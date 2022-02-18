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Новости Война
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Провокации продолжатся. Кремль готовит сценарии для признания ОРДЛО, - Резников

Провокации продолжатся. Кремль готовит сценарии для признания ОРДЛО, - Резников

Провокации со стороны войск РФ на Донбассе будут продолжаться.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Провокации на Донбассе будут продолжаться. Кремль готовит сценарии для признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии. Просто чтобы иметь этот вариант на столе", - отметил Резников, добавив, что он не обязательно будет реализован.

Впрочем, он отметил, что именно благодаря тому, что вчера на Донбассе побывали иностранные журналисты, весь мир увидел, что обстрелы, в которых российские власти цинично хотели обвинить украинскую сторону, происходили именно со стороны войск РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным объектом обстрелов со стороны войск РФ стало мирное население, - Резников

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) наемники рф (2070) Резников (1169)


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Топ комментарии
+4
Скількі мотузці не тягтись але вона обов'язково закінчиться петлею на шиї лапатного сцаря...
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18.02.2022 10:55
+1
коли ви, зелені, вже зникнете як роса на сонці?
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18.02.2022 11:05
+1
Я ж казав що як і почнеться якась заваруха, то тільки з Домбасу. Патамушта це шахтьори і трактористи, а лапті тут ні яким боком.
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18.02.2022 11:08
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агромавпа з малюком все тримають під ермаковським контролем.
не випадай з обойми.
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18.02.2022 10:55 Ответить
Скількі мотузці не тягтись але вона обов'язково закінчиться петлею на шиї лапатного сцаря...
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18.02.2022 10:55 Ответить
да и хрен с ними де факто они там Рашка с 2014 года по факту ментально Рашка там была все время даже во времена СССР с момента присобачивания Сталиным Юзовки и того борделя.. они нам ни братья ни кумовья ОНИ НАШИ ВРАГИ как и Крым это не призыв к изменению границ Украины.... ни я ни кто то иной не в состоянии изменить геополитику.... но то что намутили в свое время во времена СССР для УССР нашей будущей Украины от нас с вами ничего не зависит даже если бы была машина времени и способность вернуться в прошлое не факт...что изменив что то было бы лучше ... да жалко утраченных территорий с одной стороны но положить сотни тысяч жизней для освобождения мразей радостно получавших Паспорта России и звавших Путина приди и спаси нас от Украины --такое считаю подобное недопустимым.... за 8 лет крысчане и ОЛРДО научились молчать смирились с положением рабов встают на колени и пишут челобитные телеги Путину....не понимая и не желая понимать очевидность и факт--- что все беды именно от НЕГО ЛИЧНО И ПО ЕГО УКАЗАНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ТВОРЯТСЯ в их жизни.. а потом что нам делать с тем выводком после освобождения топить в море и расстреливать???? а надо ли нам брать ИХ ГРЕХИ НА СВОЮ ДУШУ???!! ТАМ нет ни партизанского движения ни сопротивления ни попыток восстания призыва на помощь Украины как будто и не был Крым и Донбасс долгие годы десятилетия в составе УССР- Украины.. вот каков вывод напрашивается...
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18.02.2022 12:41 Ответить
С Крымом это полный ***** Кучмы.Вместо того чтобы активно заселять его вернувшимися из ссылок и лояльными к Украине татарами,он с ними вместе с русней воевал.Было бы там хоть 0,5 млн татар никогда бы русня не осмелилась его оккупировать.
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18.02.2022 13:24 Ответить
скажу что не раз говорил как юрист НАША КОНСТИТУЦИЯ ПРИНЯТАЯ под давлением роспуска Рады Кучмой НИКЧЕМНАЯ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ причина а то что в самой Конституции 1996 года есть противоречия (вот Конституция УССР Украины 1978 года если не ошибаюсь была куда правильней) так вот статья 2 Конституции говорит ОБУНИТАРНОСТИ УКРАИНЫ к концу появляется глава 10 или 11 не помню и АВТОНОМНАЯ РЕСПУБИКА КРЫМ это же полнейший бред сначала УНИТАРНОСТЬ НЕ ДОПУСКАЯ НИКАКИХ АВТОНОМИЙ КОНФЕДЕРАЦИЙ И ФЕДЕРАЦИЙ А ПОТОМ АРК... прикольно вот тому Конституция никчемная и недействительная имеет внутренние правовые противоречия и коллизии и никому нет дела и да АРК и стало механизмом оккупации 2014 года а не просто хотелки Путина мы сами им в руки дали прекрасный повод а была бы Крымская-Симферопольская область было бы в Крыму как в ОРЛДО ни нам ни России...
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18.02.2022 13:56 Ответить
Да,при УССР Крым был областью,но там начиная с послевоенного периода всегда численно доминировали этнические россияне(60-70 % ).Первой ошибкой было то что слизняк Кравчук не выдавил из Крыма базу ЧФ рф,второй это Кучма со своей глупой антитатарской политикой.При Яныке Крым вообще стал де факто кацапским.Этот мудак разрешил там официально работать филиалу ФСБ рашки.
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18.02.2022 14:15 Ответить
уже не раз писал повторюсь в 2001-2002 годах до Оранжевой революции я пытался встать в кадровый резерв Крыма на судью.. уже тогда при Януковиче Премьере он был 2 раза судьи прокурорские и милиция стали стаями переводиться из Донецкого региона в Крым.. совпадение или предвидение ..не знаю но факт.. и еще люди в Крыму даже в приватных и официальных беседах высоких кабинетах- не скрывали- что они уже устали- ждать, когда Россия заберет их к себе??!! напомню это был период второго правления Кучмы не было в помине ни Ющенко ни 1-го майдана Верховного суда ни каруселей с выборами президента Януковича и так далее... это к вопросу-- Путин оправдывая захват Крыма кричал о фашистах укропах бандеровцах мове насилии и укранизации Крыма там она УКРАИНА даже и не начиналась В КРЫМУ...также не забываем про наглость российских военных с базы ЧФ которые блукали аж до Николаева.. на БТР и военных технике колонами по 5-10 единиц.. как они захватили все гидротехнические устройства в Крыму что лишило нас возможности управления судоходством станции маяки и отказались из за нашей "братерности" выполнять наши решения судов.. потом был Харьков с наглым продлением аренды ЧФ в Крыму была Тузла приведшая к предательству Кучмы и подписанию в противоречие с Конвенцией ООН о морях Закона и Договора о том что Азовское море внутреннее --эта ахинея вошла в историю как украинский бред..... внутренним море /озеро может быть- если омывает берега одной страны - даже Каспий не внутреннее море как и бывшее Аральское....но у нас Азовское стало внутренним... и то что имеем СЕГОДНЯ В 2022 ГОДУ МЫ ПО КИРПИЧИКУ СЛДАВАЛИ ПУТИНУ ПОКАЗЫВАЯ СВОЮ УСТУПЧИВОСТЬ СЛАБОСТЬ СГОВОРЧИВОСТЬ ПРИДУРКОВАТОСТЬ ДЕБИЛЬНОСТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО И СПОСОБНОСТЬ К ТАКОМУ ВОТ ПУТИН И ОБОРЗЕЛ С ЦЕПИ СОРВАВШИСЬ....в 2014 году ему видимо по воле Бога и ВОЛЕ НАРОДА не удалось добить страну Украина в стойло и сделать из нее генерал Губернаторство Новокакороссия малоросская..в составе РФ...
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18.02.2022 14:53 Ответить
Ну Крым ковырять начали еще при Ельцине.Так называемая "мешковщина" в 94 году.Тогда у Ельцина не хватило воли,хотя внутри Крыма все было готово к выходу и войне с Киевом.
Поэтому минский договорняк не нужно выполнять ни в коем случае.Даже при условии что нам дадут контроль над границей перед выборами.Автономия ОРДЛО будет вторым Крымом и с таким же исходом.Либо заморозка на десятилетия либо азербайджанский вариант освобождения образца 2020 года.
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18.02.2022 15:14 Ответить
коли ви, зелені, вже зникнете як роса на сонці?
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18.02.2022 11:05 Ответить
Я ж казав що як і почнеться якась заваруха, то тільки з Домбасу. Патамушта це шахтьори і трактористи, а лапті тут ні яким боком.
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18.02.2022 11:08 Ответить
Московия готовит а мировое сообщество тупо молчит.Ведь все в мире прекрасно знают что Украина на решение Думы никакого влияния не имеет да и не имеет права вмешиваться в дела другой страны но тупо и ,,озабочено,,молчат и даже не пикнут.
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18.02.2022 11:10 Ответить
И без провокаций можно признать
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18.02.2022 11:12 Ответить
Это для нас только лучше.Запад уже не отвертится от введения серьезных санкций против рашки да и минские окончательно улетят в тартарары
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18.02.2022 13:17 Ответить
 
 