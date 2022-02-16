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Новини
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Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала ідею влади підвищити податки на видобуток газу

Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала ідею влади підвищити податки на видобуток газу

Україні варто очікувати скорочення обсягів видобутку газу та дефіциту газу власного видобутку у разі ухвалення законів про нові підвищені ставки ренти за видобування газу.

Про це заявили у Європейській Бізнес Асоціації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Імовірно, у разі ухвалення нових підвищених ставок ренти, слід очікувати чергового скорочення обсягів видобутку газу і, відповідно, дефіциту газу власного видобутку, споживання якого щороку тільки зростає, що буде вимагати від Уряду пошуку нових шляхів для імпорту газу", – йдеться в заяві Асоціації.

В Бізнес Асоціації зазначили, що починаючи з 2010 року податок на користування природними ресурсами щодо видобутку газу змінювався шість разів.

Так, запропоноване збільшення ставок призведе до збільшення максимальної кумулятивної частки податків у ціні до 75% для неглибоких свердловин та до 64% для глибоких свердловин, що, на думку газовидобувних компаній, призведе до повної зупинки інвестицій у галузь, а дефіцит оборотного капіталу спричинить зниження капітальних витрат, наголошує Асоціація.

У результаті цього, додають там, Україна буде змушена знову імпортувати "мінімум 3 млрд м3 газу" протягом трьох років, що обійдеться за поточними цінами майже в 100 млрд грн та перевищить будь-які короткострокові фіскальні вигоди від підвищення ставок.

"Цілком очевидно, що економічно вигідніше стимулювати розвиток власного видобутку газу, ніж відбирати інвестиційний ресурс для бюджету та закуповувати імпортний газ, посилюючи позиції країни-агресора. Адже ні для кого не секрет, що левова частка імпорту з ЄС, по суті, є реекспортом російського газу", – заявили в ЄБА.

Асоціація додала, що не підтримує ці законопроєкти, та закликала нардепів не голосувати за них.

Автор: 

бізнес (1974) газ (10415) податки (3819) рента (124)


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Топ коментарі
+11
Беня, Ахмет, Новинский- самые нищие хотя( да, это они конечные бенифициары газодобычи в Украине)..последнюю краюху хлеба у них отбирают, куда ж это годиться..
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16.02.2022 20:06
+5
Ну а как же, самых нищих обижают - газодобытчиков. Они бы хотели и дальше добывать украинский газ по мизерным украинским налогам, но продавать по "рынку", т.е. по максимально возможной цене, а заодно платить разным членам своих набсоветов по 50-500 кусков зеленых в месяц.
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16.02.2022 20:01
+5
Вся фішка в тому, що підвищені ставки за ренту газу будуть застосовуватися, коли ціна за газ БУДЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 400 БАКСІВ ЗА ОДНУ ТИСЯЧУ КУБІВ.. І підвищена ставка буде застосовуватися лише до того надлишку.
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16.02.2022 20:09
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так они этого и добиваются. первая задача коллаборационистского правительства зеленского - автономия бамбаза, вторая - кабальный газовый контракт.
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16.02.2022 20:00 Відповісти
Беня, Ахмет, Новинский- самые нищие хотя( да, это они конечные бенифициары газодобычи в Украине)..последнюю краюху хлеба у них отбирают, куда ж это годиться..
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16.02.2022 20:06 Відповісти
Вы посмотрите кто в этой "Пизнес ассоцияции"!

Кто эти эксперды??? Почему Ассоциация не в Берлине, а в Киеве на Кловском спуске прописалась?

Что это за ассоцианты-профессионалы, которые сделали своей профессией надувание губ и высновки за деньги???
Спорю, что если им Ахметка приплатит то они объявят землю плоской!

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16.02.2022 20:28 Відповісти
Вся фішка в тому, що підвищені ставки за ренту газу будуть застосовуватися, коли ціна за газ БУДЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 400 БАКСІВ ЗА ОДНУ ТИСЯЧУ КУБІВ.. І підвищена ставка буде застосовуватися лише до того надлишку.
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16.02.2022 20:09 Відповісти
Ну а как же, самых нищих обижают - газодобытчиков. Они бы хотели и дальше добывать украинский газ по мизерным украинским налогам, но продавать по "рынку", т.е. по максимально возможной цене, а заодно платить разным членам своих набсоветов по 50-500 кусков зеленых в месяц.
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16.02.2022 20:01 Відповісти
як мало на жаль розумних людей не спамиться на сайті.
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16.02.2022 20:11 Відповісти
Так Даня цього й добивається, а потім буде робити тупу мармизу, що шось пішло не так
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16.02.2022 20:03 Відповісти
Ну не может нормальная организация придумать себе название - *** !
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16.02.2022 20:16 Відповісти
Та это бывший "Союз меча и орала" :
- Что же я должен делать? - простонал Ипполит Матвеевич.
- Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.
- Но ведь это же… обман.
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель.
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16.02.2022 20:40 Відповісти
Основной аргумент этого "закона" от власти - "Так смешнее"...
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16.02.2022 20:17 Відповісти
Бизнес Ассоциация, вы нас не учите, у нас большинство депутатов прошли экономический форум в Трускавцах, а какие у них наставники, Нобель не катит, скоро утвердят премию Коломойского, Коболевскую, вторую, В итренковская 3 ступени - это экономисты галактики. на экономии только и живут. Так что, простите, сами справимся.
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16.02.2022 20:19 Відповісти
Бизнес Ассоциация сама регулярно по форумам в Трускавцах учится, только спонсор другой, на А фамилия ))
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16.02.2022 20:42 Відповісти
Тогда, пусть опытом делятся, но нам не легче от этого.
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16.02.2022 20:46 Відповісти
Спонсоры разные, донбасским спонсорам очень деньги нужны- так что вой ассоциации хорошо оплачен ))
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16.02.2022 20:54 Відповісти
Ну така вже влада в Україні, клоуни з них ще так-сяк, а от про економіку у клоунів взагалі - ніяк....
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16.02.2022 20:36 Відповісти
Не, великие экономисты у нас только Беня, Ахмет и Новинский, которые совсем оголодали!
Низя им повышать ренту за то что они народными недрами пользуются - ни в коем случае!
Пусть обворовывают украинцев дальше!
Давайте вообще ренту отменим - пусть бесплатно газ добывают и украинцам продают по по Роттердамским ценам!
--
Плохо, когда в голове одна извилина?
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16.02.2022 21:05 Відповісти
Для неповышения налогов нужно платить,платить помощникам сивковича,берите пример с игорного бизнеса,которому снизили налоги и с продавцов кассовых аппаратов,которым расширили рынок на сотни миллионов.
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16.02.2022 20:47 Відповісти
Все, що потрібно знати

2. Що необхідно для вступу до Асоціації?

https://***.com.ua/potential-members/ Для вступу до Асоціації необхідно надати два документи з підписом та печаткою: заяву на вступ та копію свідоцтва про державну реєстрацію. Вам буде виставлено рахунок на членський внесок, що підтверджується оригіналом і витягом засідання Правління Асоціації.

Тобто, якісь ліві пасажири, щось там мурчать.
При цьому НІХТО не показує документи. Але ЯКІСЬ цифри є. З потолка. Ну нехай.
АЛЕ. ЧОМУСЬ ця асоціація НЕ може внятно промичати, ЧОМУ ціна газу для юрфірм в нас ТАКА (погугліть)? Це ж буде якось тупо (тупа). 40000-60000 за 1000 кубів. Може в газодобувних фірм раптово виросли зарплати (шльондр, родину, директорів і т. д. не приймаємо до уваги) ? Витрати? НІ - тупо "хачу больше денек".
І ось тепер незрозімілі нонейми ЩОСЬ розказують.
При цьому всьому ну хоч якогось натяку, на хоч якесь обгрунтування - НЕМА, так швидко пукнули в воду, порахували кола. АНАЛітик міг би і попрацювати верхньою головою, трошечки - 20-30 хвилин.
Хочеться передати їм пісенне вітання - "Ти кто такой давайдасвиданья"
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16.02.2022 21:53 Відповісти
МИ Європейська Бзнес Асоціація НА ТИ !!!!
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16.02.2022 21:56 Відповісти
Іноземці нашим міністрам, як мавпам показують, що це робити не можна, треба було ще носом цих "професорів" із купленими дипломами натикати.
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16.02.2022 22:08 Відповісти
"Іноземці" - это ты про донецких ахметовцев так ласково?
Пиши уже ЛДНР-овцы ))
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16.02.2022 22:24 Відповісти
Один хрен наш газ продаватимуть за бугор і варитимуться на цьому.
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16.02.2022 22:48 Відповісти
100%, если ты терпила- то сглотнешь это и будешь дальше ныть что пенсия маленькая
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18.02.2022 12:46 Відповісти
 
 