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Підвищення ренти призведе до зростання цін на газ в Україні, - економіст

Підвищення ренти призведе до зростання цін на газ в Україні, - економіст

Збільшення ренти на газ призведе до зростання цін на нього і вплине на інфляційний тиск на економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Андрія Блінова.

"Підвищення ренти, звичайно, по-перше, не стимулює внутрішній видобуток. По-друге, воно збільшує вартість газу. І відповідно це чинить додатковий інфляційний тиск", - сказав він.

Блінов підкреслив, що у разі збільшення ренти на газ внутрішній видобуток в Україні знижуватиметься.

"Мені здається, що в даному випадку це такий дуже проінфляційний фактор і фактор, який не буде спрямований на поповнення саме фізичного ресурсу газу, що досить сильно бракує і що значною мірою призводить до того, що у нас на сьогоднішній день промислове споживання газу все скорочується, і це відповідно позначається взагалі на можливостях української промисловості виготовляти свій продукт", - підсумував він.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроєкт, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Автор: 

газ (10403) рента (124)


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Топ коментарі
+5
Балачки.
90% газу в Україні добуває державна АТ «Укргазвидобування». І рента платиться державі. Сам собі встановлює ціну там відсоток ренти немає значення. Для для населення зараз ціна на газ не має жодного відношення до ринкової, так само як і для соц сфери якісь є пільгові ціни.

Буде дорогий газ власної видобутку - не піде на экспорт, весь лишиться тут.

А решта 10% то олігархів, ну лишиться в землі, теж не погано, стратегічний резерв сформуємо. Або біль до бюджету грошей піде.
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18.02.2022 15:46
+3
Згадаймо, яке пекло творили власники народної залізної руди через підвищення ренти . Які писали катастроффи. А зараз нічого, мовчать.
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18.02.2022 15:55
+3
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18.02.2022 16:03
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Ну а шо остается делать бубе криворогом? Он обещал Бене КАЛомойскому, шо у того закончится эпоха бедности и Беня наконец-то покрасит обещанный киоск.
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18.02.2022 15:38 Відповісти
Згадаймо, яке пекло творили власники народної залізної руди через підвищення ренти . Які писали катастроффи. А зараз нічого, мовчать.
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18.02.2022 15:55 Відповісти
Балачки.
90% газу в Україні добуває державна АТ «Укргазвидобування». І рента платиться державі. Сам собі встановлює ціну там відсоток ренти немає значення. Для для населення зараз ціна на газ не має жодного відношення до ринкової, так само як і для соц сфери якісь є пільгові ціни.

Буде дорогий газ власної видобутку - не піде на экспорт, весь лишиться тут.

А решта 10% то олігархів, ну лишиться в землі, теж не погано, стратегічний резерв сформуємо. Або біль до бюджету грошей піде.
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18.02.2022 15:46 Відповісти
А чим Шуфрич буде плати за палац у Криму? Він же в нас газовидобувник разом з Рудьковським.
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18.02.2022 15:57 Відповісти
коли це зелення хвилювала економіка?
бабло давай - і зараз!
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18.02.2022 15:57 Відповісти
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18.02.2022 16:03 Відповісти
Экономический эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" и ведущий http://radio.vesti.ua/ Радио Вести Андрей Блинов

Этот что-ли? Тогда мы ему конечно верим.
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18.02.2022 16:10 Відповісти
Підняття ренти на видобуток газу одразу ж відіб'є у будь-яких потенційних чи діючих інвесторів бажання вкладати кошти у розробку нових покладів, як і бажання вкладати кошти у модернізацію тих родовищ що вже зараз знижують дебіт внаслідок потреби підіймати газ із більш глибоких газоносних горизонтів. Таке недолуге рішення призведе до падіння видобутку газу в Україні та ще більшої залежності від його імпорту з-за кордону. 😡
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18.02.2022 16:51 Відповісти
До лампочки, один фиг лучше чем при шапкокраде. Не можешь заработать - Польша ждёт тебя!
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18.02.2022 17:03 Відповісти
Як казав імпортний член наглядової ради. Собівартість власного газу одна гривня. А по якій ціні продають?
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18.02.2022 17:20 Відповісти
А какая рента в той же Норвегии ? И ничего . живут припеваючи ....
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18.02.2022 17:44 Відповісти
 
 