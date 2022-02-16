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Ахметов будує нове металургійне виробництво у Маріуполі за 1 млрд доларів

Ахметов будує нове металургійне виробництво у Маріуполі за 1 млрд доларів

Група "Метінвест" інвестує 1 млрд доларів у будівництво нового виробництва на металургійних підприємствах міста Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мажоритарного акціонера компанії Ріната Ахметова під час візиту до прифронтового міста.

"Ми продовжуємо будувати, продовжуємо інвестувати. Цього року компанія "Метінвест" буде інвестувати 1 млрд доларів у нове виробництво, - сказав він. - Ми побудуємо новий університет, зробимо все, що від нас залежить, щоб у Маріуполі була гідна робота, гідна зарплата, а найголовніше - щасливе життя для людей".

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков повідомив, що прийняте рішення цього року раніше, ніж зазвичай, підвищити зарплату по холдингу - з 1 березня, в середньому на 10%.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група SCM (71,24%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинського.

Як повідомлялося, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.

Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь".

Автор: 

Маріуполь (3226) Метінвест (927)


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Топ коментарі
+13
Угу. Это тот Ахметов, который навязал Украине Януковича? Конечно патриот.
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16.02.2022 14:26
+9
Неплохо, у Мариуполе ЗП выше чем в ДНР в 4 раза, вот тебе и народные республики)
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16.02.2022 14:18
+9
Новое производство даст новые рабочие места. и в плане экономики это хороший бонус городу и его жителям. Но не надо заниматься самообманом, Ахметов делает это не от того что он Мать Тереза, а потому как это выгодно для его бизнеса.

На том же заводе Ильича устаревшие технологии работы, качество металла на Азовстали начало отставать от конкурентов уже очень давно. Точечные вливания финансов позволяют держаться на плаву, но не более того. Если не обновить мощности производства продукция заводов по соотношении цена/качество просто станут неконкурентноспособными на рынке.

Просто бизнес и не более того. Решение полезное для людей живущих в городе, но продиктованое рыночной экономикой, а отнюдь не меценатством.
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16.02.2022 14:41
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Наскільки воно буде екологічним? Бо там і так повітря жах.
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16.02.2022 14:13 Відповісти
Рінат, побудуй на Донбасі "лінію Ахмєтова" і тоді можеш спокійно що завгодно будувати, а інакше.....
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16.02.2022 15:04 Відповісти
Ты не подсказывай, а то он построит... но с западной стороны от Мариуполя... Шутка.
А вообще все эти линии обороны устарели еще во вторую мировую.
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16.02.2022 19:27 Відповісти
Мінінфраструктури та зерно трейдер Кернел домовилися про плани інвестувати у розвиток порту Чорноморськ $100 млн.
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16.02.2022 21:47 Відповісти
Ахметов -- патріот і меценат в Україні. Але яким боком в цій справі вадим новинський...
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16.02.2022 14:15 Відповісти
Угу. Это тот Ахметов, который навязал Украине Януковича? Конечно патриот.
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16.02.2022 14:26 Відповісти
Янык изначально был за Европу, а потом вдруг быстро переобулся.
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16.02.2022 14:46 Відповісти
Какая Европа? О чем ты? Он просто хотел сп...ть бабки от них. Когда его послали он лег под Раиссу.
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16.02.2022 14:59 Відповісти
Яник бачив Україну як свою фазенду
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16.02.2022 15:02 Відповісти
Не открою страшной тайны, если скажу, что они все так Украину видят. 30 лет жопы - тому подтверждение.
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16.02.2022 16:11 Відповісти
Угу.А как же патриот Кучма, который реально выдвинул ростовского поца премьером?Не все так однозначно,Ахметов дает рабочие места с достойной оплатой + уева туча благотворительности,всего того что не сделала ни одна власть и не делает ни один не бедный барыга.А болтовня о сдаче Ахметовым Донецка-полный бред,предотвратить сдачу Донецка не смогло даже государство которое кормило стадо ментов,а виноват Ахметов,который потерял в том же Донецке весь свой бизнес...Кто такой Ахметов,он депутат?президент?премьер?что тебе он лично должен?Ахметов уехал за бугор-горе!вернись-ты не патриот,а кто об этом пищит?ссыкло которое 2года не кормило и не одевало армию,а вы ему подпеваете?смешно...
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16.02.2022 17:01 Відповісти
Ты в своем уме ?
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16.02.2022 14:35 Відповісти
Ахметов з 14 року змінився в кращу сторну.
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16.02.2022 14:47 Відповісти
Ахмєтов - промисловий капіталіст, а Бєня - фінансово-корупційний злодюга

тому у Ахмєтова частина діяльності по опрєделенію соціальна
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16.02.2022 15:07 Відповісти
Неплохо, у Мариуполе ЗП выше чем в ДНР в 4 раза, вот тебе и народные республики)
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16.02.2022 14:18 Відповісти
и онкохворых, в тч рак шитовидной железы у мужчин 😶, пруд пруди!
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16.02.2022 14:37 Відповісти
у Києві на Харківському краще ?
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16.02.2022 15:08 Відповісти
Только у мужчин??? Але, в Мариуполе онкология всех косит. И на предприятиях столько женщин работает сколько и мужчин.
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16.02.2022 15:11 Відповісти
На нары эту гниду !
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16.02.2022 14:25 Відповісти
Если это правда , то это будет намного весомей всех этих разговоров про тишину .
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16.02.2022 14:27 Відповісти
ура к победе феодализма во всем Мариуполе...
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16.02.2022 14:30 Відповісти
Вы дебилы иного писать не можете
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16.02.2022 14:32 Відповісти
Новое производство на старых уворованных предприятиях,ну конечно верим,верим.
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16.02.2022 14:32 Відповісти
Новое производство даст новые рабочие места. и в плане экономики это хороший бонус городу и его жителям. Но не надо заниматься самообманом, Ахметов делает это не от того что он Мать Тереза, а потому как это выгодно для его бизнеса.

На том же заводе Ильича устаревшие технологии работы, качество металла на Азовстали начало отставать от конкурентов уже очень давно. Точечные вливания финансов позволяют держаться на плаву, но не более того. Если не обновить мощности производства продукция заводов по соотношении цена/качество просто станут неконкурентноспособными на рынке.

Просто бизнес и не более того. Решение полезное для людей живущих в городе, но продиктованое рыночной экономикой, а отнюдь не меценатством.
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16.02.2022 14:41 Відповісти
Вы включайте то сознание когда пишите,если новое производство делается с целью экономии затрат,то рабочих мест будет меньше и они будут дешевле,демагогия не спасет воришке и аферисту репутацию,даже и не надейтесь.
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16.02.2022 14:48 Відповісти
Правильно, а освободившиеся пойдут в новый университет учиться на проффесоров. Вот и не завидуйте.
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16.02.2022 19:32 Відповісти
качество металла на Азовстали начало отставать от конкурентов уже очень давно

Несколько раз попадали из за украинской стали!
Теперь у нас на заводе её практически не используют, а если используют - в самых маловажных конструкциях.
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16.02.2022 19:34 Відповісти
Нехороший человек распоряжается крупными суммами. Это очень плохо . Я не хочу на Азовском море еще одного монстра.Иначе его ждет судьба Арала...
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16.02.2022 14:33 Відповісти
Вы полагаете, что из-за какого-то там заводика Азовское море пересохнет?
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16.02.2022 15:05 Відповісти
Мне хватает и двух имеющихся.Чтобы они провалились. Точнее красные сатанисты,надумавшие надругаться над природой.
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16.02.2022 15:11 Відповісти
Так может это хорошая новость? Ахметка поставит новое производство, более современное и экологичное. А старую вонючку закроет.
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16.02.2022 15:14 Відповісти
Ты веришь в хорошие новости от олигархов ? Жизнь тебя нихера не научила за 30 лет.
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16.02.2022 15:42 Відповісти
"Жизнь тебя нихера не научила за 30 лет. "

Серьёзно? Это я сижу в Мариуполе и дышу говняным воздухом?
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16.02.2022 16:20 Відповісти
зекрыса лопнет)не ну классно гудок зелупу в дерьмо макает и отбирает "патриотизм" -ибо нефиг нести в видосах то,за что не можешь нормально ответить
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16.02.2022 14:34 Відповісти
Так не хило.
Там ще власник АТБ теж не хило вкладає гроші в бізнес на Україні.
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16.02.2022 14:44 Відповісти
Новое производство?
Хотят отказаться от технологии 19 века?
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16.02.2022 14:48 Відповісти
Как хорошо что вы в курсе.
Да. Прямое восстановление железа.
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16.02.2022 14:56 Відповісти
Лучше бы он обьяснил людям, как и почему сооучредителем холдинга стал друг Путина Новинский, получивший гражданство Украины от Януковоща, убивший судоремонтную и судостроительную отрасли Украины и агитирующий сейчас за консультации Рады с ГосДумой Р.
Интересно, в новопостроенном университете будут труды Суркова изучать?
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16.02.2022 15:09 Відповісти
Ахметов и Новинский - 2 члена русской мафии. Добра не жди от них! Потом будут людей подбивать за Россию топить. Ахметов и Новинский должны быть за решеткой!
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16.02.2022 15:18 Відповісти
Чего ты мелешь,когда Ахметка топил за лаптеногих?Новинский ,да ,**** та еще.
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16.02.2022 17:15 Відповісти
Ахметов привел во власть Януковича и Партию регионов. А больше читай компроматы на Ахметова - его еще при СССР завербовало КГБ.
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16.02.2022 21:05 Відповісти
А Кучму кто завербовал, который привел яныка к премьерству?А создателя партии регионов -Порошенко,тоже Ахметов к власти привел?)))Ты компроматы где эти читаешь?в архиве кгб?или сидя на толчке в газете пионерская правда?)))Ахметов 66года рожения,а союз распался в 91году,Ахметову было 25лет!!!!!так когда кгб его завербовало,в детском саду что ли ?)))Рассмешил,так рассмешил)))Дмитрий у тебя каша в голове отменная)))и при чем здесь русская мафия,если ахметов коренной дончанин ?как бабка базарная ,по другому назвать не могу)))
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16.02.2022 22:43 Відповісти
Ахметов не служил, а в СССР такого невозможно было без связи с КГБ. Его еще до службы завербовали.
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17.02.2022 10:13 Відповісти
СБУ опубликовало записи Суркова с Бородаем в которых говорится, что Ахметов в Москве встречался со своим куратором из спецслужб России.
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17.02.2022 10:17 Відповісти
Вот видео Ахметова с Януковичем https://www.youtube.com/watch?v=wStda1xWzok
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17.02.2022 10:18 Відповісти
Ахметов стал после Брагина главой донецкой мафии, которая связана с русскими мафиями - там группировки разные, а те все связаны с ФСБ - они в 90-е соединились. И люди оттуда попали и во власть и в спецслужбы. А по соседству с женой гражданской Путина - живет глава русско-украинской мафии - Могилевич.
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17.02.2022 10:24 Відповісти
вопрос в том, зачем ты защищаешь его??? ты связан с ним как-то - вот ответ! или бот или какой-то его человек под скрытым ником.
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17.02.2022 10:25 Відповісти
Писатель,я не фанат ахметки,но когда обсирают человека который больше делает для страны чем власть то я подпевать не буду!Ты наплел тут столько железных фактов,я просто в ауте)))Про армию так вообще железобетон,оказывается половина моих знакомых кгбшные агенты)))Детка,ахметов в далекие 90е действительно убрал всех своих конкурентов и рулил Донецком,но это уже не русская мафия а наша родненькая украинская,это раз))))про видео с яныком не смеши,есть видео и зеленского с януковощем и что?это известные люди они все друг друга знают и их всех обьединяют такие зелененькие бумажечки под названием -доллары,это называется бизнес детка)))Все выходцы из 90х заработали деньги не совсем честным путем,а почему их не посадили?наверное потому что у власти тоже были не совсем честные люди,разве не так?Так кто из этих людей преступник?Тот кто вкладывает миллиард в завод или тот кто должен был бороться с криминалом ,а выкладывает какие то левые записи или видосики для деток вроде тебя?так вот Ахметов сейчас полностью легализовал свой бизнесс ,иначе на запад его бы не пустили.И вот этот человек сейчас вкладывает миллиард бакинских чтобы построить завод в Украине,а какой то Дмитрий пупкин очень этим не доволен)))Вопрос,кто такой Дмитрий пупкин?Кто ты?ты построил завод,создал рабочие места для тысячи людей,обеспечил их зарплатой в два раза больше чем госзарплата?может ты построил за свои бабки множество больниц для больных онкологией,туберкулезом,сердечников? обеспечил эти больницы скорыми и оборудованием за свои деньги как Ахметов?Кто еще занимается таким стабильно и в таких масштабах кроме Ахметова ?назови мне этих героев?Да элементарные подарки детям в садиках на Новый год по Донецкой области кроме Ахметова лет десять никто не дарит,почему?Ну а то что ты меня назвал человеком ахметки,это вообще хит!)))))Ты подумай кто ты для человека получающего зарплату 10шт баксов,а теперь подумай кто ты и я для миллиардера мирового уровня,подумал?Правильно,мы пыль для них)))они даже не узнают о нашем существовании,тем не менее Ахметов занимается благотворительностью и это факт!так что оставь свои видосики бабулькам на лавочках и повзрослей немного.И ты действительно думаешь что если я подпишусь настоящим именем,оно действительно будет настоящим или что то изменит ,еще раз советую думать головой и верить своим глазам а не распространять слухи хайпожоров с ютюба...
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17.02.2022 13:41 Відповісти
ты полный даун! ты мне вываливаешь пиар Ахметова и говоришь, что ты не защищаешь Ахметова. Он обворовал страну до нитки последней, и благотворительностью занимается на 0.1% от украденного. Если бы Ахметова не было, то все население Украины было бы богаче во много раз! Ты не понимаешь системы что ли??? Прочитай Политику - Аристотеля. Там описаны системы власти - это величайший ум человечества! Он априорно описал системы власти. Украина самая нищая страна потому что в ней система - олигархическая. А олигархическая система в стране, как Аристотель говорит - это нищее население, которое олигархи грабят. И Кучма - это крестный отец олигархов и его нужно тоже сажать в тюрьму. Они устроили бандитский передел Украины и подерибанили государственные предприятия. Если бы эти бандиты их не захватили, то у них бы не было бы столько денег. А у народа были бы маленькие платежки ибо их бы не накручивали бы олигархи, у которых главное свойство - это жадность, которая действует в ущерб всему государству. И цены были бы для людей нормальные в магазинах ибо это тоже последствия поднятия цен захваченных олигархами предприятий и ресурсов. А если у народа были бы маленькие цены в платежках и в магазинах, то народ бы откладывать деньги мог себе и потом открывать и строить из накопленного бизнес. А олигархи не дают людям накапливать и тянут последние и уничтожили весь малый и средний бизнес, которые в развитых странах являются главными двигателями экономики. Украине нужно принять прямую демократию, чтобы выйти из этой системы гнилой и подконтрольной олигархам, что власти под Ахметова принимают законы и Коломойского и других олигархов и в ущерб большинству народа. Это противоположно демократии - это власть меньшинства гнилого олигархического, а демократия - это власть большинства народа, чтобы большинству становилось в равной мере лучше жить. И если бы открывались миллионы бизнесов малых у Украинцев, то это было бы в миллион раз лучше, чем завод Ахметова, который будет приносить ему доход и убытки Украине.
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17.02.2022 14:08 Відповісти
О!!!!какой интеллект)))вперед на броневичек детка,всех убить и все забрать)))Знакомый ватный лозунг))))Детка,после первого слова в твоем предложении-имею полное право послать тебя на Й УХ ,и не собираюсь читать твой словесный понос)))На Й У Х-Счастливой дороги!))))
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17.02.2022 14:29 Відповісти
Нова пошта збирається інвестувати у розвиток компанії 5 млрд грн, з них понад мільярд - у будівництво терміналу в Одесі. Новий термінал оброблятиме втричі більше посилок, ніж чинний.
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16.02.2022 17:54 Відповісти
А зарплату уже существующим работникам татарин поднять не хочет? Раза в два.
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18.02.2022 15:06 Відповісти
 
 