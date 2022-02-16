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Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала идею властей повысить налоги на добычу газа

Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала идею властей повысить налоги на добычу газа

Украине стоит ожидать сокращения объемов добычи газа и дефицита газа собственной добычи в случае принятия законов о новых повышенных ставках ренты на добычу газа.

Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вероятно, в случае принятия новых повышенных ставок ренты, следует ожидать очередного сокращения объемов добычи газа и, соответственно, дефицита газа собственной добычи, потребление которого ежегодно только растет, что будет требовать от Правительства поиска новых путей для импорта газа", – говорится в заявлении Ассоциации.

В Бизнес Ассоциации отметили, что начиная с 2010 года налог на пользование природными ресурсами по добыче газа менялся шесть раз.

Так, предлагаемое увеличение ставок приведет к увеличению максимальной кумулятивной доли налогов в цене до 75% для неглубоких скважин и до 64% для глубоких скважин, что, по мнению газодобывающих компаний, приведет к полной остановке инвестиций в отрасль, а дефицит оборотного капитала приведет к снижению капитальных затрат, отмечает Ассоциация.

В результате этого, добавляют там, Украина будет вынуждена импортировать "минимум 3 млрд м3 газа" в течение трех лет, что обойдется по нынешним ценам почти в 100 млрд грн и превысит любые краткосрочные фискальные выгоды от повышения ставок.

"Вполне очевидно, что экономически выгоднее стимулировать развитие собственной добычи газа, чем отбирать инвестиционный ресурс для бюджета и закупать импортный газ, усиливая позиции страны-агрессора. Ведь ни для кого не секрет, что львиная доля импорта из ЕС, по сути, является реэкспортом российского газа", – заявили в ЕБА.

Ассоциация добавила, что не поддерживает эти законопроекты, и призвала нардепов не голосовать за них.

Автор: 

бизнес (1620) Газ (10223) налоги (3238) рента (45)


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Топ комментарии
+11
Беня, Ахмет, Новинский- самые нищие хотя( да, это они конечные бенифициары газодобычи в Украине)..последнюю краюху хлеба у них отбирают, куда ж это годиться..
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16.02.2022 20:06
+5
Ну а как же, самых нищих обижают - газодобытчиков. Они бы хотели и дальше добывать украинский газ по мизерным украинским налогам, но продавать по "рынку", т.е. по максимально возможной цене, а заодно платить разным членам своих набсоветов по 50-500 кусков зеленых в месяц.
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16.02.2022 20:01
+5
Вся фішка в тому, що підвищені ставки за ренту газу будуть застосовуватися, коли ціна за газ БУДЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 400 БАКСІВ ЗА ОДНУ ТИСЯЧУ КУБІВ.. І підвищена ставка буде застосовуватися лише до того надлишку.
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16.02.2022 20:09
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Правила форума Совет форумчан
так они этого и добиваются. первая задача коллаборационистского правительства зеленского - автономия бамбаза, вторая - кабальный газовый контракт.
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16.02.2022 20:00 Ответить
Беня, Ахмет, Новинский- самые нищие хотя( да, это они конечные бенифициары газодобычи в Украине)..последнюю краюху хлеба у них отбирают, куда ж это годиться..
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16.02.2022 20:06 Ответить
Вы посмотрите кто в этой "Пизнес ассоцияции"!

Кто эти эксперды??? Почему Ассоциация не в Берлине, а в Киеве на Кловском спуске прописалась?

Что это за ассоцианты-профессионалы, которые сделали своей профессией надувание губ и высновки за деньги???
Спорю, что если им Ахметка приплатит то они объявят землю плоской!

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16.02.2022 20:28 Ответить
Вся фішка в тому, що підвищені ставки за ренту газу будуть застосовуватися, коли ціна за газ БУДЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 400 БАКСІВ ЗА ОДНУ ТИСЯЧУ КУБІВ.. І підвищена ставка буде застосовуватися лише до того надлишку.
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16.02.2022 20:09 Ответить
Ну а как же, самых нищих обижают - газодобытчиков. Они бы хотели и дальше добывать украинский газ по мизерным украинским налогам, но продавать по "рынку", т.е. по максимально возможной цене, а заодно платить разным членам своих набсоветов по 50-500 кусков зеленых в месяц.
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16.02.2022 20:01 Ответить
як мало на жаль розумних людей не спамиться на сайті.
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16.02.2022 20:11 Ответить
Так Даня цього й добивається, а потім буде робити тупу мармизу, що шось пішло не так
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16.02.2022 20:03 Ответить
Ну не может нормальная организация придумать себе название - *** !
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16.02.2022 20:16 Ответить
Та это бывший "Союз меча и орала" :
- Что же я должен делать? - простонал Ипполит Матвеевич.
- Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.
- Но ведь это же… обман.
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель.
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16.02.2022 20:40 Ответить
Основной аргумент этого "закона" от власти - "Так смешнее"...
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16.02.2022 20:17 Ответить
Бизнес Ассоциация, вы нас не учите, у нас большинство депутатов прошли экономический форум в Трускавцах, а какие у них наставники, Нобель не катит, скоро утвердят премию Коломойского, Коболевскую, вторую, В итренковская 3 ступени - это экономисты галактики. на экономии только и живут. Так что, простите, сами справимся.
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16.02.2022 20:19 Ответить
Бизнес Ассоциация сама регулярно по форумам в Трускавцах учится, только спонсор другой, на А фамилия ))
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16.02.2022 20:42 Ответить
Тогда, пусть опытом делятся, но нам не легче от этого.
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16.02.2022 20:46 Ответить
Спонсоры разные, донбасским спонсорам очень деньги нужны- так что вой ассоциации хорошо оплачен ))
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16.02.2022 20:54 Ответить
Ну така вже влада в Україні, клоуни з них ще так-сяк, а от про економіку у клоунів взагалі - ніяк....
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16.02.2022 20:36 Ответить
Не, великие экономисты у нас только Беня, Ахмет и Новинский, которые совсем оголодали!
Низя им повышать ренту за то что они народными недрами пользуются - ни в коем случае!
Пусть обворовывают украинцев дальше!
Давайте вообще ренту отменим - пусть бесплатно газ добывают и украинцам продают по по Роттердамским ценам!
--
Плохо, когда в голове одна извилина?
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16.02.2022 21:05 Ответить
Для неповышения налогов нужно платить,платить помощникам сивковича,берите пример с игорного бизнеса,которому снизили налоги и с продавцов кассовых аппаратов,которым расширили рынок на сотни миллионов.
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16.02.2022 20:47 Ответить
Все, що потрібно знати

2. Що необхідно для вступу до Асоціації?

https://***.com.ua/potential-members/ Для вступу до Асоціації необхідно надати два документи з підписом та печаткою: заяву на вступ та копію свідоцтва про державну реєстрацію. Вам буде виставлено рахунок на членський внесок, що підтверджується оригіналом і витягом засідання Правління Асоціації.

Тобто, якісь ліві пасажири, щось там мурчать.
При цьому НІХТО не показує документи. Але ЯКІСЬ цифри є. З потолка. Ну нехай.
АЛЕ. ЧОМУСЬ ця асоціація НЕ може внятно промичати, ЧОМУ ціна газу для юрфірм в нас ТАКА (погугліть)? Це ж буде якось тупо (тупа). 40000-60000 за 1000 кубів. Може в газодобувних фірм раптово виросли зарплати (шльондр, родину, директорів і т. д. не приймаємо до уваги) ? Витрати? НІ - тупо "хачу больше денек".
І ось тепер незрозімілі нонейми ЩОСЬ розказують.
При цьому всьому ну хоч якогось натяку, на хоч якесь обгрунтування - НЕМА, так швидко пукнули в воду, порахували кола. АНАЛітик міг би і попрацювати верхньою головою, трошечки - 20-30 хвилин.
Хочеться передати їм пісенне вітання - "Ти кто такой давайдасвиданья"
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16.02.2022 21:53 Ответить
МИ Європейська Бзнес Асоціація НА ТИ !!!!
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16.02.2022 21:56 Ответить
Іноземці нашим міністрам, як мавпам показують, що це робити не можна, треба було ще носом цих "професорів" із купленими дипломами натикати.
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16.02.2022 22:08 Ответить
"Іноземці" - это ты про донецких ахметовцев так ласково?
Пиши уже ЛДНР-овцы ))
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16.02.2022 22:24 Ответить
Один хрен наш газ продаватимуть за бугор і варитимуться на цьому.
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16.02.2022 22:48 Ответить
100%, если ты терпила- то сглотнешь это и будешь дальше ныть что пенсия маленькая
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18.02.2022 12:46 Ответить
 
 