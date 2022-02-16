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Донбасс может быть счастлив только в единой и независимой Украине, - Ахметов

Донбасс может быть счастлив только в единой и независимой Украине, - Ахметов

Донбасс может быть счастлив только вместе с единой и независимой Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца SCM Рината Ахметова во время визита в Мариуполь.

"Я уже говорил не раз и еще раз скажу: счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине", - заявил Ринат Ахметов на встрече с трудовым коллективом металлургических предприятий города.

По словам Ахметова, SCM сделает все, чтобы Мариуполь развивался, а у жителей города была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь.

"Почему я здесь, именно сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель - сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный, и успешный Мариуполь, сильная, единая, независимая, целостная и успешная Украина", - заявил бизнесмен.

Как сообщалось, бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля планирует посетить Мариуполь.

Отметим, что в Мариуполе расположены два металлургических предприятия группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь.

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+36
Гудок плазує перед Гундосом. Окупація частини Донецької і Луганської областей - це багаторічна робота на тій території партії регіонів і пана Ахметова.
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16.02.2022 13:04
+26
Лживая и трусливая тварь!
Очко жим-жим? Надо срочно толкнуть патриотические лозунги?
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16.02.2022 13:06
+20
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16.02.2022 13:06
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Надіюсь Ахметов зробив правильні висновки після 2014 року, коли міг на Донбасі зупинити це божевілля.
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16.02.2022 13:27 Ответить
Якби Ахметов свого часу наказав і підключився силами і засобами - жодною днр-лнр зараз навіть би не смерділо.
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16.02.2022 13:33 Ответить
Не треба гнати на бізнес партнера сивочолого гетьмана.
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16.02.2022 13:35 Ответить
Правильно ,гнать можно и нужно только на поддельника зелупы,с которым они грабили нацбанк
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16.02.2022 13:59 Ответить
Сказал Ахметов и подул в дудку)
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16.02.2022 13:38 Ответить
Ааааа)))зелупа сейчас пердит и спешит в Мариуполь -гудок,в наглую,"патриотизма" лишает
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16.02.2022 13:57 Ответить
Ахмєт-паша, правитель всєя (вже не всєя) Донбасу, зуб дає
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16.02.2022 13:57 Ответить
гудок обоссаный, тьфу...
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16.02.2022 13:59 Ответить
Шо ще було???

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16.02.2022 14:02 Ответить
Татарин гнида совсем нюх потерял ,давно пора этого чмыря на нары отправить ...
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16.02.2022 14:04 Ответить
И зеледент махнул в Мариуполь. Совпадение?
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16.02.2022 14:04 Ответить
А казали, що Ахметов з Новінським рвонули на Захід. Маріуполь - це ж не Захід.
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16.02.2022 14:10 Ответить
Значить США з Україною. Проти США нікому не вигідно... Шулер знає, що треба робити щоб бути на плаву.
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16.02.2022 14:28 Ответить
А какой рыжий татарин в 14м дудел в дудку и вопил* услышьте Бамбас*?
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16.02.2022 14:35 Ответить
В марте 2014г. при его влиянии Ахметов мог легко остановить протесты, встав твердо на защиту государства Украина и власти ее представляющей.. Но борьба с политическими противниками так его сторонников увлекла, что агенты Кремля превратили ее в борьбу против Украины.
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16.02.2022 14:52 Ответить
Повертатись спиною до "суки православної" - стратегічна помилка 😎
Краще коли **** попереду і на ланцюгу в охорони.
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16.02.2022 14:56 Ответить
підар ти продажний
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16.02.2022 15:45 Ответить
Надеюсь ФБР и до тебя доберется.
Ты конечно хитрый черт, но и за океаном не дураки работают.
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16.02.2022 15:58 Ответить
гудок запел
че то подозрительно
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16.02.2022 18:33 Ответить
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