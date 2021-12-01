"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокаты семей Небесной Сотни опубликовали реконструкцию разгона Евромайдана. ВИДЕО

Адвокатская совещательная группа опубликовала видеореконструкцию кровавого разгона Майдана в ночь на 30 ноября восемь лет назад. Ночь, когда Евромайдан превратился в Революцию Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автором реконструкции "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" стал Юрий Гончарук.

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Для фильма синхронизировано около 4000 файлов – это почти 100 гигабайт фото и видео в ту ночь.

375 благотворителей фондировали проект при поддержке Сообщества и МФ "Видродження".

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