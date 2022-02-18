Російські спецслужби мінують об'єкти соціальної структури в окупованому Донецьку. Закликаємо донеччан не виходити з домівок, - ГУР Міноборони
Українська розвідка оприлюднила інформацію, що російські спецслужби мінують об'єкти соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві служби зв'язків з громадськістю ГУР МО України, розміщеній у фейсбуці.
"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - підкреслюється у повідомленні.
Також служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
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Зачётно может рвануть))))
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA
Правильно, лаптей с детства надо учить как быстро их трупы будут остывать после вторжения в Украину
Дано: труп
обдрочєнцамирного данбасского "шахтьора" в канаві при дорозі, масою 75кг (з них, 5кг - вага бояри, випитої напередодні), зашквареного ЗСУ 2 тижні тому. Питання: яку температуру матиме труп, якщо середньодобова температура родючої української землі за цей час становила +5°С?
ходят по домам и обзванивают всех - в ополчение, без д/содержания
желающих - 0,перевелись патриоты донбаса
Подрыв может быть осуществлён после ухода. Есть варианты .
Звинуватити ВСУ
Оголосити евакуацію в окупованому Донецьку
Замінувати об'єкти Донецька
Влаштувати вибухи
Звинуватити ВСУ
Розпочати вторгнення
Визнати "Л/ДНР"
...
Отримати санкції
Отримати звєздюлєй
...
Переїхати з бункера в Мовзолей
· 4 ч
Маю думку, що вони почнуть «евакуацію», зберуть тих нещасних людей до купи і вб'ють якоюсь ракетою, щоб гучно, криваво і страшно. І звинуватять в цьому ЗСУ. Отакий от казус ****.
на медалі "за крим" в них теж 20.02.2014
Я их никогда не прощу..
А теперь кацапы ещё их повзрывают во имя войны - судьба предателей...