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"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокаты семей Небесной Сотни опубликовали реконструкцию разгона Евромайдана. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокатская совещательная группа опубликовала видеореконструкцию кровавого разгона Майдана в ночь на 30 ноября восемь лет назад. Ночь, когда Евромайдан превратился в Революцию Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автором реконструкции "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" стал Юрий Гончарук.

Для фильма синхронизировано около 4000 файлов – это почти 100 гигабайт фото и видео в ту ночь.

375 благотворителей фондировали проект при поддержке Сообщества и МФ "Видродження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через два года обвиняемые по делам Майдана могут избежать наказания, поскольку истечет срок давности из-за затягивания в судах, - Закревская

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Серце стискається від болю раз по раз, коли передивляєшся цей фільм. Від неможливост допомогти цим людям, захистити їх від цього мусарського свавілля і БЕЗКАРНОСТІ. І ця мразота до цеї пори працює вже на другого міністра і плювати вона хтіла на всі закони і, навіть, судові вироки.
А фільм - класний, дяка всім його авторамі співавторам і....спів...співавторам.
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01.12.2021 09:48
+6
Один із основних ідеологів притягнення майданівців до кримінальної відповідальності, створення антимайданів, викрадення і катування був якраз пан татаров, який сьогодні ніби має завершити ці справи і направити в суд. То які там будуть справи? Він сьогодні керує всією правоохоронною і судовою системою в країні. Кого ви привели до влади? Кому ви віддали в руки наше минуле і майбутнє?
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01.12.2021 10:19
+3
В спам мразь краснопузая!
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01.12.2021 13:24
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Серце стискається від болю раз по раз, коли передивляєшся цей фільм. Від неможливост допомогти цим людям, захистити їх від цього мусарського свавілля і БЕЗКАРНОСТІ. І ця мразота до цеї пори працює вже на другого міністра і плювати вона хтіла на всі закони і, навіть, судові вироки.
А фільм - класний, дяка всім його авторамі співавторам і....спів...співавторам.
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01.12.2021 09:48 Ответить
Цинічний жарт про побитих євромайданівців спецпідрозділом "Беркут" від Зеленського і Ко. "Новорічний вечірній квартал", грудень 2013 року
https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
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01.12.2021 14:19 Ответить
Будь прокляте це шоу зе-чортів разом зі сценаристами, продюсерами і їхнім зільоним власником. Амінь.
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01.12.2021 16:26 Ответить
Один із основних ідеологів притягнення майданівців до кримінальної відповідальності, створення антимайданів, викрадення і катування був якраз пан татаров, який сьогодні ніби має завершити ці справи і направити в суд. То які там будуть справи? Він сьогодні керує всією правоохоронною і судовою системою в країні. Кого ви привели до влади? Кому ви віддали в руки наше минуле і майбутнє?
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01.12.2021 10:19 Ответить
"Разруха" - це із чим порівнювати? Із Кетаєм? Із попередніми 25 роками? В Україні кожен сам будує своє щастя, на відміну від китайської комуни де у цілому процвітання, а на особистість ніхто не зважає.
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01.12.2021 12:07 Ответить
В спам мразь краснопузая!
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01.12.2021 13:24 Ответить
Керівникам усіх правопохоронних ОРГАНІВ разом з прокурорськими та суддями в обовязковому порядку, під розпис показувати ЩОКВАРТАЛУ упродовж року!!!!
Суд людський невідворотній….
Слава Небесній Сотні!!!
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01.12.2021 11:21 Ответить
У нас нет ни процветания, ни соблюдения прав личности.. Кстати соблюдение права личности Ахметова на ведение своего бизнеса ты поддерживаешь? Ибо если не поддерживаешь, то тогда это и есть ограничение личности , а если поддерживаешь , то зачем тогда бороться с олигархами?
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01.12.2021 12:24 Ответить
А як би поступив Зєля на місці Януковича?..Безумовно,хитріше...Спочатку спровокував би смерть кількох міліціонерів через кинуту гранату тощо,день після того крутив би це по всім каналам,а потім суспільство виправдало б будь який розгін Майдану...Можливо,ми ще побачимо реалізацію такого сценарію...Вже підросло нове покоління,готове палити шини...
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01.12.2021 14:01 Ответить
Новое поколение учит аджайл, куберентис, докер, го, реакт и валит отсюда, как минимум во Львов и город красивый и ЕС рядом. А если офер в ЕС находит то заводит трактор и туда двигает.
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01.12.2021 14:44 Ответить
Подавляющее большинство работает совсем на других специальностях, а те , кто хорошо знает программирование в первую очередь работают дистанционно..
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01.12.2021 15:11 Ответить
Разве из Праги или Братиславі хуже программировать чем из Киева? Разве ответ не очевиден. Там вроде не пітают итешников менті с СБУшниками на предмет денег.
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01.12.2021 15:53 Ответить
Я не сказал , что там хуже, но цены там другие и по деньгам выгоднее схема зарабатывать ТАМ дистанционно, а тратить ЗДЕСЬ. при всех рисках И не нужно забывать, что налоги там повыше , чем у нас и их нужно платить обязательно
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01.12.2021 16:19 Ответить
януковощ - дебил... Не рыпался бы и досидел до конца каденции. Ну... слава Богу, что не досидел
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01.12.2021 17:37 Ответить
Давайте будем откровенными сами перед собой. Мы пока ничего не одержали, нет побед. Нас разули тарифами, судебной реформы нет, прокуратура та же, в полиции те же, все на местах.
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02.12.2021 00:51 Ответить
Каждую мразь в погонах, шо там была с первых минут -можно вешать на столбе. На европейском столбе.
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02.12.2021 21:50 Ответить
 
 