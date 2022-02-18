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Новини Війна
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Головним об'єктом обстрілів з боку військ РФ стало мирне населення, - Резніков

Головним об'єктом обстрілів з боку військ РФ стало мирне населення, - Резніков

Ситуація на Донбасі значно загострилася.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вчорашні обстріли засвідчили про те, що ворог націлився на школи та житлову інфраструктуру Донбасу.

"Головним об'єктом стало мирне населення. Це військовий злочин і провокація, про яку ми попереджали", - додав він.

Також читайте: Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС

Він також нагадав, що станом на 10 ранку 18 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) найманці рф (2043) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+8
Одно чучело, когда отводило войска, рассказывало на камеру, что если опять начнутся обстрелы, войска моментально вернут
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18.02.2022 10:40
+3
Лучше всего мир в глазах ***** видно через дырку от снаряда в детском саду станицы Луганской. Правда зелебобики?
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18.02.2022 10:44
+3
Фашисти то не в Германії - то козломорді.
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18.02.2022 10:45
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Одно чучело, когда отводило войска, рассказывало на камеру, что если опять начнутся обстрелы, войска моментально вернут
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18.02.2022 10:40 Відповісти
От був би міністром оборони знову Галетей.... Готувалися б до Параду, де там вже забув.
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18.02.2022 10:43 Відповісти
Скільки русскіх окупантів вбив Гелетей і скільки Зеленський?
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18.02.2022 10:47 Відповісти
Скажи ты в адеквате? Сейчас 2022 год, уже скоро, три года как припизидент зеленский в народе янелох оманский! Вагнергейт никто не забыл!
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18.02.2022 11:08 Відповісти
Лучше всего мир в глазах ***** видно через дырку от снаряда в детском саду станицы Луганской. Правда зелебобики?
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18.02.2022 10:44 Відповісти
Фашисти то не в Германії - то козломорді.
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18.02.2022 10:45 Відповісти
Да ты шо? А вы, что, в ответ утерлись? Проявили доблестную трусость? Только представьте себе - в вашем городе обстреляли снарядами детский сад и школу, куда ходят ВАШИ дети! А, доблестная ВСУ сохраняет спокойствие, никого не «провоцирует»! Какие ваши эмоции? Нахрен такое ВСУ, которые даже беззащитный детей не могут защитить! Зато, постоянно подавай им то телевизор, то еще хрень какую-то ,чтобы скучно не было. Ни одна страна не проявляет такую степень трусости в защиту своих граждан, как эта. Понимаю теперь этих жителей, поторые не хотят жить в подконтрольной Украине территории
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18.02.2022 10:45 Відповісти
Такие "умники", как ты, выбрали президентом страны в военное время труса, предателя и наркомана. Который стал говнокоманующим войск- и отдал такой приказ войскам. А виноваты войска? **** ты **********, все твои слова показывают, какая ты дрянь. Иди и выступи на майдане против торчка, мы посмотрим и подтянеемся к тебе . Там , падаль, и расскажи, кто реально в этом виноват. Перекручиваешь, ублюдок, все смыслы, рашистская тварь
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18.02.2022 10:51 Відповісти
ВСУ не подобається?
Яки телевізори?
Телевізори це головна зброя у Мордорі, це там військових регулярно збирають біля зомбоящикив і показують *****, Соловьйова та Скабєєву - накачують ненавистю.
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18.02.2022 10:57 Відповісти
Ты спроси об этом у родителей детей, у которых школу и детсад обстреляли. Они тебе расскажут про свои впечатления.
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18.02.2022 11:05 Відповісти
там почти вся вата, которая ждет не дождется асвабадителей....
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18.02.2022 11:19 Відповісти
Так что, бросить их и пусть козломордые их бомбят? В Крыму тоже дождались асвабадителей - зато их Украина одаривает своими загранпаспортами - в чем прикол?
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18.02.2022 12:02 Відповісти
Враження про ВСУ, яки вам не догодили, чи враження про Верховного Блазня в якого досі перемир'я?
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18.02.2022 11:20 Відповісти
Задам вопрос на вопрос - Скадовск находится в пределах 50 км по морю от Евпатории - это там остров Джарылгач находится, который громадяне каждое лето засерают мусором донельзя. В Евпатории козломордые - начинают стрелять по этому городу - что будут делать ВСУ и говнокомандующий? Правильно, ты угадал! Журналистов привезут на экскурсию. Ни одна страна, даже самая серливая в мире, так не позволит с собой обращаться. А, что скажут жители Скадовска, у которых сгорят дома или погибнут дети и родственники? Конечно похвалят свою власть
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18.02.2022 12:08 Відповісти
Ото навіщо це стільки насрано? Це тому що важко відповісти на просте питання?
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18.02.2022 12:15 Відповісти
Срач у тебя в голове.
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18.02.2022 12:17 Відповісти
Заткни свою дырку и не гавкай. Это ты выбрал себе клоуна в президенты и теперь кусаешь себя за яйца от несвершившихся ожиданий - зато плакал возле телевизора когда тот победил на выборах. И не вали на других свой просер - просто, сиди и обсыхай.
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18.02.2022 10:59 Відповісти
 
 