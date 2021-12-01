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"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокати сімей Небесної Сотні опублікували реконструкцію розгону Євромайдану. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Адвокатська дорадча група опублікувала відеореконструкцію кривавого розгону Майдану в ніч на 30-те листопада вісім років тому. Ніч, коли Євромайдан перетворився на Революцію Гідності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автором реконструкції "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" став Юрій Гончарук.
Для фільму синхронізовано близько 4000 файлів - це майже 100 гігабайт фото і відео тієї ночі.
375 доброчинців фондували проєкт за підтримки Спільнокошту та МФ Відродження.
Топ коментарі
+11 Alex El 2151bab4
показати весь коментар01.12.2021 09:48
+6 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар01.12.2021 10:19
+3 Дамир Терентьев
показати весь коментар01.12.2021 13:24
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Будь ласка, зачекайте...
А фільм - класний, дяка всім його авторамі співавторам і....спів...співавторам.
https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
Суд людський невідворотній….
Слава Небесній Сотні!!!