Брифинг Данилова и Верещук по ситуации на Донбассе. ВИДЕО
Вечером 18 февраля в Офисе президента Украины проходит брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук по ситуации на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, брифинг транслируется на официальном фейсбуке Офиса президента.
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2Верховная Рада Украины в четверг, 17 февраля, приняла Постановление о реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (№7062), которым предполагается установить, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа - члена комитета ВР в размере 10 прожиточных минимумов."
Під час війни це називається МАРОДЕРСТВО.
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA
після трьох років нескінченного сорому тільки останній кончений довбойоб на кшталт тебе може роззявляти пащу на захист зеленського лайна.
Я не доверяю этим людям...
Министр обороны Украины Алексей Резников заразился коронавирусом. 9 февраля
А его судженая с айситиви Юлия Зорий, ходила на работу и заражала коллег. Любят эти можнавладцы мясо на двадцать лет младше себя
Кароче, не болел никто, это вафел для нариту...
Зебизяны один фиг или врут, или несут пургу.
Це брехлива ку@ ва і кар'єристка і більш нічого!
https://echo.msk.ru/news/2982134-echo.html
(не дай Бог)
на наступну новину...
Ну і пан Байден ввечері ще потурбується про Україну як тимчасово виконуючий обов'язки Президента України.
" ...Тому на мою думку, вся ця історія є симетричною відповіддю на те, що ці місяці робив Захід з **йлом.
Тільки тепер мммщик *бе клоуна, всю його рать і цілий міжгалактичний центр боротьби з дезінформацією, створений рішенням РНБО
Для чого це їм? - Наприклад, для того щоб принизити. Отримують вони задоволення від того, що принизили слабшого і це наша проблема, що нами керує неповноцінний Особливе задоволення отримують на фоні того, що їм трохи накрутили вуха
І дії МММщика ВЖЕ досягли успіху Вчорашній випадок з обстрілом дитячого садочку в Україні, який мав би стати топ-новиною всіх світових ЗМІ був свідомо проігнорований керівництвом України. Натомість сьогодні все вище керівництво України, як діти виправдовуються перед мммщиком
То що робити? - розслабтесь. Тим паче від вас й так нічого не залежить. І очевидні версії з скрінами про південну осетію нічим не поможуть, а навпаки.
Вже післязавтра весь цей "хайп" з евакуацією закінчиться. По одній простій причині: неможливо організувати евакуацію мільйонів людей з Бамбасу, навіть тисяч неможливо. Бо в ростовським старшим братам на*уй не потрібні ці хохли за їх же гроші".
Ну, що фанати Данілова??? Як вам союз з Мері Попінс?