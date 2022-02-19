Байден: Путин принял решение атаковать Украину и попытается напасть на Киев

Данные разведки говорят о том, что Россия приняла решение атаковать Украину.

Об этом заявил в речи в Белом доме президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть основания говорить о том, что Россия хочет напасть на Украину в следующие недели, в следующие дни. Мы думаем, что они нападут на Киев. Там 2,8 млн населения", - сказал Байден.

Он еще раз подчеркнул, что война, если она начнется, будет выбором России. И повторил, что США не будут отправлять военных в Украину, но продолжат оказывать военную помощь.

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На вопрос о том, принял ли Путин решение о вторжении в Украину, Байден ответил: "Сейчас я думаю, что он принял решение, у меня есть основания так говорить". И уточнил, что он базируется на данных американской разведки.