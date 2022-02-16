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Донбас може бути щасливим лише в єдиній та незалежній Україні, - Ахметов

Донбас може бути щасливим лише в єдиній та незалежній Україні, - Ахметов

Донбас може бути щасливим лише разом із єдиною та незалежною Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника SCM Ріната Ахметова під час візиту до Маріуполя.

"Я вже говорив не раз і ще раз скажу: щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні", - заявив Рінат Ахметов на зустрічі із трудовим колективом металургійних підприємств міста.

За словами Ахметова, SCM зробить усе, щоб Маріуполь розвивався, а у жителів міста була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя.

"Чому я тут, саме сьогодні, 16 лютого? Сьогодні весь світ за нас переживає. Сьогодні всі пишуть та кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно та тривожно. Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу. У нас з вами одна мета - сильні та успішні підприємства, сильний, красивий, мирний, та успішний Маріуполь, сильна, єдина, незалежна, цілісна та успішна Україна", - заявив бізнесмен.

Як повідомлялося, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.

Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь".

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+36
Гудок плазує перед Гундосом. Окупація частини Донецької і Луганської областей - це багаторічна робота на тій території партії регіонів і пана Ахметова.
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16.02.2022 13:04
+26
Лживая и трусливая тварь!
Очко жим-жим? Надо срочно толкнуть патриотические лозунги?
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16.02.2022 13:06
+20
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16.02.2022 13:06
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Надіюсь Ахметов зробив правильні висновки після 2014 року, коли міг на Донбасі зупинити це божевілля.
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16.02.2022 13:27 Відповісти
Якби Ахметов свого часу наказав і підключився силами і засобами - жодною днр-лнр зараз навіть би не смерділо.
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16.02.2022 13:33 Відповісти
Не треба гнати на бізнес партнера сивочолого гетьмана.
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16.02.2022 13:35 Відповісти
Правильно ,гнать можно и нужно только на поддельника зелупы,с которым они грабили нацбанк
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Сказал Ахметов и подул в дудку)
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16.02.2022 13:38 Відповісти
Ааааа)))зелупа сейчас пердит и спешит в Мариуполь -гудок,в наглую,"патриотизма" лишает
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16.02.2022 13:57 Відповісти
Ахмєт-паша, правитель всєя (вже не всєя) Донбасу, зуб дає
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16.02.2022 13:57 Відповісти
гудок обоссаный, тьфу...
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Шо ще було???

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16.02.2022 14:02 Відповісти
Татарин гнида совсем нюх потерял ,давно пора этого чмыря на нары отправить ...
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16.02.2022 14:04 Відповісти
И зеледент махнул в Мариуполь. Совпадение?
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16.02.2022 14:04 Відповісти
А казали, що Ахметов з Новінським рвонули на Захід. Маріуполь - це ж не Захід.
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16.02.2022 14:10 Відповісти
Значить США з Україною. Проти США нікому не вигідно... Шулер знає, що треба робити щоб бути на плаву.
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16.02.2022 14:28 Відповісти
А какой рыжий татарин в 14м дудел в дудку и вопил* услышьте Бамбас*?
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16.02.2022 14:35 Відповісти
В марте 2014г. при его влиянии Ахметов мог легко остановить протесты, встав твердо на защиту государства Украина и власти ее представляющей.. Но борьба с политическими противниками так его сторонников увлекла, что агенты Кремля превратили ее в борьбу против Украины.
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16.02.2022 14:52 Відповісти
Повертатись спиною до "суки православної" - стратегічна помилка 😎
Краще коли **** попереду і на ланцюгу в охорони.
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16.02.2022 14:56 Відповісти
підар ти продажний
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16.02.2022 15:45 Відповісти
Надеюсь ФБР и до тебя доберется.
Ты конечно хитрый черт, но и за океаном не дураки работают.
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16.02.2022 15:58 Відповісти
гудок запел
че то подозрительно
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16.02.2022 18:33 Відповісти
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