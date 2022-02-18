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Повышение ренты приведет к росту цен на газ в Украине, - экономист

Повышение ренты приведет к росту цен на газ в Украине, - экономист

Увеличение ренты на газ приведет к росту цен на него и окажет дополнительное инфляционное давление на экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Андрея Блинова.

"Повышение ренты, конечно, во-первых, не стимулирует внутреннюю добычу. Во-вторых, оно увеличивает стоимость газа. И соответственно это оказывает дополнительное инфляционное давление", - сказал он.

Блинов подчеркнул, что в случае увеличения ренты на газ внутренняя добыча в Украине будет снижаться.

"Мне кажется, что в данном случае это такой очень сильно проинфляционный фактор и фактор, который не будет направлен на пополнение именно физического ресурса газа, достаточно сильно недостающего и что в значительной степени приводит к тому, что у нас на сегодняшний день промышленное потребление газа все сокращается, и это соответственно отражается вообще на возможностях украинской промышленности производить свой продукт", - подытожил он.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

Автор: 

Газ (10223) рента (45)


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Топ комментарии
+5
Балачки.
90% газу в Україні добуває державна АТ «Укргазвидобування». І рента платиться державі. Сам собі встановлює ціну там відсоток ренти немає значення. Для для населення зараз ціна на газ не має жодного відношення до ринкової, так само як і для соц сфери якісь є пільгові ціни.

Буде дорогий газ власної видобутку - не піде на экспорт, весь лишиться тут.

А решта 10% то олігархів, ну лишиться в землі, теж не погано, стратегічний резерв сформуємо. Або біль до бюджету грошей піде.
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18.02.2022 15:46
+3
Згадаймо, яке пекло творили власники народної залізної руди через підвищення ренти . Які писали катастроффи. А зараз нічого, мовчать.
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18.02.2022 15:55
+3
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18.02.2022 16:03
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Ну а шо остается делать бубе криворогом? Он обещал Бене КАЛомойскому, шо у того закончится эпоха бедности и Беня наконец-то покрасит обещанный киоск.
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18.02.2022 15:38 Ответить
Згадаймо, яке пекло творили власники народної залізної руди через підвищення ренти . Які писали катастроффи. А зараз нічого, мовчать.
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18.02.2022 15:55 Ответить
Балачки.
90% газу в Україні добуває державна АТ «Укргазвидобування». І рента платиться державі. Сам собі встановлює ціну там відсоток ренти немає значення. Для для населення зараз ціна на газ не має жодного відношення до ринкової, так само як і для соц сфери якісь є пільгові ціни.

Буде дорогий газ власної видобутку - не піде на экспорт, весь лишиться тут.

А решта 10% то олігархів, ну лишиться в землі, теж не погано, стратегічний резерв сформуємо. Або біль до бюджету грошей піде.
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18.02.2022 15:46 Ответить
А чим Шуфрич буде плати за палац у Криму? Він же в нас газовидобувник разом з Рудьковським.
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18.02.2022 15:57 Ответить
коли це зелення хвилювала економіка?
бабло давай - і зараз!
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18.02.2022 15:57 Ответить
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18.02.2022 16:03 Ответить
Экономический эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" и ведущий http://radio.vesti.ua/ Радио Вести Андрей Блинов

Этот что-ли? Тогда мы ему конечно верим.
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18.02.2022 16:10 Ответить
Підняття ренти на видобуток газу одразу ж відіб'є у будь-яких потенційних чи діючих інвесторів бажання вкладати кошти у розробку нових покладів, як і бажання вкладати кошти у модернізацію тих родовищ що вже зараз знижують дебіт внаслідок потреби підіймати газ із більш глибоких газоносних горизонтів. Таке недолуге рішення призведе до падіння видобутку газу в Україні та ще більшої залежності від його імпорту з-за кордону. 😡
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18.02.2022 16:51 Ответить
До лампочки, один фиг лучше чем при шапкокраде. Не можешь заработать - Польша ждёт тебя!
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18.02.2022 17:03 Ответить
Як казав імпортний член наглядової ради. Собівартість власного газу одна гривня. А по якій ціні продають?
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18.02.2022 17:20 Ответить
А какая рента в той же Норвегии ? И ничего . живут припеваючи ....
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18.02.2022 17:44 Ответить
 
 