в места постоянной дислокации после "учений" в оккупированном Крыму, - Минобороны РФ. ВИДЕО
Российские военные сообщили о возращении с "учений" во временно оккупированном Крыму подразделений Южного военного округа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом", - сообщило ведомство в среду, добавив, что эшелон уже пересек Крымский мост.
Там заявили, что личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки.
"Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей", - сообщили военные.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов 15 февраля начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - сказал он.
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По мотивам известного утверждения Отто фон Бисмарка "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." Во времена СМИ еще не обладали такими убийственными возможностями мгновенного действия на легковерных обывателей - паству. О которой один диктатор говорил, что население это бараны и их необходимо палкой, стаей псов держать в стаде управляемом пастухом - пастырем.
Возможно, сообщение о том, что Підрозділи Південного військового округу (ПВО), що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом", - повідомило відомство в середу, додавши, що ешелон уже перетнув Кримський міст." Як і раніше "Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення із "військових навчань" до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом" тоже ложь?
А нагло врать и пи..деть кацапы всегда хорошо умели.
Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга.
Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий.
Кроме возможности заболеть, среди местных жителей наблюдается страх, и даже не войны, а во-первых, оккупации, ведь сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, но сомнения в этом все равно остаются.
Во-вторых же, картинка по телевизору о народной любви белорусов к учениям - это одно, а вот что касается реальности, здесь несколько по-другому, многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.
Да, военных действительно очень много, шок у местных жителей возникает уже от того, что они такого еще вообще никогда не видели, тем более все с оружием и, назовем так, «несколько перевозбуждены» учениями и возможной необходимостью «стать грудью на защиту рубежей», а в таких ситуациях люди действительно далеко не всегда адекватны.
Масла в огонь страхов подливает еще и тот факт, что среди участников учений весьма много лиц неславянской наружности - различных этнических народностей России, которые обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как «свои», а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны.
Кстати, само поведение российских военнослужащих также вызывает вопросы, потихоньку стали привыкать к тому, что военная техника ездит по городам чуть ли не как рейсовые автобусы и паркуется, где придется возле магазинов и кафе, причем никто не обращает внимание на, например, дороги, которые по весне скорее всего придется заново укладывать, оно и понятно, здесь вступает в дело принцип «оно не моё».
Ета нивазможно. Мы усе знаем, лоссиане самые добгые сущиства на етай планете, и не только на ней. Так что ета всё бесчинствуютъ замаскированныя гей-солдаты НАТО. А вот к етим "многие" надобы присмотрецца, уж не предатели ли.
Я говорил о том, что прежде чем условно "***********" надо трезво оценивать собственные силы и вероятное поведение противника. Именно в этом ошибся Саакашвили.
пока кабаев сидит в кремле, а не в Гааге, Украине нельзя терять бдительность, потому, что у кабаева острая мания преследования, фобии бандеровцев и бред уничтожения Украины..
https://www.kavkazr.com/a/v-seljskih-poseleniyah-chechni-provodyat-sbor-rezervistov/31704876.html