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Підвищення ренти на газ означає повернення "Газпрому" на український ринок, - Яценюк

Підвищення ренти на газ означає повернення

Підвищення ренти на український газ призведе до скорочення видобутку і в перспективі до повернення російського "Газпрому" на український ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра (2014-2016) Арсенія Яценюка.

"Об’єктивно, якщо буде прийнято рішення про підвищення ренти на газ, то це означає: перше - здорожчання самого газу; друге - падіння обсягів видобутого газу; третє - в перспективі двох-трьох років падіння доходів державного бюджету, тому що зараз ціни високі, а вони впадуть; четверте - це фактично означає повернення російського "Газпрому" на український енергетичний ринок", - пояснив експрем’єр.

Він нагадав, що Україна відмовилася купувати газ у російського "Газпрому" ще у 2015 році.

"Росія не має газового зашморгу, ще одного тиску на Україну. Я тому категорично проти виступаю таких драконівських ставок, які приведуть Україну до енергетичної залежності від Росії, які зменшать обсяги видобутку газу і які фактично знищують енергетичну газову незалежність України", - наголосив Яценюк.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Автор: 

газ (10415) Яценюк Арсеній (2570)


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Топ коментарі
+13
Гетьманцев - ВОРОГ
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17.02.2022 17:36
+8
А если б ты мог слезть с бутылки, то огого!
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17.02.2022 17:36
+8
Татаров - ВОРОГ
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17.02.2022 17:38
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Яценюк прав. Разбирается!. Если бы еще был честным человеком !
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17.02.2022 17:35 Відповісти
А если б ты мог слезть с бутылки, то огого!
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17.02.2022 17:36 Відповісти
Тоже не понял.

1) "перше - здорожчання самого газу"
А чего он должен дорожать?
Себестоимость добычи украинского газа (3000 грн по словам министра экономики Любченко) не выросла, цена газа для населения не вырастет тоже, ибо клоун тогда вообще рейтинг растеряет. Так что, просто вытащат ренту из кармана олигархов.

2) друге - падіння обсягів видобутого газу;
При себестоимости добычи 3000 грн, и даже 6000 грн с какого перепугу добыча при нынешних ценах на газ в Европе от $800 должна упасть?
Её будут только наращивать.

3) третє - в перспективі двох-трьох років падіння доходів державного бюджету, тому що зараз ціни високі, а вони впадуть;
Тут очкарик сам не понял что сказал, очевидно.

4) четверте - це фактично означає повернення російського "Газпрому" на український енергетичний ринок
Ага, конечно - старая пугалка на чуть что "а то путин нападёт".
Взаимосвязи вообще нет.

Яйценюку надо меньше бухать.
Ну, и красть в своё время тоже меньше.
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17.02.2022 18:01 Відповісти
Вопрос,почему же при такой себестоимости и такой низкой ренте падает добыча?
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17.02.2022 18:14 Відповісти
https://www.5.ua/ekonomika/bahato-ukrainskykh-hazovykh-rodovyshch-vysnazheni-na-80-ekspertka-pro-vydobutok-hazu-v-ukraini-260082.html Багато українських родовищ газу виснажені на 80%
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17.02.2022 18:20 Відповісти
Йому б прізвище змінити, напримєр "Зеленський"! Ціни б йому не було! 😁
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17.02.2022 17:39 Відповісти
Не прав, а просто в доле …
наоборот, теперь что бы зарабатывать столько же, придется увеличивать добычу!
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17.02.2022 18:05 Відповісти
Др себе приміряв?!
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17.02.2022 18:07 Відповісти
Курвочка тіпа хитрунець)))
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17.02.2022 18:28 Відповісти
Зесрань робить все можливе, щоб угробить Неньку
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17.02.2022 17:35 Відповісти
Гетьманцев - ВОРОГ
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17.02.2022 17:36 Відповісти
Татаров - ВОРОГ
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17.02.2022 17:38 Відповісти
Ермак - ВОРОГ
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17.02.2022 17:38 Відповісти
Пристайко - ВОРОГ
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17.02.2022 17:39 Відповісти
Уроды, голосовавшие за кучму 2 раза, затем ОНИ ЖЕ за януковича, затем ОНИ ЖЕ за зеленского - враги.
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17.02.2022 17:44 Відповісти
Прикиньте, эти же уроды голосовали и за Ющенко и Порошенко в свое время. Во как интересно получается.
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17.02.2022 17:58 Відповісти
Согласен. Эти скоты - дети(политические) уголовника кучмы. Но, в семье не без урода - признаю, 1 раз(во 2 туре, когда это уже не выборы), голосовал за ющенко... не уоголовник же...
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17.02.2022 18:13 Відповісти
Оттож. Судьба-злодейка свои расклады раскладывает. А мы заложники этих раскладов. И так сложилось, что все эти годы всегда голосовали не за добро, а за меньшее на наш взгляд зло. Т.е. голосовали скорее не ЗА, а ПРОТИВ. Такие вот расклады нам политическая судьба предлагала на выбор.
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17.02.2022 18:16 Відповісти
Ме понравилась чья-то мысль - выбирая из двух зол ты выбираешь ЗЛО. потому, когда враги вывели во 2 тур умного коррупционера и вообще, наверно, не с нулевым, а отрицательным айку дебилоида, я не стал голосовать вообще. Развиваюсь, корректирую свою позицию, признаю ошибки(я про ющенко во 2 туре) - значит, не быдло...
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17.02.2022 18:23 Відповісти
При той выборной системе что сейчас у нас не голосовать вообще не вариант. Даже лучше пойти и испортить бюллетень. А так получается Вы делегируете право выбора тем кто пошел голосовать. Т.е. вы заранее соглашаетесь с выбором большинства. Ну это мои такие рассуждения. Не претендую на их правоту. Просто я так вижу.
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17.02.2022 18:28 Відповісти
Повторяю - 2тур - это НЕ ВЫБОРЫ.
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17.02.2022 18:40 Відповісти
А что?
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17.02.2022 19:15 Відповісти
Воцарение зла. Констатация факта, что большинство - быдло.
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17.02.2022 19:58 Відповісти
Ну да - вокруг все быдло, а я такой один рыцарь на белом коне. Как по мне ущербная логика. Тем более что и у вас самого однозначного решения нет в данном вопросе. Имею в виду вопрос кандидатуры.
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18.02.2022 02:15 Відповісти
Ну да - вокруг все быдло, а я такой один рыцарь на белом коне.
История знала немало таких примеров - Джордано Бруно, Иисус Христос...
Кроме того, я пишу о большинстве, а не о 100%. И если сложить проценты голосов на прошлых выборах - когда они были - в 1 туре, то легко считается этот процент - зеленский+порошенко+бойко+рабинович+королевская - почти 100, увы.

Как по мне ущербная логика.
Выше я писал, что признак "не быдла" - постоянное совершенствование своих взглядов, признание ошибок, так сказать, рост над собой.

Тем более что и у вас самого однозначного решения нет в данном вопросе. Имею в виду вопрос кандидатуры.
Всегда были, для каждых выборов, начиная от Вячеслава Чорновила в таком далеком 91м... И ни разу мой кандидат не набирал.
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18.02.2022 10:14 Відповісти
Кроме того, я пишу о большинстве, а не о 100%.
Ну и не 73% аж никак если судить по первому туру. Плюс нужно учитывать что даже из этих 30% расклад был таков что большинство из них просто хотели человека не из системы. Не испачканного политикой. Т.с. человек из народа лучше будет понимать запросы народа к власти. Не так сталось как гадалось. Но попытка была во всяком случае. Думаю люди вывод сделали.
И ни разу мой кандидат не набирал.
Аналогично. Только на крайних выборах я, в отличие от Вас, попытался дать шанс себя проявить действующему президенту. Получили гипертрофированное подобие предыдущего.
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18.02.2022 12:36 Відповісти
а какой газ мы сейчас из Словакии получаем? китайский? да нет - все тот же газпромовский...или кролик обзавелся долей в газодобыче за год премьерства и чует подвох?
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17.02.2022 17:37 Відповісти
пожалуйста, список примеров использования Словакией газа в качестве политического и экономического оружия, как Газпрем. а то вы за...бали уже
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17.02.2022 17:41 Відповісти
речь не о влиянии а о том что он все равно газпромовский. нужно спросить куда уходит добываемый украинский газ ( мы на втором месте в Европе по запасам газа оказывается)? а то каждый ушедший премьер вдруг становится владельцем месторождений чего-то.... кролик не исключение. добывает - пусть платит ренту.
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17.02.2022 17:50 Відповісти
Т.е. если Вы к примеру авто купите, то оно не ваше, а производителя? Он владельцем является?
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17.02.2022 18:18 Відповісти
Газпром покупает в Туркменистане до 60 миллиардов кубов газа и гонит в Европу. Чей єто газ - российский, туркменский или того кто купил?
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17.02.2022 17:41 Відповісти
Словацкий. Пренебрегают правом собственности только недобитые ПОКА большевики.
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17.02.2022 17:46 Відповісти
Хм. Интересные рассуждения. А по примеру Польши строить терминалы по приему СПГ не вариант? Обязательно с кацапами якшаться?
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17.02.2022 17:37 Відповісти
Турки через Босфор газовозы не пропускают.
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17.02.2022 17:51 Відповісти
В этом случае есть другой вариант. У нас с Польшей разве нет общей границы? Почему не предложить расширить парк терминалов там?
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17.02.2022 17:56 Відповісти
И платить за доставку Роттердам +. С нашими ворами т.е. бизнесменами только так.
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17.02.2022 18:04 Відповісти
А сейчас мы не платим его? Так в чем разница?
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17.02.2022 18:05 Відповісти
Терминалы по приёму СПГ можно было поставить и в Южном и Черноморске.
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17.02.2022 18:02 Відповісти
А то этим заниматься будет?
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17.02.2022 18:07 Відповісти
Это виртуальные рассуждения.. Что будет в реальности - неизвестно.
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17.02.2022 18:05 Відповісти
Но эти рассуждения могут влиять на политические решения и за счет этого становиться реальностью.
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17.02.2022 18:10 Відповісти
Согласен, только частично. Они могут сыграть и противопо
лолжную роль. Пока в ЕС рулят Франция и Германия, ждать улучшения не приходится. Но это моё ИМХО.
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17.02.2022 18:18 Відповісти
Ну тут у нас у каждого свое ИМХО. И это замечательно, иначе не интересно было бы на форуме общаться. Ну а в отношении рулежа Франции и Германии я таки очень сильно надеюсь на союз Великобритании, Польши и Украины. Он должен несколько сместить политический расклад в Европе и поумерить пыл этих политических штрейкбрехеров.
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17.02.2022 18:23 Відповісти
Беня с Ахметом обеднеют..этого никак допустить нельзя
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17.02.2022 17:38 Відповісти
спорим, что данная аргументация будет встречать от зеленой плесени ответ "вы шо, против повышения денежного содержания военным????!!!111!. Потому как они "не нашли" другого источника финансирования достойной зарплаты для защитников Украины, кроме как повышение ренты. Это что же, Бене 10 лярдов налогов не прощать, что ли, или через своих Крадивництво не пилить?
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17.02.2022 17:39 Відповісти
Ну, кому за шо платят - тот ради того и старается...
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17.02.2022 17:42 Відповісти
Яценюк , грамотный и честный человек и не надо на его наезжать 😠
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17.02.2022 17:42 Відповісти
ООО сеня кролик, давай жги про 100 долларов газ для населения, или ещё рано до выборов? Падла ты лысая лживая. Чтоб тебя паралич разбил.. утырок воровитый.. тебе там Коломойский привет передавал , рекомендовал очко держать тебе завязанным.. видать проштрафился сеня на свое очко..
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17.02.2022 17:43 Відповісти
Так весь газ і так продавали невідомо куди, а українцям йшов російський по ринкових цінах, просто проводили через всякі європейські "роги і копита".
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17.02.2022 17:44 Відповісти
Сеня,не надо про газ ,бо тебя могут олупить ....
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17.02.2022 17:45 Відповісти


17 лютого 2022, 10:28 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748606.html ЗЕлений ублюдок продовжує "лякати"" олігархів, даруючи олігарху-бандиту державні компанії

Ви бачили, як святкував день народження бізнес-партнер Зеленського - Ігор Коломойський?
В фільмі Ткача ви не побачили головного - а який же подарунок другові подарує його Президент.
Це тому, що дарувати будуть сьогодні, о 12:30.
Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 млрд доларів.

Під прикриттям близької війни, 9 млрд м3 газу піде олігарху. Це - на секунду - 85% всього запасу в підземних сховищах.
Так званий поділ Укрнафти, за яким олігарх монополізує весь видобуток нафти і забере всі запаси газу в сховищах, стане повним монополістом на ринку нафтопродуктів - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
І цю аферу Зеленський вирішив провернути саме в той час, коли Україна і весь західний світ готується відбивати вторгнення російських танків. Коли США і ЄС екстрено надають Україні кредити для спасіння економіки. Коли Нацбанк розпродує резерви для утримання курсу гривні.
І в цей же самий час Зеленський просто так дарує своєму бізнес-партнеру від олігархів 9 млрд доларів і державну «Укрнафту».
С праздничком, дорогой Игорь Валерьевич!
О.Гончаренко

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17.02.2022 17:45 Відповісти
Будут через прокладку какой нибудь арахамии газ из лаптестана гнать, главное шо не "барыга"😂😂
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17.02.2022 18:00 Відповісти
Хоч хтось закон читав? Я з коментарів зрозумів що ні. Рента при ціні газу до 200$ лишається тою що була, всього 5 режимів залежно від ціни. 69% ренти це при ціні більше 800$. А тепер математики поясніть мені де програла держава? Чи може лишемо так як було, і Бєня хай качає газ і продає з надприбутком за бугор? При підвищенні ціни держава має більше прибутку, газовидобування має також більший прибуток, але не надприбуток.

П. С. Вкотре впевнююсь що політики старої закалки вміють тільки красиво говорити, а по факту такі самі брехуни як теперішні, особливо цинічно про те як вони не купували з 2015 року газ у РФ через прокладку.
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17.02.2022 18:02 Відповісти
Я дещо не розумію. В лютому місяці "Нафтогаз" пропонує невеликому бізнесу (споживання до 10000 кубів на місяць) газ по 43 гр. за куб. Собівартість видобутку, хоч і зросла, але не наскільки, як ціна. Чому рента повинна бути такою ж самою, як і при ціні, наприклад, по 8 гривень за куб?
https://gas.ua/uk/business/tariffs
Та і волають про підвищення ренти, в основному, на каналах Ахметова. А хіба забули, як в 2014-ому теж підняли ренту. а потім після "правильного" розподілу ринку її знизили?
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17.02.2022 19:33 Відповісти
Пора арестовывать Гетманцева. Эта мразь под видом отбеливания налогов уничтожает экономику Украины и благосостояние граждан
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17.02.2022 23:34 Відповісти
не хотят олигархи платить. не то пу нападёт.
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18.02.2022 01:18 Відповісти
Дети мои, а вам часом не кажется, что в этом вопросе бывший премьер-министр Украины разбирается лучше вас?
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18.02.2022 11:46 Відповісти
і що? ми так купуємо у них лише через посередників
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18.02.2022 14:05 Відповісти
 
 