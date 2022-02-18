Бербок: Ми закликаємо Росію негайно відвести свої війська від України
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала РФ терміново відвести війська від України.
Про це вона заявила на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю, 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми терміново звертаємося до Росії із закликом відвести їхні війська негайно. Ми бачили перші сигнали, знову і знову, і ми бачили, що це відбувалося потягом минулих декількох тижнів. Перші сигнали подавали сподівання, але тепер треба побачити якісь дії, бо російська загроза залишається реальною", - сказала Бербок.
Вона наголосила, що ця криза "не українська, це російська криза".
"Якщо буде російський напад на Україну, це матиме величезні наслідки для Росії: фінансові, політичні та економічні", - запевнила Бербок.
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"Мы так тут уже привыкли нагреваться на рашистском перегное.. Что нам теперь отказываться теперь? Как жить-то, а?"