Дисциплінарно-етична комісія 22 лютого розгляне питання Трубіцина, - "слуга народу" Забуранна

У вівторок відбудеться засідання дисциплінарно-етичної комісії, на якій розглядатиметься питання Владислава Трубіцина.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала "слуга народу", керівник Київської міської організації "СН" Леся Забуранна.

За її словами, на основі рішення комісії київський осередок "Слуги народу" збиратиме загальні збори, на яких може розглядатися питання позбавлення мандата Трубіцина.

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Забуранна зізналася, що поки не спілкувалася із Трубіциним.

"Він вийшов лише позавчора. Вчора був у Київраді. Я хотіла з ним поспілкуватися, але у нас був дуже насичений пленарний день, а потім у мене було засідання підкомітету", - розказала нардеп і додала: "Можу сказати одне: ми точно проти подібних ситуацій і того, щоб будь-який депутат Київської організації "Слуги народу", Київради чи Верховної Ради був причетний до корупції і займайся якимись неправомірними діями. Але з іншого боку, ми за об’єктивне розслідування".

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників. 15 лютого всі обвинувачувані у цій справі вийшли під заставу.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.