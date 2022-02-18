Провокації продовжаться. Кремль готує сценарії для визнання ОРДЛО, - Резніков
Провокації з боку військ РФ на Донбасі будуть продовжуватися.
Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Провокації на Донбасі будуть продовжуватися. Кремль готує обґрунтування для визнання ОРДЛО, за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Просто щоб мати цей варіант на столі", - зазначив Резніков, додавши, що він не обов'язково буде реализованим.
Втім, він зазначив, що саме завдяки тому, що вчора на Донбасі побували іноземні журналісти, увесь світ побачив, що обстріли, у яких російська влада цинічно хотіла звинуватити українську сторону, відбувалися саме з боку військ РФ.
Топ коментарі
+4 Александр Чуднивец #474549
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Поэтому минский договорняк не нужно выполнять ни в коем случае.Даже при условии что нам дадут контроль над границей перед выборами.Автономия ОРДЛО будет вторым Крымом и с таким же исходом.Либо заморозка на десятилетия либо азербайджанский вариант освобождения образца 2020 года.