"Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм": Адвокати сімей Небесної Сотні опублікували реконструкцію розгону Євромайдану. ВIДЕО

Адвокатська дорадча група опублікувала відеореконструкцію кривавого розгону Майдану в ніч на 30-те листопада вісім років тому. Ніч, коли Євромайдан перетворився на Революцію Гідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автором реконструкції "Розгін Майдану. Абсолютно документальний фільм" став Юрій Гончарук.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Для фільму синхронізовано близько 4000 файлів - це майже 100 гігабайт фото і відео тієї ночі.

375 доброчинців фондували проєкт за підтримки Спільнокошту та МФ Відродження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах, - Закревська