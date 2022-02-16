Ахметов строит новое металлургическое производство в Мариуполе за 1 млрд долларов
Группа "Метинвест" инвестирует 1 млрд долларов в строительство нового производства на металлургических предприятиях города Мариуполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мажоритарного акционера компании Рината Ахметова во время визита в прифронтовой город.
"Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. В этом году компания "Метинвест" будет инвестировать 1 млрд долларов в новое производство, - сказал он. - Мы построим новый университет, сделаем все, что от нас зависит, чтобы в Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное - счастливая жизнь для людей".
Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил, что принято решение в этом году ранее, чем обычно, повысить зарплату по холдингу - с 1 марта, в среднем на 10%.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа SCM (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.
Как сообщалось, бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля планирует посетить Мариуполь.
Отметим, что в Мариуполе расположены два металлургических предприятия группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вообще все эти линии обороны устарели еще во вторую мировую.
тому у Ахмєтова частина діяльності по опрєделенію соціальна
На том же заводе Ильича устаревшие технологии работы, качество металла на Азовстали начало отставать от конкурентов уже очень давно. Точечные вливания финансов позволяют держаться на плаву, но не более того. Если не обновить мощности производства продукция заводов по соотношении цена/качество просто станут неконкурентноспособными на рынке.
Просто бизнес и не более того. Решение полезное для людей живущих в городе, но продиктованое рыночной экономикой, а отнюдь не меценатством.
Несколько раз попадали из за украинской стали!
Теперь у нас на заводе её практически не используют, а если используют - в самых маловажных конструкциях.
Серьёзно? Это я сижу в Мариуполе и дышу говняным воздухом?
Там ще власник АТБ теж не хило вкладає гроші в бізнес на Україні.
Хотят отказаться от технологии 19 века?
Да. Прямое восстановление железа.
Интересно, в новопостроенном университете будут труды Суркова изучать?