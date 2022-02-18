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Брифинг Данилова и Верещук по ситуации на Донбассе. ВИДЕО

Брифинг Данилова и Верещук по ситуации на Донбассе. ВИДЕО

Вечером 18 февраля в Офисе президента Украины проходит брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук по ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, брифинг транслируется на официальном фейсбуке Офиса президента.

Автор: 

Данилов (1066) Резников (1169) Залужный (654) Верещук (504)


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Топ комментарии
+37
А в цей скрутний час депутати собі підняли зарплату, а на армію - шкода.

2Верховная Рада Украины в четверг, 17 февраля, приняла Постановление о реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (№7062), которым предполагается установить, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа - члена комитета ВР в размере 10 прожиточных минимумов."
Під час війни це називається МАРОДЕРСТВО.
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18.02.2022 20:05
+32
Как можно доверять словам этой чумы? Это в глазах уже такой коньюктивит от урины должен быть, что я не знаю, но учитывая что она женщина, я не знаю это в квадрате, а то и в кубе
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18.02.2022 20:02
+28
Хто така Верещук , щоби іі слухати ?
Це брехлива ку@ ва і кар'єристка і більш нічого!
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18.02.2022 20:04
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А бубочка де?
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18.02.2022 20:00 Ответить
Как можно доверять словам этой чумы? Это в глазах уже такой коньюктивит от урины должен быть, что я не знаю, но учитывая что она женщина, я не знаю это в квадрате, а то и в кубе
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18.02.2022 20:02 Ответить
А в цей скрутний час депутати собі підняли зарплату, а на армію - шкода.

2Верховная Рада Украины в четверг, 17 февраля, приняла Постановление о реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (№7062), которым предполагается установить, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа - члена комитета ВР в размере 10 прожиточных минимумов."
Під час війни це називається МАРОДЕРСТВО.
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18.02.2022 20:05 Ответить
Шо бубочка, шо барыга, шо зек и т.д. все казнокрады !!! Пенсионерам, предпринемателям и рабочим эти кровососы на одно лицо в сфере жизнеобеспечения населения !!!
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18.02.2022 20:11 Ответить
Вас , зетролів навчили , що для того , щоб потявкати на Порошенка , можна легенько пообсирати зе і хряка .
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18.02.2022 20:22 Ответить
А что в его высказывании не правильного ?
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18.02.2022 20:32 Ответить
А что в ваших высказываниях может быть правильного, набутылочники лишнехромосомные?
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19.02.2022 11:15 Ответить
мені Порошено підвищив пенсію вдвічі-а тобі хай пір'я в горлі поросте після такої відвертої брехні.
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18.02.2022 20:33 Ответить
Выйди на улицу и спроси, кому он ещё повысил ?! Сейчас тоже повышают, но инфляция и рост цен опережают любые повышения. Кроме олигархических.
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18.02.2022 20:44 Ответить
Она то сможет выйти на улицу! А ты сидя на бутылке - не сможешь
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19.02.2022 11:16 Ответить
бубочка походу падляну готує, ось Лерос з 3:50 що каже
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA
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18.02.2022 22:48 Ответить
можно не смотреть это сборище тупых ослов
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18.02.2022 20:00 Ответить
Смотри опзж !
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18.02.2022 20:39 Ответить
***** йди, уйобок.
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18.02.2022 20:55 Ответить
Послал бы я вас пи.орасов кремлёвских на х.й ! Да смотрю вы только от туда !
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18.02.2022 21:30 Ответить
кого ти, паскудь, куди здатне послати.
після трьох років нескінченного сорому тільки останній кончений довбойоб на кшталт тебе може роззявляти пащу на захист зеленського лайна.
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18.02.2022 21:39 Ответить
Чьмо кремлёвское итии нах
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18.02.2022 22:22 Ответить
Брифінг Данілова, Залужного, Верещук та Резнікова

Я не доверяю этим людям...
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18.02.2022 20:00 Ответить
Правильно ! Доверять надо Киселёву !!!
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18.02.2022 20:06 Ответить
ага:

Министр обороны Украины Алексей Резников заразился коронавирусом. 9 февраля

А его судженая с айситиви Юлия Зорий, ходила на работу и заражала коллег. Любят эти можнавладцы мясо на двадцать лет младше себя

Кароче, не болел никто, это вафел для нариту...
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18.02.2022 20:12 Ответить
Ещё раз говорю - вам надо доверять говорящей лошади и киселю !!!
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18.02.2022 20:18 Ответить
Лучше бы только Залужный.

Зебизяны один фиг или врут, или несут пургу.
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18.02.2022 20:01 Ответить
Да и Резников достаточно адекватен...
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18.02.2022 20:12 Ответить
Не соглашусь на счет Резника... такое...
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18.02.2022 20:20 Ответить
Некоторые вояки, котором я доверяю, нормального о нем мнения...
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18.02.2022 20:34 Ответить
Вам в ордло виднее !
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18.02.2022 20:46 Ответить
головне перестати стріляти і заглянути в очі путіна
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18.02.2022 20:03 Ответить
Зе - в очко путіна .
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18.02.2022 20:24 Ответить
верещучка шавка медведчукчи...офису по барабану,бо сами не далеко видйихалы..
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18.02.2022 20:03 Ответить
Хто така Верещук , щоби іі слухати ?
Це брехлива ку@ ва і кар'єристка і більш нічого!
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18.02.2022 20:04 Ответить
https://www.tiktok.com/@protivostoyanie2022/video/7061635946181168389 Видео специально для вас
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18.02.2022 20:04 Ответить
в раші вже срочно готують пункти евакуації. тож готуймося!
https://echo.msk.ru/news/2982134-echo.html
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18.02.2022 20:04 Ответить
хто-хто..а верещучка умеет успокоить...
(не дай Бог)
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18.02.2022 20:07 Ответить
А вдруг Донбасс это отведение внимания что бы напасть на Киев.
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18.02.2022 20:07 Ответить
Ні, навряд чи. Такого відкритого нападу не буде. Скоріш за все захочуть пробивати коридор на крисм.
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18.02.2022 20:14 Ответить
Может эту Верещук заменить кем то другим, бо она не шарит.
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18.02.2022 20:08 Ответить
Ця баба яга краще б на мотузках літала . Ох і гнидне рило - справжня зеслуга !
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18.02.2022 20:26 Ответить
Чем больше говорят тем больше будет с чем сравнивать по факту
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18.02.2022 20:09 Ответить
Данилов спокойный как удав.
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18.02.2022 20:09 Ответить
збіг ідіотів мінус Залужний, поки ще.
на наступну новину...
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18.02.2022 20:12 Ответить
Тю. а про + еще один идиот?
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18.02.2022 20:21 Ответить
ви хочете когось додати до того сміття? - пропоную агромавпу.
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18.02.2022 20:26 Ответить
главзеб отсутствующий
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18.02.2022 20:31 Ответить
він по жизні отсутствущее....
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18.02.2022 20:35 Ответить
та хоч для галочки
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18.02.2022 20:42 Ответить
думав її звали юлька ...
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18.02.2022 20:44 Ответить
ЗЫ... а мендельша и подавно - инвалид, ща на маргинальном поле, даже не испражняется , как давеча.
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18.02.2022 20:49 Ответить
Юльку вчера подвели лабутены, грохнулась в студии. Ща, мабуть, в коляске.
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18.02.2022 20:56 Ответить
Смотрим шустрика, там - Порошенко, Яценюк...
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18.02.2022 21:13 Ответить
Сегодня президент выступает в 23.00 Д. Байден
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18.02.2022 20:27 Ответить
А где же заявленный Россией отвод войск. Они же говорили, что это просто учение.
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18.02.2022 20:13 Ответить
Россия умрет, когда взойдет украинское солнце (с) Джохар Дудаев
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18.02.2022 20:13 Ответить
Бубочка-наше сонячко ?
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18.02.2022 20:15 Ответить
Думаю, Джохар имел ввиду не персоналии.
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18.02.2022 20:18 Ответить
А що , зе вже якесь відношення до Українців має ?
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18.02.2022 20:27 Ответить
Данилов не має наміру воювати. Він має намір перемогти дипломатично. Там увесь президентський квартал став дипломатами. Їм легше підписати капітуляцію ніж сказати Путлеру рішуче: "Ні!"
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18.02.2022 20:14 Ответить
США тоже намутили.
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18.02.2022 20:15 Ответить
О ...23.й виступ Байдена
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18.02.2022 20:17 Ответить
верещук-это пздець
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18.02.2022 20:18 Ответить
Краще не залучайте до цих заходів Верещук, не зліть і так накречених людей. Купіть їй велику парасольку і хай собі летить у Раву Руську, або ще і далі.
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18.02.2022 20:22 Ответить
Та мабуть в Раві -Руській її пошлють політати на парасльці.
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18.02.2022 20:32 Ответить
Верещук всю відповідальність за окуповані території і їх населення перекладає на когось іншого,а що конкретно вона ,як міністр зробила після її назначення?
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18.02.2022 20:25 Ответить
Зебіли 73% ну як ви задоволені своїм вибором ? Бо бубочка лежить десь обкурена чи обнюхана ? А замість нього відповідати вийшли звичайні шістки.
Ну і пан Байден ввечері ще потурбується про Україну як тимчасово виконуючий обов'язки Президента України.
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18.02.2022 20:26 Ответить
Дамбасянє....

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18.02.2022 20:29 Ответить
Розсадник кацапоімбецилів.
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18.02.2022 20:35 Ответить
Реальність:
" ...Тому на мою думку, вся ця історія є симетричною відповіддю на те, що ці місяці робив Захід з **йлом.
Тільки тепер мммщик *бе клоуна, всю його рать і цілий міжгалактичний центр боротьби з дезінформацією, створений рішенням РНБО
Для чого це їм? - Наприклад, для того щоб принизити. Отримують вони задоволення від того, що принизили слабшого і це наша проблема, що нами керує неповноцінний Особливе задоволення отримують на фоні того, що їм трохи накрутили вуха
І дії МММщика ВЖЕ досягли успіху Вчорашній випадок з обстрілом дитячого садочку в Україні, який мав би стати топ-новиною всіх світових ЗМІ був свідомо проігнорований керівництвом України. Натомість сьогодні все вище керівництво України, як діти виправдовуються перед мммщиком
То що робити? - розслабтесь. Тим паче від вас й так нічого не залежить. І очевидні версії з скрінами про південну осетію нічим не поможуть, а навпаки.
Вже післязавтра весь цей "хайп" з евакуацією закінчиться. По одній простій причині: неможливо організувати евакуацію мільйонів людей з Бамбасу, навіть тисяч неможливо. Бо в ростовським старшим братам на*уй не потрібні ці хохли за їх же гроші".
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18.02.2022 20:33 Ответить
... квадратное, закатилось под шконку, шоб не выкатилось, майка в полоску?
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18.02.2022 20:44 Ответить
Яка чудова пара!!!
Ну, що фанати Данілова??? Як вам союз з Мері Попінс?
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18.02.2022 21:15 Ответить
малиновый одену пиджачок..... молодость не забывается, таки сделал малиновую вставку в куртяк.
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18.02.2022 21:45 Ответить
сердце красавицы склонно к измене, и к перемене....... Новая мендельша разгоняет тучи над Бубой
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18.02.2022 21:48 Ответить
Коли бачиш тут цю почвару верещук, відразу зникає будь яка довіра до них всіх, яка ще й була
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18.02.2022 22:56 Ответить
уберите эту дуру, или обменяйте вместе с Зе путину на мир ,может кто толковый станет
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25.02.2022 20:11 Ответить
 
 