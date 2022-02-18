Бербок: Мы призываем Россию немедленно отвести свои войска от Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала РФ немедленно отвести войска от Украины.
Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы срочно обращаемся к России с призывом отвести их войска немедленно. Мы видели первые сигналы, снова и снова, и мы выдели, что это происходило в прошлые несколько недель. Первые сигналы подавали надежды, но теперь надо увидеть какие-то действия, потому что российская угроза остается реальной", - сказала Бербок.
Она подчеркнула, что этот кризис "не украинский, это российский кризис".
"Если будет российское нападение на Украину, это будет иметь огромные последствия для России: финансовые, политические и экономические", - заверила Бербок.
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"Мы так тут уже привыкли нагреваться на рашистском перегное.. Что нам теперь отказываться теперь? Как жить-то, а?"