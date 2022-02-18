Провокации продолжатся. Кремль готовит сценарии для признания ОРДЛО, - Резников
Провокации со стороны войск РФ на Донбассе будут продолжаться.
Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Провокации на Донбассе будут продолжаться. Кремль готовит сценарии для признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии. Просто чтобы иметь этот вариант на столе", - отметил Резников, добавив, что он не обязательно будет реализован.
Впрочем, он отметил, что именно благодаря тому, что вчера на Донбассе побывали иностранные журналисты, весь мир увидел, что обстрелы, в которых российские власти цинично хотели обвинить украинскую сторону, происходили именно со стороны войск РФ.
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+4 Александр Чуднивец #474549
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не випадай з обойми.
Поэтому минский договорняк не нужно выполнять ни в коем случае.Даже при условии что нам дадут контроль над границей перед выборами.Автономия ОРДЛО будет вторым Крымом и с таким же исходом.Либо заморозка на десятилетия либо азербайджанский вариант освобождения образца 2020 года.