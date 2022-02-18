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Бербок: Ми закликаємо Росію негайно відвести свої війська від України

Бербок: Ми закликаємо Росію негайно відвести свої війська від України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала РФ терміново відвести війська від України.

Про це вона заявила на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю, 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми терміново звертаємося до Росії із закликом відвести їхні війська негайно. Ми бачили перші сигнали, знову і знову, і ми бачили, що це відбувалося потягом минулих декількох тижнів. Перші сигнали подавали сподівання, але тепер треба побачити якісь дії, бо російська загроза залишається реальною", - сказала Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних ознак того, що РФ відводить війська від України немає, - глава Пентагону Остін

Вона наголосила, що ця криза "не українська, це російська криза".

"Якщо буде російський напад на Україну, це матиме величезні наслідки для Росії: фінансові, політичні та економічні", - запевнила Бербок.

армія рф (17143) Німеччина (7312) росія (64846) Анналена Бербок (451)


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Анна-Ленка, хватит болтать ерундой !
помоги лучше материально, ДАЙ РУЖЖО !!!

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18.02.2022 15:52 Відповісти
Не переживай ти так,цапки собі тільки гдр заберуть і більше їм не потрібно.
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18.02.2022 15:52 Відповісти
добрий ранок прокинулась))
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18.02.2022 16:03 Відповісти
"Прекратите раскачивать наше корыто".
"Мы так тут уже привыкли нагреваться на рашистском перегное.. Что нам теперь отказываться теперь? Как жить-то, а?"
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18.02.2022 16:06 Відповісти
громче кричите, балаболы, может с масквабаде услышат..
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18.02.2022 16:10 Відповісти
Призывов мало, надо помочь. И прежде всего Вежливыми санкциями, а не только рассказами о них
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18.02.2022 16:14 Відповісти
А куда им уезжать из Курска и Воронежа. Это же пресловутая западная равнина, откуда всегда вторгались захватчики. Где им еще держать войска.
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18.02.2022 16:43 Відповісти
Разбудите бабку Меркель, ведь с её подачи куйло буйствует...
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18.02.2022 20:52 Відповісти
 
 