Підвищення ренти призведе до зростання цін на газ в Україні, - економіст
Збільшення ренти на газ призведе до зростання цін на нього і вплине на інфляційний тиск на економіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Андрія Блінова.
"Підвищення ренти, звичайно, по-перше, не стимулює внутрішній видобуток. По-друге, воно збільшує вартість газу. І відповідно це чинить додатковий інфляційний тиск", - сказав він.
Блінов підкреслив, що у разі збільшення ренти на газ внутрішній видобуток в Україні знижуватиметься.
"Мені здається, що в даному випадку це такий дуже проінфляційний фактор і фактор, який не буде спрямований на поповнення саме фізичного ресурсу газу, що досить сильно бракує і що значною мірою призводить до того, що у нас на сьогоднішній день промислове споживання газу все скорочується, і це відповідно позначається взагалі на можливостях української промисловості виготовляти свій продукт", - підсумував він.
Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроєкт, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.
Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.
В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.
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90% газу в Україні добуває державна АТ «Укргазвидобування». І рента платиться державі. Сам собі встановлює ціну там відсоток ренти немає значення. Для для населення зараз ціна на газ не має жодного відношення до ринкової, так само як і для соц сфери якісь є пільгові ціни.
Буде дорогий газ власної видобутку - не піде на экспорт, весь лишиться тут.
А решта 10% то олігархів, ну лишиться в землі, теж не погано, стратегічний резерв сформуємо. Або біль до бюджету грошей піде.
бабло давай - і зараз!
Этот что-ли? Тогда мы ему конечно верим.