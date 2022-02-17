Повышение ренты на газ означает возвращение "Газпрома" на украинский рынок, - Яценюк
Повышение ренты на украинский газ приведет к сокращению добычи и в перспективе возвращения российского "Газпрома" на украинский рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра (2014-2016) Арсения Яценюка.
"Объективно, если будет принято решение о повышении ренты на газ, то это означает: первое - подорожание самого газа; второе - падение объемов добытого газа; третье - в перспективе двух-трех лет падение доходов государственного бюджета, потому что сейчас цены высокие, а они упадут; четвертое - это фактически означает возвращение российского "Газпрома" на украинский энергетический рынок", - пояснил экс-премьер.
Он напомнил, что Украина отказалась покупать газ у российского "Газпрома" еще в 2015 году.
"Россия не имеет газовой удавки, еще одного давления на Украину. Я поэтому категорически против выступаю таких драконовских ставок, которые приведут Украину к энергетической зависимости от России, которые уменьшат объемы добычи газа и фактически уничтожают энергетическую газовую независимость Украины", - подчеркнул Яценюк.
Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.
В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.
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1) "перше - здорожчання самого газу"
А чего он должен дорожать?
Себестоимость добычи украинского газа (3000 грн по словам министра экономики Любченко) не выросла, цена газа для населения не вырастет тоже, ибо клоун тогда вообще рейтинг растеряет. Так что, просто вытащат ренту из кармана олигархов.
2) друге - падіння обсягів видобутого газу;
При себестоимости добычи 3000 грн, и даже 6000 грн с какого перепугу добыча при нынешних ценах на газ в Европе от $800 должна упасть?
Её будут только наращивать.
3) третє - в перспективі двох-трьох років падіння доходів державного бюджету, тому що зараз ціни високі, а вони впадуть;
Тут очкарик сам не понял что сказал, очевидно.
4) четверте - це фактично означає повернення російського "Газпрому" на український енергетичний ринок
Ага, конечно - старая пугалка на чуть что "а то путин нападёт".
Взаимосвязи вообще нет.
Яйценюку надо меньше бухать.
Ну, и красть в своё время тоже меньше.
наоборот, теперь что бы зарабатывать столько же, придется увеличивать добычу!
История знала немало таких примеров - Джордано Бруно, Иисус Христос...
Кроме того, я пишу о большинстве, а не о 100%. И если сложить проценты голосов на прошлых выборах - когда они были - в 1 туре, то легко считается этот процент - зеленский+порошенко+бойко+рабинович+королевская - почти 100, увы.
Как по мне ущербная логика.
Выше я писал, что признак "не быдла" - постоянное совершенствование своих взглядов, признание ошибок, так сказать, рост над собой.
Тем более что и у вас самого однозначного решения нет в данном вопросе. Имею в виду вопрос кандидатуры.
Всегда были, для каждых выборов, начиная от Вячеслава Чорновила в таком далеком 91м... И ни разу мой кандидат не набирал.
Ну и не 73% аж никак если судить по первому туру. Плюс нужно учитывать что даже из этих 30% расклад был таков что большинство из них просто хотели человека не из системы. Не испачканного политикой. Т.с. человек из народа лучше будет понимать запросы народа к власти. Не так сталось как гадалось. Но попытка была во всяком случае. Думаю люди вывод сделали.
И ни разу мой кандидат не набирал.
Аналогично. Только на крайних выборах я, в отличие от Вас, попытался дать шанс себя проявить действующему президенту. Получили гипертрофированное подобие предыдущего.
лолжную роль. Пока в ЕС рулят Франция и Германия, ждать улучшения не приходится. Но это моё ИМХО.
17 лютого 2022, 10:28 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748606.html ЗЕлений ублюдок продовжує "лякати"" олігархів, даруючи олігарху-бандиту державні компанії
Ви бачили, як святкував день народження бізнес-партнер Зеленського - Ігор Коломойський?
В фільмі Ткача ви не побачили головного - а який же подарунок другові подарує його Президент.
Це тому, що дарувати будуть сьогодні, о 12:30.
Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 млрд доларів.
Під прикриттям близької війни, 9 млрд м3 газу піде олігарху. Це - на секунду - 85% всього запасу в підземних сховищах.
Так званий поділ Укрнафти, за яким олігарх монополізує весь видобуток нафти і забере всі запаси газу в сховищах, стане повним монополістом на ринку нафтопродуктів - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
І цю аферу Зеленський вирішив провернути саме в той час, коли Україна і весь західний світ готується відбивати вторгнення російських танків. Коли США і ЄС екстрено надають Україні кредити для спасіння економіки. Коли Нацбанк розпродує резерви для утримання курсу гривні.
І в цей же самий час Зеленський просто так дарує своєму бізнес-партнеру від олігархів 9 млрд доларів і державну «Укрнафту».
С праздничком, дорогой Игорь Валерьевич!
О.Гончаренко
П. С. Вкотре впевнююсь що політики старої закалки вміють тільки красиво говорити, а по факту такі самі брехуни як теперішні, особливо цинічно про те як вони не купували з 2015 року газ у РФ через прокладку.
https://gas.ua/uk/business/tariffs
Та і волають про підвищення ренти, в основному, на каналах Ахметова. А хіба забули, як в 2014-ому теж підняли ренту. а потім після "правильного" розподілу ринку її знизили?