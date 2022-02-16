Ахметов будує нове металургійне виробництво у Маріуполі за 1 млрд доларів
Група "Метінвест" інвестує 1 млрд доларів у будівництво нового виробництва на металургійних підприємствах міста Маріуполь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мажоритарного акціонера компанії Ріната Ахметова під час візиту до прифронтового міста.
"Ми продовжуємо будувати, продовжуємо інвестувати. Цього року компанія "Метінвест" буде інвестувати 1 млрд доларів у нове виробництво, - сказав він. - Ми побудуємо новий університет, зробимо все, що від нас залежить, щоб у Маріуполі була гідна робота, гідна зарплата, а найголовніше - щасливе життя для людей".
Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков повідомив, що прийняте рішення цього року раніше, ніж зазвичай, підвищити зарплату по холдингу - з 1 березня, в середньому на 10%.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група SCM (71,24%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинського.
Як повідомлялося, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.
Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь".
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А вообще все эти линии обороны устарели еще во вторую мировую.
тому у Ахмєтова частина діяльності по опрєделенію соціальна
На том же заводе Ильича устаревшие технологии работы, качество металла на Азовстали начало отставать от конкурентов уже очень давно. Точечные вливания финансов позволяют держаться на плаву, но не более того. Если не обновить мощности производства продукция заводов по соотношении цена/качество просто станут неконкурентноспособными на рынке.
Просто бизнес и не более того. Решение полезное для людей живущих в городе, но продиктованое рыночной экономикой, а отнюдь не меценатством.
Несколько раз попадали из за украинской стали!
Теперь у нас на заводе её практически не используют, а если используют - в самых маловажных конструкциях.
Серьёзно? Это я сижу в Мариуполе и дышу говняным воздухом?
Там ще власник АТБ теж не хило вкладає гроші в бізнес на Україні.
Хотят отказаться от технологии 19 века?
Да. Прямое восстановление железа.
Интересно, в новопостроенном университете будут труды Суркова изучать?