Брифинг Данилова и Верещук по ситуации на Донбассе. ВИДЕО

Вечером 18 февраля в Офисе президента Украины проходит брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук по ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, брифинг транслируется на официальном фейсбуке Офиса президента.