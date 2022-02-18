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В Украине создали Цифровой Архив Майдана

В Украине создали Цифровой Архив Майдана

Волонтерский проект призван сохранить память о Майдане 2013-2014.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К 8-летию решающих дней Революции Достоинства создали Цифровой Архив Майдана. Целью данного проекта является создание основательной электронной базы, в которой будут собраны важнейшие источники и материалы о событиях Революции Достоинства", - рассказали авторы проекта.

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На сайте в разделе "История Майдана" публикуются материалы исторического характера: статьи о майдановцах, биографии Героев Небесной Сотни, воспоминания непосредственных участников Майдана, документальные фильмы, материалы о расследовании, список погибших на Майдане, подробная информация о раненых и т.д.

Имеется отдельный раздел "Видео", в котором по хронологическому принципу изложены и описаны важнейшие видеоматериалы, являющиеся основными источниками, позволяющими воспроизвести и проанализировать события Майдана (установить места и обстоятельства гибели Героев Небесной Сотни и ранения протестующих, действия силовиков и т.д.).

Также есть фотоархив, в котором представлены сотни фотографий, на которых зафиксированы важнейшие моменты Революции Достоинства. Фото выложены как в хронологическом, так и тематическом порядке (отдельные альбомы по важнейшим событиям: 20 февраля, 18 февраля, противостояние на Грушевского и др.; отдельно по авторам).

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"Работа над сайтом-архивом продолжается, на нем будут регулярно появляться новые материалы. На сегодняшний день это самый большой в Украине проект по исследованию истории Майдана", - отметили авторы проекта.

Инициаторами создания и авторами Цифрового Архива Майдана являются историки-волонтеры со Львова Елена Чебелюк и Ярослав Рап. Авторы проекта призывают всех участников Майдана делиться своими воспоминаниями, отправлять фото и видеоматериалы.

Автор: 

архив (155) история (2017) память (1491) евромайдан (7835) диджитализация (220)


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Створювачам Архіву Майдану-респект...
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18.02.2022 11:04 Ответить
Да-а,это на сегодняшний день самое важное для Украины на кануне полномасштабной войны да еще если считать что те кто был причастен к расстрелу майдана успешно отпущены в кацапию и никого виновного в Украине не осталось,а кто остался занимают такие должностья что ни СБУ ни МВД до них даже с подскоком не достанут.
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18.02.2022 11:15 Ответить
там какого то застрелил в машине толи журналиста то ли адвоката а эскадроны смерти и палилщики машин..тятушки..всякие орды в масках после...
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18.02.2022 12:45 Ответить
 
 