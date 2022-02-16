Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала идею властей повысить налоги на добычу газа
Украине стоит ожидать сокращения объемов добычи газа и дефицита газа собственной добычи в случае принятия законов о новых повышенных ставках ренты на добычу газа.
Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вероятно, в случае принятия новых повышенных ставок ренты, следует ожидать очередного сокращения объемов добычи газа и, соответственно, дефицита газа собственной добычи, потребление которого ежегодно только растет, что будет требовать от Правительства поиска новых путей для импорта газа", – говорится в заявлении Ассоциации.
В Бизнес Ассоциации отметили, что начиная с 2010 года налог на пользование природными ресурсами по добыче газа менялся шесть раз.
Так, предлагаемое увеличение ставок приведет к увеличению максимальной кумулятивной доли налогов в цене до 75% для неглубоких скважин и до 64% для глубоких скважин, что, по мнению газодобывающих компаний, приведет к полной остановке инвестиций в отрасль, а дефицит оборотного капитала приведет к снижению капитальных затрат, отмечает Ассоциация.
В результате этого, добавляют там, Украина будет вынуждена импортировать "минимум 3 млрд м3 газа" в течение трех лет, что обойдется по нынешним ценам почти в 100 млрд грн и превысит любые краткосрочные фискальные выгоды от повышения ставок.
"Вполне очевидно, что экономически выгоднее стимулировать развитие собственной добычи газа, чем отбирать инвестиционный ресурс для бюджета и закупать импортный газ, усиливая позиции страны-агрессора. Ведь ни для кого не секрет, что львиная доля импорта из ЕС, по сути, является реэкспортом российского газа", – заявили в ЕБА.
Ассоциация добавила, что не поддерживает эти законопроекты, и призвала нардепов не голосовать за них.
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Кто эти эксперды??? Почему Ассоциация не в Берлине, а в Киеве на Кловском спуске прописалась?
Что это за ассоцианты-профессионалы, которые сделали своей профессией надувание губ и высновки за деньги???
Спорю, что если им Ахметка приплатит то они объявят землю плоской!
- Что же я должен делать? - простонал Ипполит Матвеевич.
- Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.
- Но ведь это же… обман.
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель.
Низя им повышать ренту за то что они народными недрами пользуются - ни в коем случае!
Пусть обворовывают украинцев дальше!
Давайте вообще ренту отменим - пусть бесплатно газ добывают и украинцам продают по по Роттердамским ценам!
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Плохо, когда в голове одна извилина?
2. Що необхідно для вступу до Асоціації?
https://***.com.ua/potential-members/ Для вступу до Асоціації необхідно надати два документи з підписом та печаткою: заяву на вступ та копію свідоцтва про державну реєстрацію. Вам буде виставлено рахунок на членський внесок, що підтверджується оригіналом і витягом засідання Правління Асоціації.
Тобто, якісь ліві пасажири, щось там мурчать.
При цьому НІХТО не показує документи. Але ЯКІСЬ цифри є. З потолка. Ну нехай.
АЛЕ. ЧОМУСЬ ця асоціація НЕ може внятно промичати, ЧОМУ ціна газу для юрфірм в нас ТАКА (погугліть)? Це ж буде якось тупо (тупа). 40000-60000 за 1000 кубів. Може в газодобувних фірм раптово виросли зарплати (шльондр, родину, директорів і т. д. не приймаємо до уваги) ? Витрати? НІ - тупо "хачу больше денек".
І ось тепер незрозімілі нонейми ЩОСЬ розказують.
При цьому всьому ну хоч якогось натяку, на хоч якесь обгрунтування - НЕМА, так швидко пукнули в воду, порахували кола. АНАЛітик міг би і попрацювати верхньою головою, трошечки - 20-30 хвилин.
Хочеться передати їм пісенне вітання - "Ти кто такой давайдасвиданья"
Пиши уже ЛДНР-овцы ))