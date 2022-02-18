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Новости Агрессия России против Украины Война
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Бербок: Мы призываем Россию немедленно отвести свои войска от Украины

Бербок: Мы призываем Россию немедленно отвести свои войска от Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала РФ немедленно отвести войска от Украины.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы срочно обращаемся к России с призывом отвести их войска немедленно. Мы видели первые сигналы, снова и снова, и мы выдели, что это происходило в прошлые несколько недель. Первые сигналы подавали надежды, но теперь надо увидеть какие-то действия, потому что российская угроза остается реальной", - сказала Бербок.

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Она подчеркнула, что этот кризис "не украинский, это российский кризис".

"Если будет российское нападение на Украину, это будет иметь огромные последствия для России: финансовые, политические и экономические", - заверила Бербок.

Автор: 

армия РФ (18994) Германия (6921) россия (95308) Анналена Бербок (343)


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Анна-Ленка, хватит болтать ерундой !
помоги лучше материально, ДАЙ РУЖЖО !!!

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18.02.2022 15:52 Ответить
Не переживай ти так,цапки собі тільки гдр заберуть і більше їм не потрібно.
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18.02.2022 15:52 Ответить
добрий ранок прокинулась))
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18.02.2022 16:03 Ответить
"Прекратите раскачивать наше корыто".
"Мы так тут уже привыкли нагреваться на рашистском перегное.. Что нам теперь отказываться теперь? Как жить-то, а?"
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18.02.2022 16:06 Ответить
громче кричите, балаболы, может с масквабаде услышат..
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18.02.2022 16:10 Ответить
Призывов мало, надо помочь. И прежде всего Вежливыми санкциями, а не только рассказами о них
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18.02.2022 16:14 Ответить
А куда им уезжать из Курска и Воронежа. Это же пресловутая западная равнина, откуда всегда вторгались захватчики. Где им еще держать войска.
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18.02.2022 16:43 Ответить
Разбудите бабку Меркель, ведь с её подачи куйло буйствует...
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18.02.2022 20:52 Ответить
 
 