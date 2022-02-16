Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала ідею влади підвищити податки на видобуток газу
Україні варто очікувати скорочення обсягів видобутку газу та дефіциту газу власного видобутку у разі ухвалення законів про нові підвищені ставки ренти за видобування газу.
Про це заявили у Європейській Бізнес Асоціації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Імовірно, у разі ухвалення нових підвищених ставок ренти, слід очікувати чергового скорочення обсягів видобутку газу і, відповідно, дефіциту газу власного видобутку, споживання якого щороку тільки зростає, що буде вимагати від Уряду пошуку нових шляхів для імпорту газу", – йдеться в заяві Асоціації.
В Бізнес Асоціації зазначили, що починаючи з 2010 року податок на користування природними ресурсами щодо видобутку газу змінювався шість разів.
Так, запропоноване збільшення ставок призведе до збільшення максимальної кумулятивної частки податків у ціні до 75% для неглибоких свердловин та до 64% для глибоких свердловин, що, на думку газовидобувних компаній, призведе до повної зупинки інвестицій у галузь, а дефіцит оборотного капіталу спричинить зниження капітальних витрат, наголошує Асоціація.
У результаті цього, додають там, Україна буде змушена знову імпортувати "мінімум 3 млрд м3 газу" протягом трьох років, що обійдеться за поточними цінами майже в 100 млрд грн та перевищить будь-які короткострокові фіскальні вигоди від підвищення ставок.
"Цілком очевидно, що економічно вигідніше стимулювати розвиток власного видобутку газу, ніж відбирати інвестиційний ресурс для бюджету та закуповувати імпортний газ, посилюючи позиції країни-агресора. Адже ні для кого не секрет, що левова частка імпорту з ЄС, по суті, є реекспортом російського газу", – заявили в ЄБА.
Асоціація додала, що не підтримує ці законопроєкти, та закликала нардепів не голосувати за них.
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Кто эти эксперды??? Почему Ассоциация не в Берлине, а в Киеве на Кловском спуске прописалась?
Что это за ассоцианты-профессионалы, которые сделали своей профессией надувание губ и высновки за деньги???
Спорю, что если им Ахметка приплатит то они объявят землю плоской!
- Что же я должен делать? - простонал Ипполит Матвеевич.
- Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.
- Но ведь это же… обман.
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель.
Низя им повышать ренту за то что они народными недрами пользуются - ни в коем случае!
Пусть обворовывают украинцев дальше!
Давайте вообще ренту отменим - пусть бесплатно газ добывают и украинцам продают по по Роттердамским ценам!
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Плохо, когда в голове одна извилина?
2. Що необхідно для вступу до Асоціації?
https://***.com.ua/potential-members/ Для вступу до Асоціації необхідно надати два документи з підписом та печаткою: заяву на вступ та копію свідоцтва про державну реєстрацію. Вам буде виставлено рахунок на членський внесок, що підтверджується оригіналом і витягом засідання Правління Асоціації.
Тобто, якісь ліві пасажири, щось там мурчать.
При цьому НІХТО не показує документи. Але ЯКІСЬ цифри є. З потолка. Ну нехай.
АЛЕ. ЧОМУСЬ ця асоціація НЕ може внятно промичати, ЧОМУ ціна газу для юрфірм в нас ТАКА (погугліть)? Це ж буде якось тупо (тупа). 40000-60000 за 1000 кубів. Може в газодобувних фірм раптово виросли зарплати (шльондр, родину, директорів і т. д. не приймаємо до уваги) ? Витрати? НІ - тупо "хачу больше денек".
І ось тепер незрозімілі нонейми ЩОСЬ розказують.
При цьому всьому ну хоч якогось натяку, на хоч якесь обгрунтування - НЕМА, так швидко пукнули в воду, порахували кола. АНАЛітик міг би і попрацювати верхньою головою, трошечки - 20-30 хвилин.
Хочеться передати їм пісенне вітання - "Ти кто такой давайдасвиданья"
Пиши уже ЛДНР-овцы ))