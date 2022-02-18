Дисциплинарно-этическая комиссия 22 февраля рассмотрит вопрос Трубицына, - "слуга народа" Забуранная

Во вторник состоится заседание дисциплинарно-этической комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос Владислава Трубицына.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала "слуга народа", руководитель Киевской городской организации "СН" Леся Забуранная.

По ее словам, на основе решения комиссии киевская ячейка "Слуги народа" будет собирать общее собрание, на котором может рассматриваться вопрос лишения мандата Трубицына.

Забуранная призналась, что пока не общалась с Трубицыным.

"Он вышел только позавчера. Вчера был в Киевсовете. Я хотела с ним пообщаться, но у нас был очень насыщенный пленарный день, а потом у меня было заседание подкомитета", - рассказала нардеп и добавила: "Могу сказать одно: мы точно против подобных ситуаций и того, чтобы любой депутат Киевской организации "Слуги народа", Киевсовета или Верховной Рады был причастен к коррупции и занимался неправомерными действиями. Но с другой стороны, мы за объективное расследование".