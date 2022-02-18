Брифінг Данілова та Верещук щодо ситуації на Донбасі. ВIДЕО

Ввечері 18 лютого в Офісі президента України відбувся брифінг секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук щодо ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, брифінг транслювався на офіційному фейсбуці Офісу президента.