УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7811 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
16 994 63

Російські спецслужби мінують об'єкти соціальної структури в окупованому Донецьку. Закликаємо донеччан не виходити з домівок, - ГУР Міноборони

Російські спецслужби мінують об'єкти соціальної структури в окупованому Донецьку. Закликаємо донеччан не виходити з домівок, - ГУР Міноборони

Українська розвідка оприлюднила інформацію, що російські спецслужби мінують об'єкти соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві служби зв'язків з громадськістю ГУР МО України, розміщеній у фейсбуці. 

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - підкреслюється у повідомленні. 

Також служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повномасштабного вторгнення з боку РФ не бачимо, можливі провокації на окупованому Донбасі, - Данілов

Автор: 

Донецьк (943) мінування (1217) розвідка (3854)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
18.02.2022 20:54
+18
Олександр Безфамільний

Правильно, лаптей с детства надо учить как быстро их трупы будут остывать после вторжения в Украину

показати весь коментар
18.02.2022 20:56
+17
То карма донетчан. Вони це вибрали свідомо і самі. Грбобані терпіли і "кормільци". Погано тільки те, що цим може скористатися московія, щоб здійснити напад на іншу територію України.
показати весь коментар
18.02.2022 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо там Данбаз Арєна Ахмєтова?!
показати весь коментар
18.02.2022 20:54 Відповісти
Деякий час на Даун-Бас Арені імені святого Риго-ната, стояв мінометний розрахунок сєпарів, що обстрілював позиції ЗСУ. ригонат абИдєлся, що псується трав'яне покриття стадіону (певно, планує приймати на Даун-бас Арені чемпіонат з літроболу Раісся-2022). Після цього оброчєнци забрали свої пукалки з території приватної власності Рінатліанідичя, і обстрілів не ведуть
показати весь коментар
18.02.2022 21:02 Відповісти
Встановлюють на ній потужні ГУДКИ.
показати весь коментар
18.02.2022 21:05 Відповісти
Зато, все нижние и подвальные помещения, используются, как склады для артиллерийских боеприпасов.
Зачётно может рвануть))))
показати весь коментар
18.02.2022 21:26 Відповісти
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров рассказал о поездке на конференцию в Мюнхен. По его словам, президент должен вылететь завтра утром. Если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать.
показати весь коментар
18.02.2022 21:12 Відповісти
Драматическая єскалація? Да хз тут вот Лерос говорит что сдавать нас осел собрался
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA

показати весь коментар
18.02.2022 23:01 Відповісти
Та ей уже 3.14зда.
показати весь коментар
18.02.2022 22:22 Відповісти
То карма донетчан. Вони це вибрали свідомо і самі. Грбобані терпіли і "кормільци". Погано тільки те, що цим може скористатися московія, щоб здійснити напад на іншу територію України.
показати весь коментар
18.02.2022 20:54 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 20:54 Відповісти
Вот и прибыл Вовка - в морге остановка...
показати весь коментар
18.02.2022 21:02 Відповісти
свято наближается
показати весь коментар
18.02.2022 22:32 Відповісти
Досить прогнозована ситуація. Головне: що в відповідь?
показати весь коментар
18.02.2022 20:55 Відповісти
Олександр Безфамільний

Правильно, лаптей с детства надо учить как быстро их трупы будут остывать после вторжения в Украину

показати весь коментар
18.02.2022 20:56 Відповісти
Задача
Дано: труп обдрочєнца мирного данбасского "шахтьора" в канаві при дорозі, масою 75кг (з них, 5кг - вага бояри, випитої напередодні), зашквареного ЗСУ 2 тижні тому. Питання: яку температуру матиме труп, якщо середньодобова температура родючої української землі за цей час становила +5°С?
показати весь коментар
18.02.2022 21:09 Відповісти
звонил бывший с дыры
ходят по домам и обзванивают всех - в ополчение, без д/содержания
желающих - 0,перевелись патриоты донбаса
показати весь коментар
18.02.2022 21:21 Відповісти
а кому охота добровольно пойти на удобрение?
показати весь коментар
18.02.2022 22:34 Відповісти
Путин пришел на взрывах жилых домов, на взрывах и уйдет !
показати весь коментар
18.02.2022 20:56 Відповісти
Цікаве життя в зоопарку.
показати весь коментар
18.02.2022 20:56 Відповісти
В соседнем зоопарке.
показати весь коментар
18.02.2022 22:23 Відповісти
Идёт подготовка к боевым действиям. Обустраивается театр боевых действий , составляют формуляры заложенных мин и фугасов.
Подрыв может быть осуществлён после ухода. Есть варианты .
показати весь коментар
18.02.2022 20:57 Відповісти
значит не всех ещё наших разведчиков сдала хйлу Зеля и её Зеля Ностра
показати весь коментар
18.02.2022 20:57 Відповісти
Очень размыто, но понятно, что если что ," мы не причем". умно.
показати весь коментар
18.02.2022 20:59 Відповісти
Україна точно не буде атакувати, бо це просто не логічно.
показати весь коментар
18.02.2022 21:00 Відповісти
???
показати весь коментар
18.02.2022 22:24 Відповісти
Хай мінують, нам буде простіше це все підривать
показати весь коментар
18.02.2022 21:01 Відповісти
Це схоже на вибори в СССР...всі чудово розуміють, що ніяких виборів нема, але справно ходять на ці вибори. І на весь світ доповідають про результати цих "виборів". Русскіє...
показати весь коментар
18.02.2022 21:04 Відповісти
Посилити обстріли на Донбасі
Звинуватити ВСУ
Оголосити евакуацію в окупованому Донецьку
Замінувати об'єкти Донецька
Влаштувати вибухи
Звинуватити ВСУ
Розпочати вторгнення
Визнати "Л/ДНР"
...
Отримати санкції
Отримати звєздюлєй
...
Переїхати з бункера в Мовзолей
показати весь коментар
18.02.2022 21:10 Відповісти
Нє, на мощі піде, будуть росіянє молитись з здравіє і терти ***** на удачу.
показати весь коментар
18.02.2022 21:51 Відповісти
На 8 год войны до ***** дошло, что "днр" и "лнр" оккупированы не им, а Украиной. И житья там нет и не будет. Так не доставайся же ты никому, молвило ***** и стало закладывать взрывчатку.
показати весь коментар
18.02.2022 21:15 Відповісти
все гораздо проще: у ***** кукуха крякнула в чердаке
показати весь коментар
18.02.2022 22:36 Відповісти
Это следствие, а причина описана выше - оккупация.
показати весь коментар
18.02.2022 23:20 Відповісти
Операция "Бросок мангуста"
показати весь коментар
18.02.2022 21:15 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 21:17 Відповісти
Вано (з накрутами)@VANO_0

· 4 ч

Маю думку, що вони почнуть «евакуацію», зберуть тих нещасних людей до купи і вб'ють якоюсь ракетою, щоб гучно, криваво і страшно. І звинуватять в цьому ЗСУ. Отакий от казус ****.
показати весь коментар
18.02.2022 21:25 Відповісти
УАЗ в центре Донецка взорвали. - это проверка. Автобусы уже заминированы
показати весь коментар
18.02.2022 21:36 Відповісти
Соси и не отвлекайся, кацап дырявый. В спаме
показати весь коментар
18.02.2022 21:19 Відповісти
Админы, забаньте навсегда этот кусок тухлого, москальского мяса
показати весь коментар
18.02.2022 21:20 Відповісти
готов удобрять землю падаль лаптеногая?
показати весь коментар
18.02.2022 21:21 Відповісти
Не верещи, свинина. И ты сдохнешь
показати весь коментар
18.02.2022 21:21 Відповісти
*************, сдрысни со своим прокси на ленту.сру, тебя там полюбят.
показати весь коментар
18.02.2022 21:23 Відповісти
Не впервой путлеру повышать свой рейтинг небольшими взрывчиками русскоязычных младенцев. Начинал еще с Москвы и Волгодонска, Рязанского сахарка и мочилова в сортирах Норд Оста и Беслана, в общем, кой-какой опыт, а главное - вдохновение у вождя всех россиян имеется.
показати весь коментар
18.02.2022 21:21 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 21:22 Відповісти
Вроде на 20 число Путин что то заявит. Допустим о признании ордло. Можно допустить, что после этого пойдут взрывы или что подобное. Как если бы от нас за признание. Ведь вывозят уже 2 день и вроде 16 об этом записали видео-обращение местные вожди легендарные. Заготовка давняя, не с колёс. Скорее есть ещё варианты. Явно что там произойдёт сильное. Сложно гадать. Но запахло жареным.
показати весь коментар
18.02.2022 21:23 Відповісти
Понимаешь, ввести своих "мордортворцев" в ОРДЛО они могут, но санкции прилетят уже в єтом случае, так что тут либо по полной программе, либо вообще не рыпаться. Вот и посмотрим, насколько крепкие яйца у путлера.
показати весь коментар
18.02.2022 21:28 Відповісти
В орків 20.02 якась сакральна дата?
на медалі "за крим" в них теж 20.02.2014
показати весь коментар
18.02.2022 21:50 Відповісти
Думаю на цю дату в майбутньому буде призначена страта на шибеницях всієї ******** верхівки московії.
показати весь коментар
18.02.2022 22:31 Відповісти
Враховуючи об'єм та важкість їхніх злодіянь дуже сподіваюсь, що зроблять виключення і замінять довічне шибеницею.
показати весь коментар
19.02.2022 18:46 Відповісти
Если б утвердили дату 23 февраля, то это же был бы прямой зашквар говорящий КТО?
показати весь коментар
18.02.2022 23:04 Відповісти
Хм... так они и жилые дома с тем же успехом могут заминировать. Опыт есть.
показати весь коментар
18.02.2022 21:54 Відповісти
Я сейчас злая, наверное... Но вы прекрасно понимаете, что всего этого кошмара не было бы, если бы в Крыму и на Донбассе не было бы этой кучи швали, кацапского быдла, которое ненавидело Украину и д*очило на расеюшку!
Я их никогда не прощу..
А теперь кацапы ещё их повзрывают во имя войны - судьба предателей...
показати весь коментар
18.02.2022 22:03 Відповісти
Лиля Володина - Вы справедливо злая!
показати весь коментар
18.02.2022 22:27 Відповісти
Після лугандонських "референдумів" х-ло безжально використовує місцевих жителів як затратний матеріал тобто "имєєт их во фсе дыры."
показати весь коментар
18.02.2022 22:25 Відповісти
От якби хйло здох,це було б спражнє свято для всього цивілізованого свсіту.
показати весь коментар
18.02.2022 22:34 Відповісти
Случаем абреки не надеются на 23 февраля занять уже пол Украины и пройти парадом по Хрещатику?
показати весь коментар
18.02.2022 23:02 Відповісти
БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
показати весь коментар
18.02.2022 23:34 Відповісти
 
 