Бербок: Мы призываем Россию немедленно отвести свои войска от Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала РФ немедленно отвести войска от Украины.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы срочно обращаемся к России с призывом отвести их войска немедленно. Мы видели первые сигналы, снова и снова, и мы выдели, что это происходило в прошлые несколько недель. Первые сигналы подавали надежды, но теперь надо увидеть какие-то действия, потому что российская угроза остается реальной", - сказала Бербок.

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Она подчеркнула, что этот кризис "не украинский, это российский кризис".

"Если будет российское нападение на Украину, это будет иметь огромные последствия для России: финансовые, политические и экономические", - заверила Бербок.