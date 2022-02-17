Підвищення ренти на газ означає повернення "Газпрому" на український ринок, - Яценюк
Підвищення ренти на український газ призведе до скорочення видобутку і в перспективі до повернення російського "Газпрому" на український ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра (2014-2016) Арсенія Яценюка.
"Об’єктивно, якщо буде прийнято рішення про підвищення ренти на газ, то це означає: перше - здорожчання самого газу; друге - падіння обсягів видобутого газу; третє - в перспективі двох-трьох років падіння доходів державного бюджету, тому що зараз ціни високі, а вони впадуть; четверте - це фактично означає повернення російського "Газпрому" на український енергетичний ринок", - пояснив експрем’єр.
Він нагадав, що Україна відмовилася купувати газ у російського "Газпрому" ще у 2015 році.
"Росія не має газового зашморгу, ще одного тиску на Україну. Я тому категорично проти виступаю таких драконівських ставок, які приведуть Україну до енергетичної залежності від Росії, які зменшать обсяги видобутку газу і які фактично знищують енергетичну газову незалежність України", - наголосив Яценюк.
Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.
За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.
В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.
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1) "перше - здорожчання самого газу"
А чего он должен дорожать?
Себестоимость добычи украинского газа (3000 грн по словам министра экономики Любченко) не выросла, цена газа для населения не вырастет тоже, ибо клоун тогда вообще рейтинг растеряет. Так что, просто вытащат ренту из кармана олигархов.
2) друге - падіння обсягів видобутого газу;
При себестоимости добычи 3000 грн, и даже 6000 грн с какого перепугу добыча при нынешних ценах на газ в Европе от $800 должна упасть?
Её будут только наращивать.
3) третє - в перспективі двох-трьох років падіння доходів державного бюджету, тому що зараз ціни високі, а вони впадуть;
Тут очкарик сам не понял что сказал, очевидно.
4) четверте - це фактично означає повернення російського "Газпрому" на український енергетичний ринок
Ага, конечно - старая пугалка на чуть что "а то путин нападёт".
Взаимосвязи вообще нет.
Яйценюку надо меньше бухать.
Ну, и красть в своё время тоже меньше.
наоборот, теперь что бы зарабатывать столько же, придется увеличивать добычу!
История знала немало таких примеров - Джордано Бруно, Иисус Христос...
Кроме того, я пишу о большинстве, а не о 100%. И если сложить проценты голосов на прошлых выборах - когда они были - в 1 туре, то легко считается этот процент - зеленский+порошенко+бойко+рабинович+королевская - почти 100, увы.
Как по мне ущербная логика.
Выше я писал, что признак "не быдла" - постоянное совершенствование своих взглядов, признание ошибок, так сказать, рост над собой.
Тем более что и у вас самого однозначного решения нет в данном вопросе. Имею в виду вопрос кандидатуры.
Всегда были, для каждых выборов, начиная от Вячеслава Чорновила в таком далеком 91м... И ни разу мой кандидат не набирал.
Ну и не 73% аж никак если судить по первому туру. Плюс нужно учитывать что даже из этих 30% расклад был таков что большинство из них просто хотели человека не из системы. Не испачканного политикой. Т.с. человек из народа лучше будет понимать запросы народа к власти. Не так сталось как гадалось. Но попытка была во всяком случае. Думаю люди вывод сделали.
И ни разу мой кандидат не набирал.
Аналогично. Только на крайних выборах я, в отличие от Вас, попытался дать шанс себя проявить действующему президенту. Получили гипертрофированное подобие предыдущего.
лолжную роль. Пока в ЕС рулят Франция и Германия, ждать улучшения не приходится. Но это моё ИМХО.
17 лютого 2022, 10:28 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748606.html ЗЕлений ублюдок продовжує "лякати"" олігархів, даруючи олігарху-бандиту державні компанії
Ви бачили, як святкував день народження бізнес-партнер Зеленського - Ігор Коломойський?
В фільмі Ткача ви не побачили головного - а який же подарунок другові подарує його Президент.
Це тому, що дарувати будуть сьогодні, о 12:30.
Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 млрд доларів.
Під прикриттям близької війни, 9 млрд м3 газу піде олігарху. Це - на секунду - 85% всього запасу в підземних сховищах.
Так званий поділ Укрнафти, за яким олігарх монополізує весь видобуток нафти і забере всі запаси газу в сховищах, стане повним монополістом на ринку нафтопродуктів - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
І цю аферу Зеленський вирішив провернути саме в той час, коли Україна і весь західний світ готується відбивати вторгнення російських танків. Коли США і ЄС екстрено надають Україні кредити для спасіння економіки. Коли Нацбанк розпродує резерви для утримання курсу гривні.
І в цей же самий час Зеленський просто так дарує своєму бізнес-партнеру від олігархів 9 млрд доларів і державну «Укрнафту».
С праздничком, дорогой Игорь Валерьевич!
О.Гончаренко
П. С. Вкотре впевнююсь що політики старої закалки вміють тільки красиво говорити, а по факту такі самі брехуни як теперішні, особливо цинічно про те як вони не купували з 2015 року газ у РФ через прокладку.
https://gas.ua/uk/business/tariffs
Та і волають про підвищення ренти, в основному, на каналах Ахметова. А хіба забули, як в 2014-ому теж підняли ренту. а потім після "правильного" розподілу ринку її знизили?