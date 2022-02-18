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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Российские спецслужбы минируют объекты социальной структуры в оккупированном Донецке. Призываем дончан не выходить из домов, - ГУР Минобороны

Российские спецслужбы минируют объекты социальной структуры в оккупированном Донецке. Призываем дончан не выходить из домов, - ГУР Минобороны

Украинская разведка обнародовала информацию, что российские спецслужбы минируют объекты социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении службы связей с общественностью ГУР МО Украины, размещенном в фейсбуке.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры имеют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - подчеркивается в сообщении.

Также служба по связям с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

Читайте также: В оккупированном Донецке включены тревожные сирены. ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6319) минирование (1445) разведка (4168)


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Топ комментарии
+26
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18.02.2022 20:54
+18
Олександр Безфамільний

Правильно, лаптей с детства надо учить как быстро их трупы будут остывать после вторжения в Украину

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18.02.2022 20:56
+17
То карма донетчан. Вони це вибрали свідомо і самі. Грбобані терпіли і "кормільци". Погано тільки те, що цим може скористатися московія, щоб здійснити напад на іншу територію України.
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18.02.2022 20:54
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а шо там Данбаз Арєна Ахмєтова?!
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18.02.2022 20:54 Ответить
Деякий час на Даун-Бас Арені імені святого Риго-ната, стояв мінометний розрахунок сєпарів, що обстрілював позиції ЗСУ. ригонат абИдєлся, що псується трав'яне покриття стадіону (певно, планує приймати на Даун-бас Арені чемпіонат з літроболу Раісся-2022). Після цього оброчєнци забрали свої пукалки з території приватної власності Рінатліанідичя, і обстрілів не ведуть
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18.02.2022 21:02 Ответить
Встановлюють на ній потужні ГУДКИ.
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18.02.2022 21:05 Ответить
Зато, все нижние и подвальные помещения, используются, как склады для артиллерийских боеприпасов.
Зачётно может рвануть))))
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18.02.2022 21:26 Ответить
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров рассказал о поездке на конференцию в Мюнхен. По его словам, президент должен вылететь завтра утром. Если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать.
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18.02.2022 21:12 Ответить
Драматическая єскалація? Да хз тут вот Лерос говорит что сдавать нас осел собрался
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA

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18.02.2022 23:01 Ответить
Та ей уже 3.14зда.
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18.02.2022 22:22 Ответить
То карма донетчан. Вони це вибрали свідомо і самі. Грбобані терпіли і "кормільци". Погано тільки те, що цим може скористатися московія, щоб здійснити напад на іншу територію України.
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18.02.2022 20:54 Ответить
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18.02.2022 20:54 Ответить
Вот и прибыл Вовка - в морге остановка...
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18.02.2022 21:02 Ответить
свято наближается
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18.02.2022 22:32 Ответить
Досить прогнозована ситуація. Головне: що в відповідь?
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18.02.2022 20:55 Ответить
Олександр Безфамільний

Правильно, лаптей с детства надо учить как быстро их трупы будут остывать после вторжения в Украину

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18.02.2022 20:56 Ответить
Задача
Дано: труп обдрочєнца мирного данбасского "шахтьора" в канаві при дорозі, масою 75кг (з них, 5кг - вага бояри, випитої напередодні), зашквареного ЗСУ 2 тижні тому. Питання: яку температуру матиме труп, якщо середньодобова температура родючої української землі за цей час становила +5°С?
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18.02.2022 21:09 Ответить
звонил бывший с дыры
ходят по домам и обзванивают всех - в ополчение, без д/содержания
желающих - 0,перевелись патриоты донбаса
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18.02.2022 21:21 Ответить
а кому охота добровольно пойти на удобрение?
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18.02.2022 22:34 Ответить
Путин пришел на взрывах жилых домов, на взрывах и уйдет !
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18.02.2022 20:56 Ответить
Цікаве життя в зоопарку.
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18.02.2022 20:56 Ответить
В соседнем зоопарке.
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18.02.2022 22:23 Ответить
Идёт подготовка к боевым действиям. Обустраивается театр боевых действий , составляют формуляры заложенных мин и фугасов.
Подрыв может быть осуществлён после ухода. Есть варианты .
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18.02.2022 20:57 Ответить
значит не всех ещё наших разведчиков сдала хйлу Зеля и её Зеля Ностра
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18.02.2022 20:57 Ответить
Очень размыто, но понятно, что если что ," мы не причем". умно.
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18.02.2022 20:59 Ответить
Україна точно не буде атакувати, бо це просто не логічно.
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18.02.2022 21:00 Ответить
???
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18.02.2022 22:24 Ответить
Хай мінують, нам буде простіше це все підривать
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18.02.2022 21:01 Ответить
Це схоже на вибори в СССР...всі чудово розуміють, що ніяких виборів нема, але справно ходять на ці вибори. І на весь світ доповідають про результати цих "виборів". Русскіє...
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18.02.2022 21:04 Ответить
Посилити обстріли на Донбасі
Звинуватити ВСУ
Оголосити евакуацію в окупованому Донецьку
Замінувати об'єкти Донецька
Влаштувати вибухи
Звинуватити ВСУ
Розпочати вторгнення
Визнати "Л/ДНР"
...
Отримати санкції
Отримати звєздюлєй
...
Переїхати з бункера в Мовзолей
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18.02.2022 21:10 Ответить
Нє, на мощі піде, будуть росіянє молитись з здравіє і терти ***** на удачу.
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18.02.2022 21:51 Ответить
На 8 год войны до ***** дошло, что "днр" и "лнр" оккупированы не им, а Украиной. И житья там нет и не будет. Так не доставайся же ты никому, молвило ***** и стало закладывать взрывчатку.
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18.02.2022 21:15 Ответить
все гораздо проще: у ***** кукуха крякнула в чердаке
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18.02.2022 22:36 Ответить
Это следствие, а причина описана выше - оккупация.
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18.02.2022 23:20 Ответить
Операция "Бросок мангуста"
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18.02.2022 21:15 Ответить
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18.02.2022 21:17 Ответить
Вано (з накрутами)@VANO_0

· 4 ч

Маю думку, що вони почнуть «евакуацію», зберуть тих нещасних людей до купи і вб'ють якоюсь ракетою, щоб гучно, криваво і страшно. І звинуватять в цьому ЗСУ. Отакий от казус ****.
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18.02.2022 21:25 Ответить
УАЗ в центре Донецка взорвали. - это проверка. Автобусы уже заминированы
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18.02.2022 21:36 Ответить
Соси и не отвлекайся, кацап дырявый. В спаме
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18.02.2022 21:19 Ответить
Админы, забаньте навсегда этот кусок тухлого, москальского мяса
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18.02.2022 21:20 Ответить
готов удобрять землю падаль лаптеногая?
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18.02.2022 21:21 Ответить
Не верещи, свинина. И ты сдохнешь
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18.02.2022 21:21 Ответить
*************, сдрысни со своим прокси на ленту.сру, тебя там полюбят.
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18.02.2022 21:23 Ответить
Не впервой путлеру повышать свой рейтинг небольшими взрывчиками русскоязычных младенцев. Начинал еще с Москвы и Волгодонска, Рязанского сахарка и мочилова в сортирах Норд Оста и Беслана, в общем, кой-какой опыт, а главное - вдохновение у вождя всех россиян имеется.
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18.02.2022 21:21 Ответить
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18.02.2022 21:22 Ответить
Вроде на 20 число Путин что то заявит. Допустим о признании ордло. Можно допустить, что после этого пойдут взрывы или что подобное. Как если бы от нас за признание. Ведь вывозят уже 2 день и вроде 16 об этом записали видео-обращение местные вожди легендарные. Заготовка давняя, не с колёс. Скорее есть ещё варианты. Явно что там произойдёт сильное. Сложно гадать. Но запахло жареным.
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18.02.2022 21:23 Ответить
Понимаешь, ввести своих "мордортворцев" в ОРДЛО они могут, но санкции прилетят уже в єтом случае, так что тут либо по полной программе, либо вообще не рыпаться. Вот и посмотрим, насколько крепкие яйца у путлера.
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18.02.2022 21:28 Ответить
В орків 20.02 якась сакральна дата?
на медалі "за крим" в них теж 20.02.2014
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18.02.2022 21:50 Ответить
Думаю на цю дату в майбутньому буде призначена страта на шибеницях всієї ******** верхівки московії.
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18.02.2022 22:31 Ответить
Враховуючи об'єм та важкість їхніх злодіянь дуже сподіваюсь, що зроблять виключення і замінять довічне шибеницею.
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19.02.2022 18:46 Ответить
Если б утвердили дату 23 февраля, то это же был бы прямой зашквар говорящий КТО?
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18.02.2022 23:04 Ответить
Хм... так они и жилые дома с тем же успехом могут заминировать. Опыт есть.
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18.02.2022 21:54 Ответить
Я сейчас злая, наверное... Но вы прекрасно понимаете, что всего этого кошмара не было бы, если бы в Крыму и на Донбассе не было бы этой кучи швали, кацапского быдла, которое ненавидело Украину и д*очило на расеюшку!
Я их никогда не прощу..
А теперь кацапы ещё их повзрывают во имя войны - судьба предателей...
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18.02.2022 22:03 Ответить
Лиля Володина - Вы справедливо злая!
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18.02.2022 22:27 Ответить
Після лугандонських "референдумів" х-ло безжально використовує місцевих жителів як затратний матеріал тобто "имєєт их во фсе дыры."
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18.02.2022 22:25 Ответить
От якби хйло здох,це було б спражнє свято для всього цивілізованого свсіту.
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18.02.2022 22:34 Ответить
Случаем абреки не надеются на 23 февраля занять уже пол Украины и пройти парадом по Хрещатику?
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18.02.2022 23:02 Ответить
БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:34 Ответить
 
 