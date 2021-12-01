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"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокаты семей Небесной Сотни опубликовали реконструкцию разгона Евромайдана. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокатская совещательная группа опубликовала видеореконструкцию кровавого разгона Майдана в ночь на 30 ноября восемь лет назад. Ночь, когда Евромайдан превратился в Революцию Достоинства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автором реконструкции "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" стал Юрий Гончарук.
Для фильма синхронизировано около 4000 файлов – это почти 100 гигабайт фото и видео в ту ночь.
375 благотворителей фондировали проект при поддержке Сообщества и МФ "Видродження".
Топ комментарии
+11 Alex El 2151bab4
показать весь комментарий01.12.2021 09:48
+6 Анатолий К 65c6a92d
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+3 Дамир Терентьев
показать весь комментарий01.12.2021 13:24
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А фільм - класний, дяка всім його авторамі співавторам і....спів...співавторам.
https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
Суд людський невідворотній….
Слава Небесній Сотні!!!