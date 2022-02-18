Російські спецслужби мінують об'єкти соціальної структури в окупованому Донецьку. Закликаємо донеччан не виходити з домівок, - ГУР Міноборони

Українська розвідка оприлюднила інформацію, що російські спецслужби мінують об'єкти соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві служби зв'язків з громадськістю ГУР МО України, розміщеній у фейсбуці.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - підкреслюється у повідомленні.

Також служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

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