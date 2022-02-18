Российские спецслужбы минируют объекты социальной структуры в оккупированном Донецке. Призываем дончан не выходить из домов, - ГУР Минобороны

Украинская разведка обнародовала информацию, что российские спецслужбы минируют объекты социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении службы связей с общественностью ГУР МО Украины, размещенном в фейсбуке.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры имеют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - подчеркивается в сообщении.

Также служба по связям с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

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