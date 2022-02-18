Комитет Рады в понедельник проведет внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, необходимых для расследования дел Майдана, - "слуга народа" Ионушас

В среду комитет по правоохранительной деятельности заслушал представителей Офиса Генпрокурора и ГБР по делам Майдана.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

По его словам, комитет получил отчет по делам Майдана от правоохранителей.

"Мы видим, что есть определенные законодательные проблемы, которые не позволяют двигаться вперед быстро, как этого требует общество. И давать определенный результат. Мы получили информацию, что дела очень долго рассматриваются в судах, по 3-5 лет. А так же о том, что существуют проблемы, связанные со злоупотреблениями со стороны некоторых участников этого процесса", - подчеркнул нардеп.

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Ионушас сообщил, что будет инициировать проведение внеочередного заседания комитета в понедельник, чтобы рассмотреть законопроекты, которые помогли бы рассмотрению дел Майдана, в частности речь идет о пересмотре некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса.